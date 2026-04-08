年代・性別でここまで違う！「選ばれるジム」の条件 ～若年層？女性？ターゲットを取りこぼさない”認知～問い合わせ導線”とは～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年4月22日（水）・23日（木）・24日（金）の3日程で「年代・性別でここまで違う！「選ばれるジム」の条件 ～若年層？女性？ターゲットを取りこぼさない”認知～問い合わせ導線”とは～」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seDiEOGdqKfG?s=l034dil85uo&utm_source=260422_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

フィットネスジムの多店舗展開を進める中で、

ターゲットごとに最適な集客導線を設計できているか--

それが、店舗ごとの成果の差を生んでいるかもしれません。

ある層はSNSでフィットネスジムを知り、ある層はGoogle マップで比較し、また別の層はチラシや紹介をきっかけに来店を検討するなど、年代や性別によって、その行動は大きく異なります。

こうした違いを踏まえた集客導線の設計ができているかどうかで、認知から問い合わせまでのつながり方にも差が生まれるのではないでしょうか。

本セミナーでは、消費者調査データをもとに、年代・性別ごとの情報収集～意思決定プロセスを整理し、取りこぼしを防ぐための「認知～問い合わせ導線」の設計方法を解説します。

自社で獲得したいお客様層に合わせた施策設計のヒントとして、ぜひご活用ください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

■こんな方におすすめ

- フィットネスジムの集客施策を見直したい経営者・オーナーさま- 年代や性別ごとの集客施策を整理したい方- 女性や若年層の集客に悩む方

■参加するメリット

- ターゲット別の認知から問い合わせ導線がわかる- 自社のターゲットにあった効果的な集客チャネルがわかる- 明日から使える施策ヒントが得られる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：4月22日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：4月23日（木） 13時00分～13時30分

録画配信 ：4月24日（金） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：年代・性別でここまで違う！「選ばれるジム」の条件 ～若年層？女性？ターゲットを取りこぼさない”認知～問い合わせ導線”とは～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seDiEOGdqKfG?s=l034dil85uo&utm_source=260422_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seDiEOGdqKfG?s=l034dil85uo&utm_source=260422_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 斎藤 綾

大学を卒業後、動物医薬品の商社に入社し動物病院向けに動物医薬品・ペットフードの営業、動物病院の経営戦略を実施。

その後、約7年間にわたり獣医療業界向けのマーケティング支援に従事し、デジタル施策の企画・運用、データ分析を担当。

現在は、株式会社カンリーのマーケティング部にて企画から実行まで担当している。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com