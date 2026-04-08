愛知県初、高校サッカー名門と連携したフットサルスクールが開校します

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「高校サッカー名門」と「フットサル王者」が初コラボ！

中京大学附属中京高等学校サッカー部 × 名古屋オーシャンズフットサルスクール

「中京八事校」2026年4月 新規開校

名古屋オーシャンズフットサルスクールは、愛知県の高校サッカー名門校・中京大学附属中京高等学校サッカー部（以下、中京大中京サッカー部）と連携し、中京大学名古屋キャンパスグラウンド（名古屋市昭和区八事本町43）にて「中京八事校」を2026年4月に新規開校します。高校サッカー強豪チームの施設・指導環境を活用したフットサルスクールの開校は、愛知県内初の取り組みです。

名門校監督の「気づき」から生まれた、異色のタッグ

2023年、中京大中京サッカー部と当スクール上部組織である名古屋オーシャンズU-18チームとの交流戦が行われました。その戦いぶりを目にした同部の鈴村監督は、フットサルの育成効果を実感。それを機に、当スクールによる年間10回のフットサル講習会を同部員向けに実施しています（3年間継続中）。このトレーニングの成果を地域の子どもたちにも届けようと、今回の開校が実現しました。

近年、プロサッカー界でもフットサルの育成効果が注目されています。ネイマール、メッシ、イニエスタといった世界のスーパースターの多くがフットサル出身であることはよく知られており、バルセロナやマンチェスター・シティの名将グアルディオラもフットサルを積極的に指導に取り入れています。ブラジルやスペインではサッカーの指導要綱にフットサルが組み込まれており、両スポーツの融合は世界的な潮流です。

「中京八事校」ならではの、高校年代まで見据えた育成モデル

「中京八事校」の特徴は、単なるフットサルスクールにとどまらない点にあります。小学生年代でボールに多く触れ、個の技術と判断力を楽しみながら磨く段階から、中学・高校でサッカーに本格的に取り組む段階まで、一貫した育成の流れを描けることが、他校にはない強みです。

中京大中京サッカー部との連携により、将来サッカーで上を目指したい子にとっては、スクールでの経験が高校年代の本格的な育成環境へとスムーズにつながる可能性があります。「まずは楽しく」始め、「本気でやりたい！」と望む子に次のステージに進める環境を目指します。

このコラボを実現させた、2つの「本物」--名門校とフットサル王者、それぞれの実績

中京大学附属中京高等学校サッカー部

1954年創部。全国高校サッカー選手権16回・インターハイ21回の出場実績を持つ、愛知県屈指の強豪校。宮市亮（横浜F・マリノス）、伊藤翔（横浜FC）らJリーガーを多数輩出している。

名古屋オーシャンズフットサルスクール

Fリーグ（日本フットサルリーグ）において、2007年の発足以来19シーズンで17度のリーグ優勝を達成した名古屋オーシャンズの公認スクール。独自の指導メソッドのもと、現在愛知県・三重県に13校を展開している。

スクールの3つの特長

１.「できた！」を積み重ねる少人数制

フットサルはサッカーの約6倍ボールに触れるといわれます。一人ひとりのプレー機会が多く、「自分でドリブルできた」「ゴールを決めた」という成功体験を短時間で積み重ねやすい環境です。

２.プレーだけでなく「こころ」を育てる指導

名古屋オーシャンズ独自のメソッドに基づき、「自立・協調・主体的な問題解決力」を育みます。コーチ陣は常に「なぜそう伝えるか」「子どもにどう育ってほしいか」を意識した関わり方を徹底しています。

３.室内・人工芝で体験しやすい

「4月から何か習い事を」と考えている親御さんにもぴったり。全天候対応のグラウンドで泥だらけの心配もなく、初めてのスポーツ習い事として気軽に始められます。対象は小学生（2026年4月開校）。

代表コメント

名古屋オーシャンズフットサルスクール 代表 杉村大介

今回、中京大中京サッカー部と連携できることは、地域の子どもたちにとって大きな意味を持つと考えています。私たちは"プロを育てる"ことを約束するのではありません。しかし、"可能性を最大化する環境"を提供することはできます。最初の環境が、未来を決めるかもしれない--その覚悟で取り組みます。

新校概要

名称

名古屋オーシャンズフットサルスクール 中京八事校

場所

中京大学名古屋キャンパスグラウンド（名古屋市昭和区八事本町43）

対象

小学生

開校日

2026年4月

URL

https://oceansschool.com/area/中京八事校/(https://oceansschool.com/area/%E4%B8%AD%E4%BA%AC%E5%85%AB%E4%BA%8B%E6%A0%A1/)