ロッテホールディングス、コーポレートロゴを制定し公式サイトを刷新

株式会社ロッテホールディングス

株式会社ロッテホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：玉塚 元一、以下「ロッテホールディングス」）は、このたび、コーポレートロゴを新たに制定するとともに、コーポレートサイトを全面リニューアルしましたのでお知らせいたします。



■新コーポレートロゴ制定の背景：ホールディングス主導による「変革」の加速

ロッテホールディングスは2022年より、日韓ロッテグループの強みを融合させシナジーを最大化するため「ONE LOTTE」を掲げ、積極的な新規事業の推進に取り組んでまいりました。

現在、祖業である菓子・アイス事業に加え、ヘルスケア・バイオ医薬領域をはじめ、コンテンツIP、ホテル、ライブハウス運営など、当社が主導する新規事業が急速に拡大しています。こうした「新しいロッテ」の芽が着実に育つなか、グループ全体のブランドである「LOTTE」ロゴに加え、新規事業を力強く牽引する旗振り役としての意志を明確にするため、新たに「LOTTE HOLDINGS」独自のコーポレートロゴを制定いたしました。

<グループロゴ>

<ロッテホールディングスロゴ>

●縦組み

●横組み

■新コーポレートサイトについて

新コーポレートサイトは、ロッテホールディングスが展開する新規事業および日本のロッテグループの全体像をステークホルダーの皆さまに発信するプラットフォームとして刷新いたしました。

●デザインの象徴

１. 礎となるロッテの「Ｌ」を表現

サイトを彩るビジュアルの左下にあしらわれた曲線は、ロッテの頭文字である「L」を模しています。これは、長年「お口の恋人」として親しまれてきたロッテの揺るぎない基盤（礎）を表現しています。

2．未来を切り拓く「赤・青・黄」の3本のライン

それぞれ「食品」「ライフサイエンス＆デジタル」「ライフスタイル＆エンターテインメント」の3事業を意味し、これらが重なり合いながら大きなうねり（成長）を生み出すイメージを表現しています。

[新コーポレートサイト トップページキービジュアル]

●主な拡充コンテンツ

1. 事業内容

ロッテホールディングスおよびグループ会社が展開する3事業の詳細をご紹介しています。

2. グループストーリー（記事・動画）

ロッテホールディングスおよびグループ会社の事業、ならびに社会に対する取り組みをご紹介するコンテンツです。社長・玉塚 元一とグループ会社の責任者や外部有識者とのビジネス対談動画も掲載し、多角的な視点から戦略を発信します。

3. 日韓ロッテグループのシナジー

日本と韓国に本社機能を持ち、世界約35の国と地域で多角的に事業を展開するロッテグループの規模やグローバルネットワークを可視化しました。

ロッテホールディングスは、今後もステークホルダーの皆さまにとって分かりやすく、使いやすいコーポレートサイトを目指し、内容の拡充と迅速かつ正確な情報提供に努めます。また、新ロゴに込めた想いのもと、祖業の菓子・アイス事業の枠を超え多角化するグループの最新情報や、進化し続ける私たちの挑戦を広くお伝えしてまいります。

株式会社ロッテホールディングスについて（https://lotte-hd.com/)

中核事業である菓子・アイス領域をはじめとし、プロ野球球団の運営、不動産、ファイナンス、CVC、ホテル、ヘルスケアなどの事業を展開しています。今後は食品事業のさらなるイノベーションに加え、日本と韓国の事業シーズを掛け合わせたビジネス創出に向けて、果敢にチャレンジしてまいります。

ロッテグループは1948年に日本（東京）でチューインガムの製造・販売を開始。現在は、日本と韓国に本社機能を持ち、世界約 35の国と地域で食品、流通、金融、バイオ医薬、ヘルスケア、データセンター、ホテル/リゾート、エンターテイメント、建設などの領域でビジネスを展開しています。 わたしたちは「Lifetime Value Creator」をグループ統一のビジョンとして掲げ、人々のライフサイクルのすべてにおいて価値を提供し続けてまいります。