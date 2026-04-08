ベイクルーズが展開する「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」ブランド初となる海外直営店をロサンゼルス・ウエストハリウッドに開業

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区）が運営する、ブーランジェリー「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」は、ブランド初となる海外直営店を2026年3月12日(木)米国ロサンゼルス・ウエストハリ ウッドに開業いたしました。今後はロサンゼルスを起点に、アメリカ全土およびアジアへの出店を視野に入れ、展開を進めてまいります。

■グローバル旗艦店を視野にウエストハリウッドに出店

本店舗は約150坪（約490平方メートル ）の規模を有するベーカリーカフェ業態として展開。観光地ではなく、セレブリティやクリエイターが多く居住するウエストハ リウッドのローカルエリアに出店し、地域に根差したコミュニティの一部とな る店舗づくりを進めます。一過性の話題づくりにとどまらず、日常の中で選ばれる「ディスティネーション（目的地）」としてのポジション確立を図ります。

また本店舗は、将来的にグローバル旗艦店としての役割も視野に入れ、ブランドの世界観とクオリティを体現する発信拠点としての展開を目指しています。 ロサンゼルスを起点に、アメリカ全土およびアジアへの展開を見据え、グローバルブランドとしての基盤構築を進めてまいります。

■一日を通して多様な利用に応えるオールデイ業態

Brunch（7:00-15:00）とDinner（15:00-22:00）の二部構成を導入し、時間帯ごとに提供価値を最適化したオールデイ業態。商品は、クロワッサンやバゲットをはじめ、日本国内で培った製法をベースに構成。日本の技術力を土台に、ロサンゼルスの食文化に合わせて再構築したラインアップを提案していきます。



Brunchではブレッドを軸とした食事メニューを、Dinnerではメインディッシュやシェアメニューを中心にアルコールも提供します。イートインとテイクアウトの双方に対応し、一日を通して多様な利用シーンに応えます。

ロサンゼルスにおける新たなベーカリーカフェ体験を提案していきます。

〈店舗概要〉

店名：BOUL’ANGE Los Angeles

所在地：750 N Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90046

開業日：2026年3月12日(木)

店舗面積：約150坪（約490平方メートル ）

業態：ベーカリーカフェ

営業時間：7:00～22:00

定休日：不定休

Instagram :https://www.instagram.com/boulangeusa/■BOUL’ANGEとは

「BOUL’ANGE」は、ベイクルーズ初のオリジナルブーランジェリーとして2017年6月に誕生。2026年4月15日（水）にオープンするタカシマヤ ゲートタワーモール店を含め、全国21店舗を展開いたします。店名を冠したこだわりの食パンは、トースト専用の「Pain de mie “Boul”(パン ド ミ “ブール”)」と、生食専用の「Pain de mie “Ange”(パン ド ミ “アンジュ”)」の2種類を展開。加えて、人気NO.1の「クロワッサン」など、どんなシーンでも楽しめる豊富なラインナップをご用意しています。

公式HP :https://www.flavorworks.co.jp/brand/boulange.html公式Instagram :https://www.instagram.com/boulange.jp/■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.、株式会社KEBOZ

HP：http://www.baycrews.co.jp/