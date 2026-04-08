“第三の賃上げ”として注目の福利厚生と業務効率化を実現

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、株式会社コカジ（本社：大阪府箕面市、代表取締役社長：古鍛治豊道、以下「コカジ」）が、従業員向け福利厚生の利便性向上および業務効率化を目的として、次世代型ウォレット「TwooCa（ツウカ）」*1を導入したことをお知らせいたします。

物価高が続く中、“実質的な手取り”を高める「第三の賃上げ」という取り組みが、中小企業を中心に広がりを見せています。コカジにおいても、こうした新たな取り組みの一環として、電子マネーを活用した「TwooCa」を導入しました*2。

■導入の背景

これまでコカジでは、従業員満足度向上を目的とした福利厚生制度を運用していましたが、バックオフィスの業務負荷の増大、従業員側の利用率の低迷などの課題がありました。

特に、制度のアナログな運用に起因する手間が、制度活用のハードルとなっており、本来の福利厚生の価値が十分に発揮されていない状況でした。

また、キャッシュレス化が進む社会環境の中で、福利厚生についてもデジタル化の必要性を感じており、より利便性の高い運用方法を模索していました。

そのような中で、決済機能と福利厚生機能を一体化したサービスである「TwooCa」と出会い、導入を決定いたしました。

■TwooCa導入による取り組み

このたび、コカジは、当社が提供する電子マネーを活用した社内キャンペーン（ポイント付与施策）を開始しました。本施策は、従業員の職場環境改善や自己成長への取り組みに対して、当社が発行する電子マネーに交換可能なポイントを従業員へ付与するものです。

従業員は付与された電子マネーを、コンビニなどの国際ブランドカードの加盟店で利便性の高いキャッシュレス決済として利用可能となります。本取り組みを通じて、今後以下のような効果の実現を目指してまいります。

・バックオフィスの業務負荷の軽減

・福利厚生の利用促進および満足度の向上

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは理念として、従業員や会員を大切にすることが、結果として導入企業や組織への価値向上につながり、業績の向上と従業員や会員のモチベーション向上を同時に実現するような持続可能なエコシステムを企業や組織 に根付かせることに繋がる、というビジョンに基づいて開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という考え方を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokaji

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

当社は、今回のコカジへの「TwooCa」導入を契機に、福利厚生のデジタル化ニーズの高まりに応える取り組みを一層強化していきます。

また、福利厚生運用における業務負荷や利用率といった、同様の課題を持つ企業への提案活動を推進します。

引き続き、企業と従業員双方にとって利便性の高いサービス提供を目指し、導入企業の拡大に取り組んでいきます。

＊1 「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

＊2 「第三の賃上げ」とは、「第一の賃上げ」が定期昇給、「第二の賃上げ」がベースアップ、「第三の賃上げ」が福利厚生の活用とする一般的な意味で用いています。また、従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。

■株式会社コカジ 概要

会社名：株式会社コカジ < https://www.kokaji-cap.co.jp/ >

所在地：大阪府箕面市船場東1-9-32

代表者：古鍛治豊道

事業概要：帽子製造・卸売

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表者：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売