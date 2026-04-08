【前回の大好評を受け年間開催が決定！】日本一のきのこの里「長野県中野市産えのき」を食卓の定番に！　「購入＋調理」でポイントが重なる体験型キャンペーンが4月8日（水）から順次開催

クラシル株式会社

節約アプリ「レシチャレ」は、「長野県中野市産えのき」を対象とした2026年の大型キャンペーンを始動し、その第1弾を本日2026年4月8日（水）より開始いたします。

本施策は、昨年2025年に実施した同市産えのきたけのキャンペーンにおいて、指定のレシピを調理・投稿する「たべチャレ」参加者の96.3%が「今後もえのきたけを料理に活用していきたい」と回答するなど、極めて高い満足度を記録したことを受け開催が決定いたしました。1年を通じて様々なレシピでえのきたけ料理を体験していただくことで、中野市産えのきたけを「さらに食卓の定番」として定着させることを目指します。

対象期間中に商品を購入したレシートをアップロードすると20円相当、さらに指定のアレンジレシピを実践した写真を投稿する「たべチャレ」への参加で追加で200円相当、合計で最大220円相当のポイントが付与されます。

※前回施策の結果はこちらをご参照ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000434.000019382.html

実施の背景：前回の反響に応え、「えのきたけ」を年間通して「食卓の新しい定番」へ

長野県北部に位置する中野市は、豊かな自然に恵まれた「日本一のきのこの里」です。特にえのきたけは生産量日本一を誇るだけでなく、その品質の高さと安心・安全へのこだわりにおいても市場から極めて高い評価を得ています。

前回の施策(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000434.000019382.html)では、「きのこを加えるだけで料理の深みが変わる」といった驚きの声が多く寄せられ、大きな反響を呼びました。そこで今回は年間を通じた大型キャンペーンとして、カレーや親子丼といった家庭の定番料理におけるえのきたけの「万能な旨み」をさらに提案。より多くの方々に、「長野県中野市産えのき」が日々の食卓に欠かせない存在であることを実感していただきたいという想いから、今回の大型キャンペーン実施にいたりました。

「買って・作って・投稿する」とポイント還元！

今回の食体験型キャンペーンは、「長野県中野市産えのき」を対象商品としています。指定のアレンジレシピをお試しいただき、「たべチャレ」にも参加することで、さらにポイントの還元を受けられます。

「たべチャレ」では、「買う」「作る」「投稿する」の3ステップだけで、レシチャレのポイントがもらえ、節約しながらも新しいアレンジが楽しめる“ちょっとお得で前向きな体験”を提供しています。

きのこから溢れ出す濃厚な旨みが、料理の味わいを劇的に深めます。素材本来の出汁を活かした驚くほど手軽で奥深い新感覚レシピを、ぜひこの機会にお楽しみください。

「レシチャレ」「たべチャレ」って？

レシチャレ

「レシチャレ」アプリで対象商品を購入したレシートを撮影・投稿すると、1商品ごとに20円相当のポイントがもらえます。

たベチャレ

対象レシピを実際につくって料理写真を投稿すると、1レシピあたり200円相当のポイントがプレゼントされます。レシチャレと組み合わせて参加すれば、もっと楽しく、もっとお得！

キャンペーン詳細

- 期間- 2026年4月8日（水）～6月7日（日）- 2026年夏より開催予定- 2026年秋より開催予定- 参加方法- レシチャレアプリをダウンロード- 対象商品を購入してレシートを投稿（レシチャレ）- 対象レシピをつくって料理写真を投稿（たベチャレ）

- ポイント付与数

レシチャレ：20円相当／商品

たベチャレ：200円相当／レシピ

※レシートアップロードから最長1週間以内にポイントを謹呈します。

※「レシチャレ」アプリ内のキャンペーンページからの応募のみ有効です。

※対象商品1点ごとにレシート応募・審査通過でポイントを進呈いたします。

※「レシチャレ」は、お一人様1回までのご応募が可能です。

※「たべチャレ」は、お一人様1レシピにつき1回ずつのご応募が可能です。

※購入日が上記期間外のものは対象外です。

※期間中であっても規定数に達し次第終了します。

※期間を予告なく延長する可能性がございます。

キャンペーン対象商品・レシピ

対象商品長野県中野市産えのき／20円相当ポイント

軸が何本も重なって生育し、白色もつやがあり笠が開ききらないしっかりとしたものが、香りも味も格別です。保存は冷蔵庫内が最適です。

収穫してからも成長しているので、新鮮なものを早く食べることをおすすめします。発ガン抑制物質βグルカンを含有し、グルタミン酸などのアミノ酸も含んでいます。さらに、ビタミンB1・B2、ビタミンDの効果をもつエルゴステリンを含むことが特徴です。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

対象レシピレンジで！ 旨みと香り楽しむ 汁なし肉塩うどん／200円相当ポイント

電子レンジで完成する、驚くほど手軽な汁なし肉塩うどんです。主役はえのきとぶなしめじ！2つのきのこから出る旨みがうどんにしっかりと絡み、シンプルな調味料でも奥深い味わいになります。

さらに仕上げのごま油が食欲をそそり、よりやみつきになりますよ。電子レンジで簡単にできますので、お昼ごはんや夜食にぜひ試してみてくださいね。

https://www.kurashiru.com/recipes/d031aa00-a9a4-436c-959e-ca3e01257338

※期間中であっても規定数に達し次第、終了する可能性がございます

「たべチャレ」第2弾の対象レシピはカレー、第3弾は親子丼を予定しています。各回の「たべチャレ」詳細については、キャンペーン開始に合わせてアプリ内で順次公開してまいりますので、ご期待ください！

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■節約アプリ「レシチャレ」について

レシチャレは、お買い物をまるごとお得に変える節約アプリです。

移動距離や電子チラシ(クラシルチラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてポイントを獲得し、様々な特典と交換することができます。能動的にお買い物情報を収集し、楽しく賢く日々のお買い物をする 20-40代を中心とした若年層を中心に性別・年代ともにバランス良く利用されています。

「レシチャレ」サービスサイト

https://about.rewards.kurashiru.com/

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【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp