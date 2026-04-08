オクトパスエナジー、「新電力アワード2025」で最優秀賞受賞！

TGオクトパスエナジー株式会社

2022年から成長率1137%を記録し、電力会社上位40社の中で成長率第1位となった[1] オクトパスエナジーは、株式会社イードが運営する総合情報サイトRBB TODAYによる「新電力アワード2025」において、4部門を受賞し、そのうち3部門で最優秀賞に選定されたことをお知らせいたします。

本アワードは、実際の利用者による評価をもとに、新電力各社の料金、サービス品質、サポート体験などを多角的に評価するものです。今回の受賞は、急速に拡大する顧客基盤の中においても、高い顧客満足度を維持している点が評価されました。

[1]データ出展：資源エネルギー庁電力調査統計表【3-(1) 電力需要実績】の2022年1月から2024年12月までの低圧電灯の電力需要（kWh）

※「電力会社上位40社」は、2024年1月～2024年12月の低圧電灯の電力需要合計値の上位40社

※「成長率」は、「2024年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」と「2023年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」を「2022年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」で割り算して計算

オクトパスならではの顧客体験

オクトパスエナジーは、競争力のある料金に加え、シンプルで透明性の高い料金設計や使いやすいデジタルサービスを通じて、日常の中でストレスなく利用できる電力サービスを提供しています。

見積りから申込みまでをシンプルに完結できるサイト設計、直感的に操作できるマイページの管理機能、親しみやすくオープンなコミュニケーション、そして、迅速かつ柔軟なカスタマーサポートなどが、オクトパスならではの体験価値としてお客さまにしっかりと届き、お客さまからの支持につながっています。

オクトパスの顧客体験を支える仕組み

こうした顧客体験を支えているのが、需給管理・料金設計・顧客対応を一元的に管理するために最適化されたテクノロジープラットフォーム「Kraken（クラーケン）」です。加えて、現場の担当者がお客さま一人ひとりの状況に応じて、サポート内容を柔軟に判断・実行できる権限委譲（エンパワーメント）に基づくオペレーションや、それを支える組織文化とサービス哲学が、高品質な顧客体験の実現を支えています。

また、紹介制度や各種キャンペーン、SNSを通じた双方向コミュニケーションなど、顧客との接点そのものをサービスとして設計し、オクトパス哲学を反映した形で日々改善を行っています。

さらに、料金や制度に関する透明性の高い情報発信を通じて、安心して利用できる環境づくりにも取り組んでいます。

- オクトパスの組織文化と取り組み

オクトパスエナジーでは、「従業員満足がお客さま満足につながる」という考えのもと、従業員へのエンパワーメントを重視した組織づくりを行っています。

- 8つのタコ(軸)足(https://octopusenergy.co.jp/blogs/8-tacos)

- 全ては従業員へのLOVEから！「働きがいのある会社」アワード(https://octopusenergy.co.jp/blogs/great-place-to-work-certified-2025)

- オクトパスの頭の中はお客さまのことでいっぱい(https://octopusenergy.co.jp/blogs/customer-first)

また、以下のような取り組みを通じて、顧客との関係構築とサービス向上を推進しています。

- 友達紹介割(https://octopusenergy.co.jp/blogs/octopus-referral)

- お客さまアンケートを活用したサービス改善（ハッピーアワー(https://octopusenergy.co.jp/blogs/happy-hour-2025-wrap-up)）

- SNSやLINEでもお問合せ受付(https://octopusenergy.co.jp/contact-us)

- 透明性の高い情報発信や社会課題に関する発信

- 中東情勢による電気料金への影響について(https://octopusenergy.co.jp/blogs/will-iran-crisis-affect-electricity-bills)

- 国際女性デー(https://octopusenergy.co.jp/blogs/spotlight-iwd-2026)

- 省エネコミュニケーション・ランキング(https://octopusenergy.co.jp/blogs/energy-saving-communication-ranking-five-stars)

- 訪問型営業におけるお客さまとの向き合い方について(https://octopusenergy.co.jp/blogs/field-sales-customer-love)

今後の展開

オクトパスエナジーは今後も、テクノロジーと顧客中心の設計思想を軸に、よりシンプルで使いやすい電力サービスの提供を進めてまいります。

今回の受賞を契機に、さらなる顧客体験の向上を通じて、再生可能エネルギーの普及を後押しし、日本における新たなエネルギーのスタンダードの確立を目指します。

受賞概要

アワード名：新電力アワード2025（RBB TODAY）

受賞部門：4部門

最優秀：3部門（総合満足度 ほか）

※詳細は主催者発表をご参照ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000520.000004642.html

オクトパスエナジーについて

オクトパスエナジー（本社：英国）は、テクノロジーを活用してグリーンなエネルギーを低価格で提供し、透明性のあるサービスを通じてお客さま体験を変革することを使命としています。2016年に英国で事業を開始し、わずか9年で世界約1,000万世帯に再生可能エネルギー由来の電力を提供しています。

現在、現在、日本を含む、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、フランス、ニュージーランド、米国の8か国で電力小売事業を展開。日本では、2021年に東京ガスとの合弁会社を設立し、事業を開始しました。

日本においては、事業開始から4年で契約件数50万件を突破するなど急速に成長を続けており、お客さまの86％が「電気代が安くなったと実感」しているほか、Googleレビューでも★4.4の評価を獲得するなど、生活者視点に立ったサービス設計が支持されています。



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