佐藤秀平らトッププロ3名が「買ってでも着たい」と断言。2026-27最新モデルの本音レビューを公開

ライクス株式会社

「Product is King」――常に革新を続ける686が贈る、2026-27最新コレクション。一着のウェアがライディングをどう変えるのか、その答えを知るのは雪山を誰よりも滑り倒すアンバサダーたちです。本リリースでは、佐藤秀平、山崎恵太、米野舜士ら3名が「自ら選んだ一着」を徹底レビュー。スペック表の数値を超えた、現場での動きやすさ、温度調節のリアル、そしてシルエットへのこだわり。4月30日の予約締切を前に、プロが命を預けるウェアの「真価」を提示します。

■ アンバサダーが語る「リアルな選択」

カタログスペックだけではわからないのが、実際の着心地や使用感。686のアンバサダーたちは、日々フィールドでウェアを使い込み、その中で“本当に良いもの”を選び続けています。今回は、そのリアルな視点から、来季注目モデルの魅力を紐解きます。

【佐藤秀平】

MENS GHOST2.5L ANORAK - NAVY WIDE WALE CORDUROY

定価：48,400円(税込み)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004828

MENS 2.5L GHOST PANT - NAVY WIDE WALE CORDUROY

定価：46,200円(税込み)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004834

・第一印象

僕はこのシリーズを3シーズン前から着ているんですが、身幅の広いジャケットと太めのパンツのシルエットが好きで、いつもセットアップで着ています。

・一番気に入っているポイント

ウェアなのにコーデュロイ素材っていうところが好きです。普段着みたいな感覚で着こなせるところが気に入っています。

・実際に着て感じた良さ

見た目は普段着っぽいのに、意外と風を通さなくて暖かいところがいいですね。寒いときはレイヤーで調整すればいいと思っています。

・どんなコンディションで使いたいか

自分のフィールドはバックカントリーなので、パウダーの中でも使っています。正直、機能面だけで言えばGORE-TEXの方がクオリティは高いと思うんですけど、それよりも自分は「かっこよさ」を選びたいですね。

・一言コメント

寒いならレイヤーすればいい。スノーボードはかっこよくないと。

【山崎恵太】

MENS GORE - TEX GT THERMAGRAPH JACKET - ALPENGLOW BLUE

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004741

・第一印象

軽い！欲しいところだけあったかいの付いてるので、インナーも組み合わせやすい。

ちょっと細身かな？

・一番気に入っているポイント

軽さがありながら、しっかり暖かく、さらに“抜けの良さ”も感じられるところ。行動中の快適さが段違いです。

・実際に着て感じた良さ

サーマグラフシステムによる効率的な保温でしっかり暖かく、GORE-TEXの安心感もあって雪や風の中でも快適。蒸れにくく、ハイクからライディングまでコンディションを問わず使える一着です。

・どんなコンディションで使いたいか

過酷なアルパインエリアのバックカントリーや、風雪の強い悪天候時。コンディションがシビアなほど、このジャケットの良さが際立つと思います。

・見た目・スタイルについて

無駄のないクリーンなシルエットと、ALPENGLOW BLUEの存在感が気に入っています。視認性も高く、広いフィールドでも仲間と合流しやすいカラーです。

・一言コメント

一言で言うと、今シーズン俺はblueberry boy！

合流するのにめっちゃわかりやすいです笑笑

【米野舜士】

MENS 686 DOJO SHELL JACKET - BLACK

定価：61,600円(税込み)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004792

・第一印象

ゆったりとしたフィット感で、ラフに着られる一着。動きやすさもありつつ、ストレスなく着られるシルエットが印象的です。

・一番気に入っているポイント

「ここに欲しい」と思う位置にポケットがしっかり配置されているところ。実用性の高さがそのまま快適さに繋がっています。

・実際に着て感じた良さ

パウダーガードのフックをパンツに接続することで、動いてもガードがめくれず、内部への雪の侵入をしっかり防いでくれる点がかなり調子いいです。コンディションが悪い日ほど安心感があります。

・どんなコンディションで使いたいか

パウダーライディングはもちろん、雨の日の街でもそのまま使える汎用性の高さが魅力です。

・見た目・スタイルについて

シンプルで合わせやすいデザインに、フォレストのグラフィックタグがさりげないアクセントになっていて気に入っています。

・一言コメント

山でも街でも使える、まさに“万能ジャケット”です。

【米野舜士】

MENS 686 DOJO 20K PANT - BROWN CRINKLE WASH

定価：50,600円(税込み)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004793

・第一印象

デニムライクなルックスなのに、想像以上に軽くて動きやすい。見た目とのギャップが強く印象に残る一本です。

・一番気に入っているポイント

一見すると濡れそうな雰囲気なのに、しっかり耐水性があるところ。この見た目でこの機能性はかなり魅力的です。

・実際に着て感じた良さ

ウエスト周りのホールド感が良く、ベルトが緩んでパンツが落ちてくるストレスがないのが快適。ライディング中も動きに集中できます。

・どんなコンディションで使いたいか

幅広いコンディションに対応できるイメージですが、自分は特にストリートでの着用がしっくりきます。

・見た目・スタイルについて

デニム調の柄とカラーリングがとにかく気に入っています。同じデザインでリアルデニムがあったら欲しくなるくらいの完成度です。

・一言コメント

街でもそのまま使える“ストリート発想”のウェアです。

■早期予約販売について

予約期間：2026年3月11日 ～ 4月30日

販売サイト：LIKES ONLINE STORE

https://shop.likesdowell.co.jp/view/page/2627preorder686

納期予定：2026年11月頃

■予約方法

対象商品は販売価格の20％デポジットで予約可能

早期予約特典（指定のハイエンドモデルのみ）

・10%ポイントバック

・686オリジナルポーチプレゼント

●About 686

1992年、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスにて創業者でありデザイナーでもあるマイケル・アキラ・ウェストにより生み出されたスノーボードウェアブランドです。設立当初から今季まで「Product is King」「High Tech, Good times」「Always Different」「REIMAGINE PERFORMANCE」などの理念を掲げウェア作り一筋で展開してきました。

彼はユーザーが想像するものを超えた、革新的でオリジナリティあふれるものを製品として生み出し続けています。

業界を先駆けてスタートしたアーティストや有名ブランド、キャラクターとのコラボーレションウェア、独自の開発によって生み出された SMARTY 3-IN-1 SYSTEM、ORIGINAL TOOL BELT、THERMAGRAPH BODY MAPPING SYSTEM、HYDRASTASH SYSTEM 、ウェアとファッションを融合させたREAL DENIM JACKET & PANTS、PRINT DENIM PANT、FLANNEL SHIRT JACKETなど、他のブランドとは一線を画し、一歩先を行くリーディングウェアとしてエントリーユーザーからコアユーザーまで幅広く支持されています。そしてその独創性ゆえにブランドスタートから 34周年を迎えた現在でも本国アメリカや日本においてもトップ３に入る人気を誇ります。

オフィシャルWEBサイト：https://sixeightsix.com/

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