OASIZとウンパルンパが専属プロデュース契約

株式会社OASIZ

株式会社OASIZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：江藤 優）は、クリエイタープロデュース事業「OASIZ Produce Studio」を始動し、第一弾としてSNS総フォロワー300万人超の人気クリエイター・ウンパルンパとプロデュース契約を締結したことを発表いたします。本事業は、収益のクリエイター還元率を70%とし、OASIZが受け取る30%についても、渡航費・企画開発費・プロモーション費など、クリエイターの価値向上に直結する費用に充当する構造で、従来のマネジメントモデルとは一線を画する「クリエイター再投資型」プロデュース事業を展開します。

URL：https://oasiz.org/produce(https://oasiz.org/produce)

国内クリエイターエコノミー市場調査によると（※1）、市場は2024年に2兆894億円規模に達し、2021年以降、年平均約15.5%のペースで成長が続いています。縦型動画プラットフォームの急拡大を背景に、クリエイターは単なるコンテンツ発信者から、購買行動やカルチャーを直接動かす「メディア」へと進化しています。一方で、フォロワー数が数千百人規模に達したクリエイターにとって、既存のマネジメント構造では成長の天井が見えやすくなるという課題も顕在化しています。

OASIZは創業以来、「クリエイターの社会価値を上げる」ことをビジョンに掲げてきました。昨今の縦型動画市場の拡大に伴い、クリエイターの価値をさらなる事業として拡張する「1→100型プロデュース」の新モデルを提示すべき好機と捉え、そのビジョンを実現するためクリエイタープロデュースの新規事業「OASIZ Produce Studio」を立ち上げました。

既存のマネジメント構造は、契約管理や営業活動を軸にクリエイター活動を安定的に支える重要な仕組みですが、クリエイター個人の価値を事業として拡張し、社会的影響力へと高めていくという観点では、別のアプローチが必要となり、その構造を再設計するために立ち上げたのが本事業です。

既存のマネジメントビジネスとの決定的な違いは、縦の関係でクリエイターを管理するのではなく、横の関係で結びつき、ビジネスの共創パートナーとして長期的に価値を拡張していくというビジネスモデルです。

そして本取り組みの第一弾として、OASIZのビジョンに共感いただいた、人気クリエイター・ウンパルンパとプロデュース契約を締結いたしました。

※１.出所：三菱 UFJリサーチ&コンサルティング「国内クリエイターエコノミーに関する調査結果」https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/12/cr_251210_01.pdf

■ OASIZ Produce Studioに人気クリエイター「ウンパルンパ」のプロデュース契約が決定

SNSを中心に若年層から高い支持を集めるウンパルンパのプロデュース契約が決定。これまでもOASIZと複数のプロジェクトで協業してきた実績を基盤に、単なる所属という枠組みにとどまらず、ビジネス共創パートナーとして新たな挑戦を開始します。

ウンパルンパが持つ独自の世界観や企画力といったクリエイターとしての強みを、OASIZの戦略設計力や制作体制、企業ネットワークと掛け合わせることで、より大きな価値へと拡張してまいります。

さらに、ウンパルンパが築いてきた企業接点やブランドネットワークは、OASIZの事業領域の拡張にも接続され、双方の強みが循環する共創型のビジネスモデルを構築していきます。

ウンパルンパとの取り組みの第一弾として、株式会社ベネッセコーポレーションとのタイアップ動画出演が決定しています。さらに、大手企業との複数のプロジェクトが続々と確定しており、クリエイターと企業が真に共創する新しいビジネスの形を、今後も次々と公開してまいります。

＜ウンパルンパ プロフィール＞

TikTokを中心に国内外でSNS総フォロワー300万人超を誇る人気クリエイター。学園ネタやサッカー部あるあるネタを中心に、独自のエンタメ企画と高い発信力で若年層から絶大な支持を集める。企業とのコラボレーション実績も多数あり、クリエイターとしての影響力をビジネス領域にも拡張してきた。

・各SNSアカウントURL

TikTok：https://www.tiktok.com/@unparunpa1028

YouTube：https://www.youtube.com/@unparunpatube8

Instagram：https://www.instagram.com/unparunpa.1028/

・コメント

クリエイターとして活動して約6年。活動歴が長くなるほど、「このままでいいのか」という問いが自分の中で大きくなっていました。変化の激しいSNS・クリエイター業界で自分のバリューを最大限伸ばすには、置かれている環境を一から考え直す必要があると感じていました。

