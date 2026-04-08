LSGM 社（当社グループ連結子会社）における既存施設Lock＋Store Petaling Jaya拡張のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社で、マレーシアを拠点にレンタル収納事業を運営するLock And Store （Glenmarie） Sdn. Bhd.（「LSGM社」）が、既存施設Lock＋Store Petaling Jayaを拡張いたしましたので、お知らせいたします。

左：Lock＋Store Petaling Jayaのあるビル外観 右：拡張したLock＋Store Petaling Jaya内

◆施設概要

施設名：Lock＋Store Petaling Jaya

所在地：No. 1, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Malaysia

拡張面積（NLA）：約 5,200sq ft（約 480 平方メートル ）

マレーシアでの“Lock＋Store”ブランド3施設目として2024年4月にオープンした本施設は、首都クアラルンプールに隣接するセランゴール州に位置しており、エリアでの高まるエアコン付きレンタル収納施設への需要を取り込むべく、このたび約100室のエアコン付き収納スペースを増設いたしました。

ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、より良いサービス、製品を提供し、人々に新しい価値を届けてまいります。

（参考 URL）

●Lock＋Store：https://www.lockandstore.com/en-my/

Triforce Investments Pte. Ltd.

https://www.triforce-investments.com/