新生活に読みたい！4才からの参加型絵本『あそんでまなぶ はじめてのふるまいえほん』　4月7日（火）発売！　大好評「あそんでまなぶえほん」シリーズ第3作

株式会社西東社

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、2026年4月7日（火）発売の新刊『あそんでまなぶ はじめてのふるまいえほん』の発売をお知らせいたします。

本書は、初めてのお金教育にぴったりの『あそんでまなぶ はじめてのおかねえほん』、日本の四季や旬・行事が学べる『あそんでまなぶ はじめてのきせつえほん』につづく、「あそんでまなぶえほん」シリーズ第3作。

４～７才向けの、「言われたからやる」ではなく「自分で考えてできるようになる」ための絵本です。今から身につけておきたい、あいさつやマナーとルール、友だちや自分を大切にする力などを育む土台となります。

特長は、読んで楽しいストーリーと、お話の中に組み込まれたまちがいさがし・えさがし・めいろ・クイズ・パズルなどのあそび要素。ただ読んで知識を得るだけではなく、あそびで体験しながら読むから、きちんと身につきます。

●内容

猫のマルコを案内役に、お友だちの「レイとアヤ」が、ゲームの中の世界を旅して社会で集団生活をするうえで知っておきたいマナーやルールを学んでいきます。

お話は、仲よしの友だちレイとアヤが、〈ふるまいのしま〉というゲームの世界に入り込むところから始まります。

まずは、ゲームのなかで「なりたいじぶん」を設定！ 「こんなふうになりたい」をという気持ちを出発点にするから、自分の頭で考えて読み進めることができます。

〈あいさつのもり〉〈じょおうさまのしろ〉〈はらぺこレストラン〉〈どうぶつたちのいえ〉〈おおにぎわいのまち〉…… 楽しいステージがもりだくさん！

ステージごとに、あいさつや食べ方、公共マナー、自分や友達を大切にする力など、「すてきなふるまい」を身につけることができます。

どのページも、「なぜそうするのか」がしっかり腑に落ちるよう説明されているので、お子さん自身が納得した上で、「ではどうするのか」を選びとる力が育ちます。

あいさつ、姿勢、話しかた、食べかた、生活のマナー、公共マナー、友だちづき合い、自分を大切にする力…… 社会に飛び出していくお子さんが、すくすく自分らしく生きていくために、身につけておいてほしいトピックがぎゅっとつまった１冊です。

●「あそんでまなぶえほん」シリーズ 好評発売中！

■タイトル：『あそんでまなぶ はじめてのおかねえほん』

■監修：泉美智子/絵：イヌイマサノリ

■価格：定価1,430円（1,300円 + 税）

■判型・ページ数：B5判変型/128ページ

■ISBN：9784791630691

■Amazon： https://amzn.asia/d/0dEbepiR

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/16814086

■タイトル：『あそんでまなぶ はじめてのきせつえほん』

■監修：柊原礼士/絵：松本麻希

■価格：定価1,430円（1,300円 + 税）

■判型・ページ数：B5判変型/128ページ

■ISBN：9784791634361

■Amazon： https://amzn.asia/d/95uSaY4

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18387268/

【本書概要】

■タイトル：『あそんでまなぶ はじめてのふるまいえほん』

■監修：柊原礼士/絵：たかまつかなえ

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年4月7日（火）

■価格：定価1,430円（1,300円 + 税）

■判型・ページ数：B5判変型/128ページ

■ISBN：9784791634378

【販売ページ】

■Amazon： https://amzn.asia/d/09IvLkv8

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18544652

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp