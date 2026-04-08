タカショー、欧州を代表するガーデニング用品ブランドGARDENA（ガルデナ）社と販売代理店権契約を締結

株式会社タカショー

ガーデンライフスタイルメーカーである株式会社タカショー（東京本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高岡伸夫、東証スタンダード：7590）は、GARDENA社（本社：ドイツ ウルム）の日本法人より、同ブランド製品の販売権を譲り受け、販売代理店契約を2026年3月24日（火）に締結いたしました。

当社は2024年の戦略的業務提携を皮切りに、自動潅水・散水システムの普及を図る「ウォーターマイスター制度」の構築や、同社の高度なガーデニング用品の提供に注力してまいりました。

今回の契約締結により「庭のトータルケア」の展開をさらに深化。緑の力を最大限に引き出すソリューションを全国へ普及させることで、やすらぎある空間・まちづくりを加速させ、持続可能なガーデン文化の発展に貢献してまいります。

GARDENA 一部商品潅水システムGARDENA ロゴ◆GARDENA社について

1961年創業、ドイツ・ウルムに本拠を置く欧州トップクラスのガーデニングブランド。蛇口から先端工具までをワンタッチで繋ぐ世界標準となった「オリジナル・ガルデナ・システム」をブランドの核とし、1985年にはこの高い接続技術をベースにした「家庭用自動潅水システム」を先駆けて開発。現在はロボット芝刈機や人間工学に基づく剪定ツール、ヘッドを付け替えられるコンビシステムなど、庭のトータルケアを可能にする製品を世界100カ国以上で展開しています。

「持続可能性（サステナビリティ）」を戦略の核に掲げ、節水技術やスマートな庭づくりを提唱。2007年よりスウェーデンのハスクバーナ・グループの一員として、世界中のガーデンライフを支えています。

PROEX2026 一部対談ページ◆タカショーの取り組みについて

当社は、やすらぎのある空間づくり（Heart＆Art）を提唱し、風・光・水・緑といった自然の要素をデザインへ融合させ、家と庭が一体となる暮らし（Living Garden）を提案してまいりました。

最新の総合カタログ『PROEX2026』においても、「庭の力と緑の力」をテーマに、都市や住宅における緑の設計・提案のあり方を掘り下げるなど、植物を庭の不可欠な要素として位置づけております。

ウォーターマイスター研修会の様子◆タカショーとGARDENA社とのパートナーシップ

ガーデン空間をトータルに提供するタカショーと、革新的で機能的なシステムを持つGARDENA社。両社は2024年に戦略的業務提携を結び、製品供給のみならず、自動潅水・散水の仕組みおよび考え方を普及させるべく、同年7月に「タカショー潅水・散水システム ウォーターマイスター制度」を設立しました。全国各地での研修会を通じ、2026年4月時点で600名を超える方々に修了いただいております。

この度、両者のパートナーシップを一段と深め、GARDENA社と販売代理店契約を締結いたしました。緑の力を引き出す「庭のトータルケア」を広く普及させ、安らぎのある空間・まちづくりと持続可能なガーデン文化の発展に貢献してまいります。

【参考情報】GREEN×EXPO 2027への出展について

当社は、2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」において、「花・緑出展」への出展いたします。『庭から考える「Well-being」～心身の健康と幸せ～』をテーマに、300平方メートル の空間にタカショーグループの総力を結集し、私たちが追求する「庭の意味・想い」と、持続可能なガーデン文化の発展への願いを国内外へ広く発信してまいります。

株式会社タカショー

◆東京本社：

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル2F

◆事業内容：

・環境エクステリア（インドア及びアウトドア庭園、緑化）に関する製品の企画開発

・ガーデン用品の輸出入販売

・エクステリア商品のソフトウェア開発販売

・CAD、CGソフトウェアの提供及び処理業務

◆ビジョン： やすらぎのある庭空間を通じて、幸せな暮らしを創ります。

◆ホームページ：https://takasho.co.jp/

【本取り組みに関するお問い合わせ先】

株式会社タカショー

プロユース営業本部 友居（ともい）

電話：073-482-4128

メールアドレス：takasho@takasho.co.jp