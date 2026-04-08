【無料オンライン開催】AIを活用する企業とそうでない企業の「格差」を乗り越える。Meta Heroesが「AIビジネス活用・実践セミナー」を4月・5月に開催決定！

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、急速に普及するAI技術をビジネスにどう取り入れるべきか悩む企業・個人を対象に、生存戦略を1時間で凝縮して伝える「AIビジネス活用セミナー」をオンラインにて無料開催いたします。

■開催概要

現在、ビジネスシーンにおいてAIの活用は「あれば便利なツール」から「生き残るための必須条件」へと変化しています。本セミナーでは、AI導入の第一歩に悩む方々へ向け、具体的な活用イメージを1時間で提供。最新のデモンストレーションを交え、明日から使える戦略を公開します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/342_1_c5173b628a8ed7cd3f02adbfec15407c.jpg?v=202604081151 ]

本ウェビナーは、AI活用に対して強い危機感を持ちながらも、何から着手すべきか整理できていない企業にとって、第一歩を具体化する場として設計されています 。とりわけ、業務改善、生産性向上、新規事業開発、営業・マーケティングの高度化を検討している企業にとっては、短時間で全体像を把握できる実践的な機会となります。

■開催背景

生成AIの進化により、企業活動における意思決定、情報整理、企画立案、顧客対応、コンテンツ制作のあり方は大きく変化しています。その一方で、多くの企業では「AIの必要性は感じているが、導入の優先順位や具体的な使い方が見えない」という課題が残っています。Meta Heroesは、こうした課題に対し、AIを活用した事業開発や研修の知見を生かし、企業が次の一歩を踏み出すための現実的な学びの場として本ウェビナーを開催します。

このような方におすすめ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/342_2_151c97dc5f8719c2cea9f8604e0a4b46.jpg?v=202604081151 ]

本ウェビナーでは、単なる概論にとどまらず、AIで何ができるのかを具体的にイメージできるデモも実施予定です。そのため、AIに関する知識がまだ十分でない方でも、実務との接続点を理解しやすい構成となっています。

■参加申し込み・お問い合わせ

今回のウェビナーは、AI活用の初動を加速させたい企業に向けた無料の実践型セミナーです。Meta Heroesでは、ウェビナー参加をきっかけに、企業ごとの課題に応じたAI活用やDX推進の相談も受け付けています。申込は以下のフォームより可能です。

ウェビナーを申し込む :https://forms.gle/mSEYnbeK25EgRmAF8

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）：[https://x.com/metaheroes_100]

公式LINE：[https://lin.ee/K9vdyLx]