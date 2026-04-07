【阪急うめだ本店限定300個】“鰹のみ”で引き出した究極の一杯｜日本初※おだしのテーマパーク京都離宮が贈る、希少な本格かつお出汁が登場。

株式会社プレメーズ

株式会社プレメーズ（本社：京都市伏見区）は“日本初のおだしのテーマパーク”を展開する京都離宮より、4月8日～4月14日まで限定300個の「飲むおだし～かつお～」を阪急うめだ本店 地下1階ツリーテラスにて販売いたします。本商品は、日本の伝統的な“出汁文化”をより手軽に、そして新しい形で楽しんでいただくために開発された“飲むおだし”のかつおを販売いたします。※日本国内におけるおだしのテーマパークとして（2026年4月時点 自社調べ）

贅沢なかつお出汁を簡単に飲むことができる飲むおだし～かつお～ドリップ式だからお湯を注ぐと簡単にかつお出汁がとれる離宮のオリジナルの鰹だけの贅沢なおだしがすぐ飲めます。

日本初の“おだしのテーマパーク”「京都離宮～おだしとだしまき～」は、2026年4月8日（水）～14日（火）の期間、阪急うめだ本店にてポップアップを開催し、特別仕様の商品を販売いたします。

今回登場するのは、京都離宮の人気商品ドリップタイプの「飲むおだし」から生まれた、鹿児島県枕崎産の“鰹のみ”で仕立てた本格かつお出汁です。かつお出汁は、和食の基本でありながら、素材の質や引き方によって味わいが大きく変わる、非常に繊細で奥深いものです。中でも“鰹のみ”で美味しさを成立させることは難易度が高く、雑味を抑えながら旨みだけを引き出すには、高度な技術と厳選された素材が必要とされます。

本商品は、あえて昆布などの他素材を使用せず、鰹だけで仕上げることで、本来の香り・旨み・余韻を極限まで引き出した、非常に価値の高い一杯となっています。

ひと口飲むと、削りたてのような芳醇な香りがふわっと広がり、その後に澄みきった旨みと上品なコクが続きます。最後には、料亭で味わう一番出汁のような、静かで美しい余韻が長く残ります。

シンプルでありながら深い満足感のある味わいは、日常の一杯としてはもちろん、来客時のおもてなしや、自分へのご褒美にもぴったりの特別な一品です。

なお、本商品は阪急うめだ本店限定・300個のみの販売となっており、この機会でしか手に入らない希少な商品です。数量限定のため、早期完売が予想されます。気になる方はぜひお早めにお買い求めください。

京都離宮は今後も“おだしのテーマパーク”として、出汁の新しい価値と魅力を発信し続けてまいります。

【商品名】飲むおだし～かつお～

【発売日】2026年4月8日（水）～4月1４日（火）

【個 数】限定300個

【販売場所】阪急うめだ本店 地下1階ツリーテラス

（大阪府大阪市北区角田町8-7、JR「大阪」駅御堂筋改札口・南改札口から徒歩約3分）

内容量：6g

価格：300円（税込324円）

鹿児島県枕崎市の厳選された鰹を使用した贅沢な飲むおだしです。春のプチギフトにも最適な商品です。

2022年8月8日よりオープン

≪店舗概要≫

■ 京都離宮 ～おだしとだしまき～ 伏見本店

【所在地】 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町４５

【営業時間】 10:00～17:00

【定休日】 なし

【TEL】 075-623-7707

【ウェブサイト】 http://kyotorikyu.com

【駐車場】 45台

古民家をリユースした趣のある店舗

2025年5月12日よりオープン

≪店舗概要≫

京都離宮 ～おだしとだしまき～ 京都駅店

【所在地】 京都市下京区東塩小路町９０１番地 JR京都駅西口2階 南北自由通路 （京名菓・名菜処 亰（みやこ））

【営業時間】8:30 ～ 21:00

【TEL】 075-708-6511

～place of memories～

≪会社概要≫

■「株式会社 プレメーズ」

【所在地】 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町７２

【代表者】 加藤 拓也

【TEL】 075-622-8811

【ウェブサイト】 http://plameries.co.jp

【ブランドについて】

『京都離宮』は、「人生に残る想い出の場所の創出、それを後世に残し続ける」を企業理念とする株式会社プレメーズがプロデュースする出汁専門ブランドです。老舗料亭とは異なる観点から幅広い年齢層の方に出汁の魅力を提案しています。