今回OASIZと一緒にやろうと決めた一番の理由は、このプロジェクトのビジョンです。「クリエイターの社会価値を上げる」という考えに深く共感し、会社と自分が対等なパートナーとしてビジネスを共創していく構造に、これまでよりもっと成長できるイメージが持てました。クリエイターをここまで信じ、将来を一緒に考えてくれて、完全クリエイターファーストで向き合ってくれるところに心打たれました。

今回の契約は「所属」ではなく、ビジネスを共創するパートナー契約としてのスタートになります！すでに大きなプロジェクトが動き始めており、自分にしかできない仕事がどんどん広がっている実感があります。OASIZと共に、皆さんにとってより価値のある面白いコンテンツを届けていきたいと思います。OASIZバモ！！ここからウンパルンパ、もっともっと駆け上がります！

■ OASIZ Produce Studioとは

OASIZ Produce Studioは、無名の才能を発掘するいわゆる“0-1型”のモデルではなく、すでに強みや影響力を持つクリエイターとパートナーシップを結び、その価値を事業として拡張していく“1-100型プロデュース”を行うビジネスです。クリエイター個人の活動を単発の案件で終わらせるのではなく、中長期的な視点でブランド価値や事業領域を広げていくことを前提としています。

その実現のために、マネジメントフィーは「7（クリエイター）：3（OASIZ）」という再投資型の構造を採用しています。例えば1億円規模の案件の場合、7,000万円をクリエイターへ還元し、OASIZの取り分についても単なる利益確保を目的とするのではなく、渡航費や企画開発費、プロモーション費など、クリエイターの価値向上につながる取り組みに充当し、収益を循環させながら、価値を拡張していく設計です。

このモデルは、フィー獲得を主目的とする従来型のマネジメントとは異なり、クリエイターの価値を持続的に高めることを目指すものです。OASIZとクリエイターは上下関係ではなく、対等な立場で事業を設計する共創パートナーとして連携します。

OASIZは今後も、「クリエイターの社会価値を上げる」ことを軸に、縦型時代におけるクリエイターエコノミーの新しい形を提示してまいります。

■株式会社OASIZ 代表取締役 江藤優 コメント

これまで、「クリエイターの社会価値を上げる」というビジョンを掲げてきましたが、そのビジョンを実現するためには、単に案件数を増やすことでも、フォロワー数を伸ばすことでもなく、クリエイターが持つ可能性を、社会やブランドとより深く接続し、持続的な価値へと昇華させることだと考えています。

元々、事務所は絶対作らないと決めていたのですが、クリエイター個人の価値を中長期的に拡張していくためには、構造そのものを見直す必要があると感じていました。クリエイターを管理するのではなく、対等なパートナーとして共にビジネスを創るプロジェクトとして立ち上げたのが「OASIZ Produce Studio」です。

本プロジェクトはクリエイターと二人三脚で取り組む必要性があるため、広く浅くではなく、少数精鋭で深い関係性を重視します。だからこそ、初回はウンパルンパさんのみと契約し、会社として全力で向き合っていきます。

すでにウンパルンパさんとの様々なプロジェクトの話が進んでおり、大きな施策も控えているので、ぜひ楽しみにしていてください。

■ウンパルンパへの案件相談

ウンパルンパとのタイアップや案件についてのご相談はこちらからお問い合わせください。ご依頼内容を踏まえた上で実施可否を判断させていただきますので、ご依頼概要とともにご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：unparunpa@oasiz.org

■OASIZ 採用強化中

OASIZでは、現在グループ全体で採用を強化しています。クリエイターと対等なパートナーとしてビジネスを共創する「クリエイターマネージャー」をはじめ、クリエイティブディレクター、エディター、人事、広報、など縦型ショート動画市場の最前線で共に挑戦してくれる仲間を幅広く募集しています。クリエイターの価値を中長期的に拡張することに本気で向き合いたい方は、ぜひご連絡ください。

採用お問い合わせ：https://herp.careers/v1/oasizinc

■OASIZについて

OASIZは、縦型動画の戦略策定・企画・制作を得意とする、Z世代マーケティングに強みを持つネクストジェネレーションカンパニーです。大手企業を中心に、TikTokアカウント運用支援や縦型動画を活用したマーケティング支援を行っており、累計50億回以上の再生と売上貢献の実績を誇ります。2023年には約2億円の資金調達を実施し、自社IPの開発にも着手しています。今後は、縦型動画を起点とした独自IPの展開や、新たな経済圏の創出を推進してまいります。

・Instagram：@oasiz_company (https://www.instagram.com/oasiz_company/)

・note：https://note.com/oasiz

【会社概要】

会社名：株式会社OASIZ

設立日：2021年10月

代表取締役：江藤 優

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3-15-7 AMBRE3・4F

WEB：https://oasiz.org/