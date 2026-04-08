タツヲが手話でコミュニケーション！安城市とシーホース三河が、子どもから大人まで楽しく学べる「手話啓発動画」をYouTube等で公開
シーホース三河株式会社
https://youtube.com/shorts/RLp8BZHwNwk?si=UjI4-2Y0GDYgfZIn
２.シーホースの手話を大公開！！！ :
https://youtube.com/shorts/elgfVFlRhLQ?si=j__FH49cRqB6CBtC
いつもシーホース三河へご青援ありがとうございます。
この度、安城市障害福祉課と共同で、手話への理解を広げるための啓発動画を制作し、シーホース三河所属タレントのタツヲが出演いたしました。
手話は日本語などと同じように、豊かな表現力を持つコミュニケーションのひとつです。
この動画が、手話や聴覚障害について知るきっかけになれば幸いです。
当動画は、お子さまから大人の方まで、気軽にご覧いただける内容になっておりますので 安城市公式youtubeやTikTokにてぜひご覧ください。
制作
安城市障害福祉課
企画・協力
安城市聴覚障害者福祉協会
シーホース三河
内容・放映１.タツヲポーズ知ってる？ :
https://youtube.com/shorts/RLp8BZHwNwk?si=UjI4-2Y0GDYgfZIn
２.シーホースの手話を大公開！！！ :
https://youtube.com/shorts/elgfVFlRhLQ?si=j__FH49cRqB6CBtC