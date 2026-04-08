Third Intelligence、新リーダーシップ体制発足のお知らせ

株式会社Third Intelligence

AI研究開発企業である、株式会社Third Intelligence（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：石橋 準也、以下「Third Intelligence」）は、2026年4月8日、新たにリーダーシップ体制を発足したことをお知らせいたします。これにより、「遍在型AGI（汎用人工知能）」の社会実装に向け、プロダクト開発・組織開発・事業推進を軸とした経営体制のさらなる強化を図ってまいります。

■「遍在型AGI」の研究開発と社会実装に向けた取り組み

Third Intelligenceは、個人や組織のもとでそれぞれの用途に応じて独自に学習し成長する「遍在型AGI」の研究開発を推進しています。AGI（汎用人工知能）とは、人間がこなせるあらゆる認知作業を実行可能な人工知能を指します。実現すると、産業・社会構造が劇的に変化すると予測される一方で、現在、ビッグテックを中心とする米中の一部企業によって研究開発が進められていますが、実現には依然として多くの技術的なハードルが存在していると言われています。



こうした状況のなか、Third Intelligenceでは、次世代のアルゴリズムによりフロンティアモデルの限界を超える「遍在型AGI」の確立と、その社会実装を目指しています。「遍在型AGI」は、多様なユーザーに利用されることでその価値が最大化される特性を持ちます。そのためThird Intelligenceは、広く生活者を対象としたグローバルなAIプロダクトの創出に注力し、研究開発とプロダクト開発を一体で推進。実社会からの大規模なフィードバックを継続的に取り込みながら、「遍在型AGI」の確立と社会実装を進めています。

■新リーダーシップ体制について

このたび、プロダクト開発・組織開発・事業推進の各領域において豊富な経験と実績を有するメンバーを新たに迎え、「遍在型AGI」を実装したグローバルプロダクトの実現を加速させてまいります。加えて、エグゼクティブアドバイザーとして、資本政策および財務戦略における幅広い経験と深い知見を有する外部専門家を迎え、持続的な企業価値向上を図ります。

■今後

今後は、日本発AGIスタートアップとして、各方面での積極的な採用を推進するとともに、継続的な研究開発とプロダクト開発、組織基盤を強化してまいります。引き続きThird Intelligenceは、個人に寄り添って成長する「遍在型AGI」の確立を通じて、社会の基盤となるような新たなサービスの実現に取り組みます。

＜略歴＞

・Chief Product Officer 成澤 真由美

音楽大学卒業後、音楽教育事業に従事。その後、IT業界へ転身。ディー・エヌ・エーで多くのモバイルサービス事業のService Design/UX・UIデザインに携わり、その後、Kyashにて物理カードの体験設計を担当。2018年、メルペイに入社。Product Designerとして、サービス立ち上げからグロースまでを牽引。Head of Designを経て、2022年1月に執行役員CPOに就任。2023年、日本CPO協会理事に就任。同年より、メルカリグループ全体の顧客エンゲージメント基盤を担う執行役員 VP of Loyalty Programを兼務し、グループ横断でのロイヤリティプログラム戦略を統括。2024年7月より、メルカリ執行役員 CXO Japan Regionに就任。2026年2月、Third Intelligenceに入社。Chief Product Officerとして、AIプロダクト事業を統括している。

・Product Director 西岡 悠平

京都大学大学院情報学研究科修了後、シスコシステムズに入社。2005年、開発したオープンソースソフトウェア『Tuigwaa』が、情報処理推進機構（IPA）より「未踏スーパークリエータ」に認定。楽天技術研究所では、チーフテクノロジストとして自然言語処理・機械学習などの研究開発をリード。2014年、スマートニュースに参画し、データサイエンス・機械学習部門の責任者を経て、シリコンバレーを拠点に米国市場向けプロダクト開発を統括。2023年、ファストドクターにてCTOとして次世代医療インフラの構築を牽引。2026年2月、Third Intelligenceに入社。Product Directorとして、AIプロダクト開発を統括する。一般社団法人日本CPO協会 理事。



