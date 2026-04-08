ビジネスジェット格納庫の専用情報プラットフォームを開設！

ANAファシリティーズ株式会社

ANAグループの不動産会社であるANAファシリティーズ株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役社長：近藤 博之、以下「ANAファシリティーズ」）は、ビジネスジェット格納庫事業の一環として、ビジネスジェット格納庫の専用情報プラットフォームをオープンいたしました。

ビジネスジェット格納庫 情報WEBサイト： https://www.anafbj-dc.jp/

近年、ビジネスジェットの駐機スペースは全国的に不足しています。ANAファシリティーズは、Peach Aviation株式会社、株式会社ジャムコとともに、ビジネスジェット運航会社やオーナーさまの駐機場所不足問題を解決するべく、関西国際空港および仙台空港において、ビジネスジェット格納庫事業を展開しております。この度、「各空港の格納庫情報を比較したい」「より簡単に空き状況を確認したい」といったお客様のニーズにお応えし、サービスのさらなる利便性向上を図るため、本プラットフォームを開設いたしました。

■ビジネスジェット格納庫専用情報プラットフォームについて

ANAファシリティーズが提供する、関西国際空港および仙台空港のビジネスジェット格納庫情報を一元化した専用プラットフォームです。これまで点在していた施設概要などの情報を集約し、物件概要や空き状況の確認、予約依頼までを専用フォームにてワンストップで行うことができます。

今後は、本プラットフォームを通じた国内外のお客様への利便性向上を図るとともに、現在運営している2空港に続く、新たな拠点での格納庫事業展開を視野に入れ、検討中です。 現在は、地域特性を活かした拠点開発に向けた準備を進めており、今後も全国規模でのネットワーク拡大を目指してまいります。

ビジネスジェット格納庫 情報WEBサイト： https://www.anafbj-dc.jp/

■ビジネスジェット格納庫事業について

当事業は、提携法人が保有・賃借する格納庫において、ＡＮＡファシリティーズが格納庫の管理・運用を行い、整備スケジュール等によって生じる格納庫内の「遊休スペース」を、主にビジネスジェットの運航会社やオーナー様に提供するサービスです。本サービスでは、１日単位のデイリー利用から１ヵ月単位の長期利用まで幅広くご用意し、お客様の多様なニーズにお応えしております※１※２。ビジネスジェットの駐機場所や格納庫の運用に関するご相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

※１ 駐機料に関しては、機体の種類や利用日数等に応じて、個別にご提示させていただきます。サービスの詳細や空き状況に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先（03‐6625‐8220/anafbj-dc@anaf.co.jp）

※２ 納庫の利用可否については、使用用途や使用面積等含め、都度ANAファシリティーズおよび格納庫提供者の確認が必要となります。使用用途や空き状況によっては利用が出来かねる場合もございますので、予めご了承ください。

■ＡＮＡファシリティーズについて

不動産事業（アセットマネジメント投資、サブリース・プロパティマネジメント事業、不動産売買仲介、賃貸マンション開発/管理、その他銀行代理業をはじめとした個人向け不動産関連サービス）、ファシリティマネジメント、保険代理店事業など幅広くお客様へのサービスを提供しています。

ANAグループだからこそ実現可能なステークホルダーの求める顕在価値の最大化と時代を先取りした新たな価値の創造を不動産・保険サービスを通じてお客様にご提供してまいります。

【会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65878/table/145_1_54177f735a71b73baf9a168eedcaa79a.jpg?v=202604081151 ]

【お問い合わせ先】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65878/table/145_2_24bf5555d72cb05bc4fee51eed07825b.jpg?v=202604081151 ]