ミラノ・コルティナオリンピック(TM) TVerサービスにおけるオリンピックコンテンツの総再生数が4,400万を突破

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」における、ミラノ・コルティナオリンピック(TM)コンテンツの総再生数が2,550万再生を記録した北京オリンピック(TM)を大きく上回る4,400万再生（※1）を突破しました。

TVerでは、1月21日からオリンピック特設ページを開設し、競技の魅力を伝えるスペシャルコンテンツを配信。競技が開始された2月4日から3月2日まで、冬季大会としてはTVer単独で初となる、ほぼ全競技（※2）の無料配信を行いました。

各競技のライブ配信やハイライト動画だけでなく、高木菜那さんが競技のルールや見どころをナビゲートする「ミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」、元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋さんがMCを務めたオリジナル番組「まいにち！キラッと！ハイライト」など、多種多様なニーズに応えるコンテンツを取り揃えました。この「まいにち！キラッと！ハイライト」は、アイドルグループMORE STARのメンバーとともに日本勢のメダルシーンや名場面を期間中毎朝伝え、好評を博しました。特設ページのユーザー数はおよそ1,300万ユニークブラウザ（UB）（※3）と、老若男女問わず、多くのユーザーにお楽しみいただきました。

スマートフォン・タブレットだけでなくテレビアプリでも 自由なスタイルで観戦

ミラノ・コルティナオリンピック(TM)を視聴されたデバイスの割合（※4）は、スマートフォン・タブレットが約53％と多数を占める中、コネクテッドTVでの視聴が約36％となりました。

ハイライト動画は「フィギュアスケート」がトップ

ハイライト動画の再生数（※5）は、三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが歴代最高得点の演技を披露し話題を集めた「フィギュアスケート ペアフリー」のハイライト動画が、279万再生で1位となりました。これは、北京五輪1位のカーリング女子 準決勝ハイライト（104万再生）、パリ五輪1位の開会式ハイライト（98万再生）を大幅に上回る記録となりました。また、ハイライト動画は「スノーボード」「スキージャンプ」など他の競技においても高い再生数を記録しており、幅広い種目で視聴されました。

ライブ配信は「スノーボード」がトップ

ライブ配信で最も多くの方にご覧いただいた（※6）のは、2月18日配信「スノーボード 女子スロープスタイル 決勝」でした。また、「フィギュアスケート 女子シングルショートプログラム」「フィギュアスケート 男子シングルフリー」が続いており、日本時間の深夜から早朝にかけて実施された競技でも、多くの方に視聴いただきました。

※1：2026年1月21日～3月2日における、TVerおよびYahoo!オリンピック特設ページでのVOD・ライブ配信・追っかけ再生を合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

※2：NHKの地上波放送競技の一部を除きます。

※3：計測期間：2026年1月21日～3月2日

※4：TVer単体での2026年1月21日～3月2日における、オリンピックコンテンツ再生ユニークブラウザのデバイス割合（TVer DATA MARKETING調べ）

※5：各コンテンツの配信開始日～3月2日における、TVerおよびYahoo!オリンピック特設ページでのオリンピックコンテンツのVOD再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

※6：各コンテンツのライブ配信実施期間における、同時接続ユニークブラウザ数（TVer DATA MARKETING調べ / 「テレビ放送版」と「現地実況版」の最大同接数の合算）

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

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※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。