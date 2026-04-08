RUN.EDGE株式会社

RUN.EDGE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小口 淳）は、AI動画マニュアル「TAGURU（タグル）」において、AIマニュアル自動生成機能を大幅に強化したアップデートを2026年3月末に実施しました。

深刻な人手不足に直面する製造現場では、作業標準化や熟練技能の継承、設備メンテ、安全教育、外国人材への技術伝達など、多岐にわたる知見の資産化が急務となっています。しかし、作成工数の重さが大きな障壁となっていました。

今回のアップデートにより、動画マニュアル作成におけるタイトル生成からナレーション生成までをAIが自動化。現場の手を止めることなく「撮るだけ」で高品質なマニュアルが完成し、組織の生産性を劇的に向上させます。

今回の主なアップデート内容

■ AIマニュアル自動生成機能の進化

AIマニュアル自動生成機能が大幅に進化し、タイトル作成から音声生成までノンストップで実行できるようになりました。動画マニュアル作成時の手間をさらに削減し、短時間で視聴しやすいマニュアルを整備できます。

■ ページタイトルの自動生成

動画アップロード時に「タイトルを自動生成する」にチェックを入れるだけで、AIが作業内容を解析し、動画上に作業タイトルを自動挿入できるようになりました。視聴者は、現在どの作業工程を見ているのかを瞬時に把握できます。なお、生成後のタイトルは自由に変更可能です。

■ 読み上げ音声の一括生成

動画アップロード時に「字幕音声を自動生成する」にチェックを入れるだけで、テロップ生成と同時にAIによるナレーションも自動生成できるようになりました。これまで必要だった音声生成の個別操作が不要になり、字幕と読み上げ音声がそろったマニュアルをよりスピーディーに作成できます。

■ AI要約の多言語対応

動画内で話されている言語を指定することで、AIがその言語で作業手順、タイトル、ポイント、タグを付与できるようになりました。海外拠点や外国籍スタッフが自国語で説明した動画からもダイレクトにマニュアルを作成でき、作成後に日本語へ翻訳することも可能です。

■ 読み上げ音声と現場音の優先選択

AIによる読み上げ音声と、元動画の音声のどちらを優先して聞くかを選択できるようになりました。たとえば、手順説明は読み上げ音声で確認し、実際の作業音や異音確認は元動画の音声で行う、といった使い分けが可能です。編集者だけでなく、視聴者も視聴時に優先したい音声を選択できます。

■ ナレーションの読み方指定

専門用語や固有名詞の誤読を防ぐため、単語ごとに読み方を直接指定できるようになりました。現場特有の呼称や社内用語も、意図した読みでナレーション再生できます。

■ 画像のトリミング

TAGURU上で直接画像をトリミングできるようになりました。別ソフトで画像加工を行う必要がなくなり、編集作業を止めずに進められるため、マニュアル編集の効率向上につながります。

■ フォルダツリー機能

コンテンツ全体の構成をツリー形式で俯瞰できるようになり、マニュアルの全体像が把握しやすくなりました。動画編集者はドラッグ＆ドロップで整理でき、視聴者もツリー画面から目的のマニュアルを選択して視聴できます。

■ 細やかな文言の多言語翻訳

AIで生成した手順やポイントなどの細かな文言も、翻訳言語に応じてワンクリックで切り替えられるようになりました。多言語環境下での運用性をさらに高めます。

■ アカウントロックによるセキュリティ強化

短時間で連続したログイン失敗を検知した場合にアカウントロックがかかる仕組みを導入しました。不正アクセスのリスクを低減し、企業の重要資産である動画マニュアルをより安全に保護します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8BBtRi7k768 ]

展示会出展について

2026年4月8日（水）から10日（金）まで開催される「ものづくりワールド名古屋 2026」に出展します。会場では、今回アップデートしたTAGURUの最新機能を中心に、AIによる動画マニュアル作成、多言語対応、視聴体験、現場運用の改善ポイントをデモンストレーションを交えてご紹介します。

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ものづくりワールド名古屋 2026 出展概要

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

会場：ポートメッセなごや

住所：〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭3-2-1

展示館・小間番号：第3展示館 27-86

展示会HP：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html

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TAGURUについて

TAGURUは、現場で作業を説明しながら撮影するだけで、AIが動画マニュアル作成を支援する動画マニュアル作成サービスです。検索、多言語翻訳、描画、共有、視聴管理などの機能を通じて、製造現場における教育、技術継承、作業標準化などを支援します。

今回のアップデートにより、作成時の手間をさらに減らすとともに、視聴者にとっての分かりやすさ、運用管理のしやすさ、多言語対応力、セキュリティ面を強化しました。RUN.EDGEは今後も、製造業における教育・技能伝承・標準化を支援するサービスとして、TAGURUの機能拡充を進めてまいります。

TAGURUで、あなたの現場を次のステージへ。 まずは無料トライアルから

公式サイトで詳細をご確認ください。無料トライアルやデモの申し込みも受け付けています。

TAGURU公式サイト：https://taguru.run/

デモ・トライアルのご利用や機能に関するお問い合わせ

TAGURUお問い合わせ窓口：recoroku-support@run-edge.com

RUN.EDGE について（https://www.run-edge.com/）

RUN.EDGEは、富士通株式会社の映像技術事業から独立・カーブアウトして誕生したスタートアップです。「『シーン』で社会活動をアップデートする」をミッションに、映像分析技術を核としたプロダクトを通じて、新しい体験や文化の創造に取り組んでいます。

野球チーム向け映像分析アプリ「PITCHBASE」は、選手自身やコーチが見たい映像を即時に検索・再生できる機能を備え、高いアクティブユーザー率を実現。NPBで90％以上、MLBで45％のシェアを獲得し、マーケットリーダーとしての地位を確立しています。

フィールドスポーツ分析アプリ「FL-UX」は、サッカー・バスケットボール・ラグビーなど幅広い競技で活用され、国内外400チーム以上に導入。Jリーグでは30％のシェアを持ち、ヨーロッパを中心に20カ国へ展開しています。

さらに、スポーツ領域で培ったシーン再生技術をビジネスや製造現場へも応用し、ビジネス向けの映像DXを推進する映像クラウドサービス「RECOROKU」、技術・作業ノウハウの動画をAIで自動ナレッジ化するAI動画マニュアルサービス「TAGURU」など、「見たい」「伝えたい」を支えるソリューションを幅広く提供しています。