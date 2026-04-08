【ポケアン】スーパー・コンビニ・ドラッグストアを対象に来店するだけでポイントがもらえる期間限定のチェックイン企画を実施

～来店＆アンケート回答でポイントが貯まるキャンペーンを配信中～

株式会社マーケティングアプリケーションズ

株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）は、アンケートポイ活アプリ「ポケアン」において、ポイ活コンテンツ「チェックイン（特許出願中）」を活用し、スーパー・コンビニ・ドラッグストアを対象としたポケアン独自の期間限定キャンペーンの配信を2026年4月8日より開始しました。

本キャンペーンは2026年4月30日までの期間限定で実施を予定しています。

※参加数が上限に達し次第終了する場合があります。

企画概要

「チェックイン」は対象地点に来訪し、アプリ上でチェックイン後にアンケートへ回答することでポケアンのポイントを獲得できる機能です。

2026年3月にドラッグストアを対象とした案件を期間限定で配信しておりましたが、この度対象をスーパー・コンビニ・ドラッグストアに拡大した新たなキャンペーンを実施します。

1店舗あたり最大約20円相当のポケアンのポイントを獲得できます。

物価高に伴う節約志向の高まりとともにポイ活へのニーズはより高まっています。

今回は日常利用頻度の高いドラッグストアだけではなく、スーパー・コンビニにも対象を広げることで、より生活動線に近い形でのポイント獲得体験を実現しました。

※iOS版で提供中。Android版は2026年近日提供開始予定です。

※「チェックイン機能」は出願番号「特願2025-247581」として特許出願中です。

※本キャンペーンで獲得できるポイントは、アンケートポイ活アプリ「ポケアン」のポイントであり、対象スーパー・コンビニ・ドラッグストア各店舗で提供されているポイント（例：ポイントカード、共通ポイントなど）ではありません。キャンペーン内容について、スーパー・コンビニ・ドラッグストア店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

実績について

「チェックイン」機能はこれまでポケアン会員に累計15万回以上利用されており、来訪実績とアンケート回答を組み合わせた新しいポイ活体験として活用が広がっています。

企業にとってはGPSを基にした確かな来訪実績に基づいたインサイトの取得が可能となり、生活者と企業双方に価値を提供する仕組みとなっています。

ポケアンについて

アンケートポイ活アプリの「ポケアン」は2017年にサービスの提供を開始しました。

サービス開始以来、10万人を超えるユーザーに利用されており、日々企業から届く様々なアンケートや、2択形式の簡単なアンケートに回答をすることでポイントが獲得できるお得なサービスです。

今後について

「ポケアン」では今後も生活者の声を企業に届けることを第一の目標に掲げ、企業と生活者をつなぐ架け橋となれるように、企業・生活者に様々なソリューションをご提供してまいります。

会社概要

株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール/ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/