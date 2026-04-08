株式会社TeN、4/22-24開催の『マーケティングWeek春』に出展！

株式会社TeN

株式会社TeN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬由典）は、2026/4/22（水）～4/24（金）に東京ビックサイトで開催される、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek（MaS-マズ-）2026春展」に出展いたします。

TeNブースでは、最新AI技術、LP・ショート動画の制作、MEO対策、Web高速化SaaSおよびTikTokショップ運用による確実な売上転換まで、次世代のマーケティング戦略をワンストップでご体感いただけます。「AIをどう活用すべきか」「サイト離脱を防ぎたい」「若年層に刺さる動画を作りたい」といった課題をお持ちの企業担当者様に、劇的な成果を生む具体的なソリューションをご提示します。

■ 展示会概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72443/table/113_1_fe047cd50033ff42d228a8786d0aa198.jpg?v=202604081151 ]

■ 出展内容・見どころ

会場図

TeNブースでは、以下の3つの領域にわたるソリューションをご体感いただけます。

１.【AIクリエイティブ】AIモデル生成・AIイメージムービー

２.【LP・動画コンテンツ】キャスティングから撮影まで一貫制作。高精細3DCG制作

３.【集客・販売支援】Web広告・MEO・TikTokショップ運用代行、自社開発Webページ高速化SaaSによる離脱防止

最新のAIをどうビジネスに組み込むか。他社と差別化するコンテンツ制作から、取りこぼしのない高速なWebサイトの構築まで。貴社のビジネスを飛躍させる答えが、TeNのブースには揃っています。

■ 出展の背景

近年、企業のマーケティング活動におけるデジタル化・AI活用のニーズは急速に高まっています。一方で、「どのツールを選べばよいか」「自社の課題に本当に合うのか」といった判断に迷う企業担当者が増えているのも実情です。

TeNはこれまで、AI導入支援やLP・サイト制作、Web高速化SaaS、TikTokショップ運用代行、MEO広告代理業など、複数の領域でサービスを提供してきました。今回の出展は、こうした多彩なソリューションをより多くの企業に届け、事業をさらに拡大していくための重要な一歩と位置づけています。

展示会という直接対話できる場を活用し、来場者一人ひとりの課題に向き合いながら、最適なソリューションを提案してまいります。オンラインでは伝えきれない「体験」を通じて、貴社のマーケティング変革のきっかけとなることを目指しています。

来場事前登録はこちら（招待URL） :https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617589215464090-DCI

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72443/table/113_2_3ea42ee2030ce85883c9b90b09a490c1.jpg?v=202604081151 ]

株式会社TeN 広報担当

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