・VP of Engineering, Product Michael Toshiro Omoto（大本 マイケル 敏郎）

カリフォルニア大学アーバイン校で心理学と哲学を専攻し卒業。2011年に認知科学者からソフトウェアエンジニアへ転身し、Y Combinator出身スタートアップのPrestoにてDirector of Engineeringを務める。シリーズAからシリーズDにかけて、企業評価額を1,000万ドルから2億ドル規模へと引き上げる急成長を牽引。来日後、メルカリにEngineering Managerとして参画。シリコンバレーの開発文化を日本の組織に導入するなど、グローバル水準の開発体制構築に寄与した。続いて、Google MapsにEngineering Managerとして入社し、位置情報プライバシー領域のリーダーとして、プライバシーへの配慮を設計段階から組み込んだAIプロダクトの開発を推進。2026年4月、Third Intelligenceに入社。VP of Engineering, Productとして、AIプロダクトのソフトウェア設計・開発から組織構築までを横断的にリードし、研究開発とプロダクト開発の一体化による社会実装を推進している。



・VP of Business 西岡 典生

早稲田大学大学院理工学研究科修了、Cambridge MBA修了。野村総合研究所を経て、グーグル・クラウド・ジャパンに入社。クラウド事業の立ち上げ・戦略立案から設計・導入までをリードし、大企業のデジタル変革を支援。DX・AI領域における先進事例の創出をけん引し、技術とビジネスの両面から大企業の業務変革を担う。2026年1月、Third Intelligenceに入社。VP of Businessとして、投資家各社との議論をリードし、資金調達における協業提案や事業計画の策定を担う。現在、東京大学大学院工学系研究科博士課程に在学。日本ビジネスモデル学会執行役員を務める。共著に『図解即戦力 Google Cloudのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書』（技術評論社）。



・Chief People Officer 草深 生馬

国際基督教大学卒業後、日本IBMに入社。人事部にて部門担当人事（HRBP）と新卒採用を経験。2014年、Google Japanに入社し、国内新卒採用およびアジア太平洋地域のMBA採用をリード。同時に、人事制度に関する社内研究リーダーとして、社外のクライアントに向けた人事制度のコンサルテーションにも従事。採用戦略の立案からブランドデザイン、選考プロセスの設計・実施まで、採用領域を一貫して推進。2020年より、Deep Growth PartnersにてCHROとして、企業の成長を支える人材・組織づくりや講演活動に従事。2026年4月、Third Intelligenceに入社。Chief People Officerとして、組織戦略および人材基盤の構築を担う。著書に『チームワーカー』（朝日新聞出版）。



・Executive Advisor 星 直人 氏

モルガン・スタンレー証券に新卒入社。投資銀行本部のM&Aチームにて、国内大型経営統合案件や1兆円超の大型クロスボーダー案件等を主導。東京・ニューヨークオフィスで約12年間勤務後、ユニファ株式会社の取締役CFOに就任。約100億円の資金調達やセカンダリー取引を含む財務戦略や戦略的施策の立案と実行を牽引。現在は、東証プライム上場企業の財務戦略アドバイザー、未上場スタートアップの社外取締役や財務戦略顧問、一般社団法人インパクトスタートアップ協会代表理事等を務め、幅広いステージの企業経営に深く関与。

【採用について】

リサーチサイエンティスト、リサーチエンジニア、アプライドエンジニア、ソフトウェアエンジニアなどのポジションを中心に、さまざまな職種で新たなメンバーを募集しています。最先端のAI開発に取り組む環境を提供しており、理論と実装の両面から技術に深く向き合える機会をご用意しています。加えて、パフォーマンスを最大化できるよう、フルフレックスタイム制や各AIツールの導入推進をはじめ、成長・心身の健康・ライフプラン支援などの福利厚生面の整備にも力を入れています。

“AGIを確立し、社会基盤となるような新たなサービスを生み出す”という明確な目的のもと、ともに新たな挑戦を楽しんでいただける方のご応募をお待ちしています。



https://third-intelligence.com/ja/careers

■Third Intelligenceについて

社 名 ：株式会社Third Intelligence

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 11階

代表者 ：代表取締役CEO 石橋 準也

設 立 ：2025年3月27日

事業内容：AI研究開発、AIを活用したプロダクト開発

URL：https://third-intelligence.com/