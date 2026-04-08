WEBプッシュ通知「PUSH ONE」に成果連動型の新料金プランを導入

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である、株式会社シグニティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柴田健介）は、同社が提供するWEBプッシュ通知サービス「PUSH ONE」において、ECサイト・サービスサイトへの新規導入に最適な成果連動型の新料金プラン「セミアフィリエイトプラン」を4月1日（水）より提供開始しました。

本プランは、実際に発生したCV数をもとに課金するモデルです。広告成果の費用対効果がイメージしづらい導入前の不安を解消し、より多くの企業にWEBプッシュ通知を活用してもらうことを目的としています。

■背景

WEBプッシュ通知は、アプリ不要でサイト訪問ユーザーのスマートフォン・PCに直接通知を届けられるサービスです。カート落ち対策やリピート促進など、多くの企業に活用されています。

一方で、「費用が固定でかかるため、効果が出なかった場合のリスクが気になる」「広告投資のリターン（ROI）が読めないうちは導入を踏み出しにくい」といった声も多く聞かれます。

こうした課題に応えるため、今回「セミアフィリエイトプラン」を開発しました。CV数に連動した料金体系により、成果の分だけ費用が発生する透明性の高いプランを提供します。

■新プラン概要

プラン名 ：セミアフィリエイトプラン

提供開始日 ：2026年4月1日（水）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2733_1_b98c25819648db9560b962b3155d3913.jpg?v=202604081151 ]

【シミュレーション例：CPA 2,000円 / 月間CV数 35件の場合】

基本料金50,000円（上限25件）＋ 追加CV数10件 × CPA 2,000円 ＝ 合計70,000円

■プランの特徴

- 成果連動でリスクを低減：CV数に応じた課金のため、効果が出た分だけ費用が発生します。- メッセージ送り放題：CPA課金のため、配信数に上限なく通知を送れます。- 上限CV数は目標CPAを参考に設定：顧客のCPAに合わせて柔軟に上限CV数を提案します。- 既存のPUSH ONE機能をフル活用：シナリオ配信、カート落ち防止など全機能が利用できます。■WEBプッシュ通知サービス「PUSH ONE」について

「PUSH ONE」は、アプリ不要でWEBサイト訪問ユーザーのスマートフォン・PCに直接プッシュ通知を配信できるサービスです。メルマガと異なりユーザーの端末画面に直接表示されるため視認性が高く、タイムセールやカート落ち防止、会員登録促進など幅広いシーンで活用されています。月間配信数は150億件を突破（2026年1月時点）し、大手新聞社・テレビ局・ECサイトなど業界を問わず多数の企業に導入されています。

https://webpush.jp/

■関連サービス

スマホロック画面広告（WEBプッシュ通知を活用したプッシュ型広告サービス）

https://webpush.jp/lock-screen-ads/

■株式会社シグニティについて

株式会社シグニティは、「人とデジタルの力で社会を元気にする」をミッションとして掲げ、企業とユーザーのエンゲージメント構築を支援するWEBプッシュ通知サービス「PUSH ONE」を開発・提供しています。また、WEBプッシュ通知を活用したプッシュ型広告サービス「スマホロック画面広告」も展開しています。

https://www.signity.jp/

■株式会社エイチームホールディングス会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

― 本件に関するお問い合わせ先 ―

株式会社シグニティ マーケティングソリューション事業部 e-mail：info@signity.jp

※大変恐れ入りますが、在宅勤務を実施しているためメールのみで対応させていただきます。ご了承くださいませ。