数量限定。ゼロハリバートンより、プロ仕様のキャディバッグに、気品漂う新色登場。

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、ゴルフコレクションより、プロフェッショナル仕様のキャディバッグ「ZHG-CB PRO」の新色“ブラウン”を、数量限定で発売します。全国の直営店と公式オンラインストアにて、2026年4月8日(水)より展開します。

本モデルは、ツアーユースを想定したプロ仕様。優れた収納力と高い保護性に加え、快適に持ち運べる利便性を備えています。

新色のブラウンはシックな色合いで、ラグジュアリーな存在感を放ちます。

商品紹介

アルミニウムの質感を思わせる、重厚でソリッドなフォルム

サイド部分に、耐衝撃性に優れ、ボリューム感のあるEVA成型素材を採用。ブランドロゴや、象徴的な「ダブルリブ」を立体的に表現しました。

滑らかな風合いは光の陰影を引き立て、まるで金属のような質感を思わせます。

所有欲を満たす、「ZH ロゴ」ディテール

メインハンドルに「ZH」ロゴを配置。大型バッグを支える強度と、グローブ着用時でも滑りにくいホールド感を実現しています。

底部にも「ZH」ロゴをあしらい、細部まで洗練されたデザインを追求しました。

プレーを支える大容量収納

レインウェアが収まる大型サイドポケットや、保冷機能付きポケット、アクセスしやすいマグネット式ポケットなどを装備。

用途に応じた多彩な収納で、プレー中の機動力を高めます。

ショルダーベルトは、安定して持ち運べる3点式を採用しました。

大切なクラブを守る設計

緩衝材を内蔵した9型5分割の口枠。

シャフト同士の干渉を防ぎ、クラブをスムーズに出し入れできます。

■刺繍キャンペーン

※機能カットは既存カラーで撮影しています。

本モデル限定で、【オリジナルキャディバッグ オウンネームキャンペーン】を実施します。

フロントポケットのカバーに、ご希望のネーム刺繍を無料で施し、特別な一品へと仕立てられます。

※刺繍済みカバーのお届けは、お申し込みから約30 日後。

※フロントポケットのカバーは取り外し可能。お届けする刺繡済みカバーに付け替えてご使用いただけます。

※刺繍は、白または黒のゴシック体のみ。

■商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

シリーズ：ZHG-CB PRO

カラー ：ブラウン

品番 / 口径仕様 / サイズ（W×H×D） / 重量 / 税込価格

82466 / 9型5分割(46.5インチクラブ対応) / 38×126(フード含む)×49cm / 5.3kg / \121,000

商品ページ：https://zerohalliburton.jp/products/caddie-bag-zhg-cbpro-82466

■取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

■About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/