大好評につきキャンペーン期間を延長！キンレイ『50周年大感謝祭』新商品を含む対象商品の購入レシートでポイントを貯めて、総勢2,160名に豪華賞品が当たる！

株式会社キンレイ

株式会社キンレイ（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：白潟昌彦）は、2026年4月30日（木）まで実施するプレゼントキャンペーン「50周年大感謝祭」が想定を上回るご応募をいただいていることを受け、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで延長実施することを決定いたしました。

延長実施にあたり一部賞品も刷新し、日本最高峰のラーメン店・中華蕎麦とみ田、カドヤ食堂、飯田商店のロゴ付きプレミアム鍋島焼どんぶりセットの他、選べるデジタルギフト（500円相当）が総勢2,160名様に当たります。

■『50周年大感謝祭』延長実施 概要

期間中、対象商品の購入レシートで貯めたポイントを使い応募された方から抽選で、総勢2,160名に賞品が当たります。

【キャンペーン概要ページ】

https://50th-kinrei.com/campaign

※上記概要ページからマイページ登録する必要があります。

【開催期間/レシート有効期限】

2026年5月1日（金）～6月30日（火）

【応募方法】

下記3つの手順で応募いただけます。

・手順1：キャンペーン概要ページ等からマイページ登録・ログイン

・手順2：対象商品を購入したレシートをアップしてポイントGET

※1点購入につき1ポイント

・手順3：貯めたポイントで好きなコースに応募

※2025年8月19日（火）～2026年4月30日（木）までの購入レシートから貯めたポイントでもご応募可能です。

※詳細はキャンペーン概要ページからご確認いただけます。

【選べる2つのコース】

■ 1ポイント：選べるデジタルギフト 500円相当（2,000名様分）

PayPayマネーライト、dポイント、au PAYギフトカード 等を含む全8種

※PayPayマネーライトが付与されます。出金はできません。

※「au PAY」は、KDDI 株式会社の登録商標です。

※au PAY ギフトカードのご利用にあたっては、一般社団法人日本資金決済業協会のホームページに掲載されている、周知委託会員の前払い式支払い手段情報提供事項（https://www.s-kessai.jp/cms/card-data/detail/506）を必ずご確認ください。

■3ポイント：キャンペーン限定品・全3種から選べるプレミアム鍋島焼どんぶりセット（160名様分）

江戸時代に将軍や大名だけが使うことができた陶磁器・鍋島焼。鍋島焼虎仙窯さんに、日本最高峰のラーメン店・中華そばとみ田、カドヤ食堂、飯田商店のロゴ付きのプレミアムどんぶりを数量限定で特別に制作いただきました。ラーメン専用箸とともに限定化粧箱にいれてお届けいたします。

みなさまの食卓を彩る逸品として、お楽しみいただければ幸いです。

■対象商品

「お水がいらない」シリーズ全品、麺屋はなび台湾まぜそば、ソース焼そば、うま塩焼そば、豚骨魚介つけ麺、魚介醤油つけ麺。

その他、“こだわり尽くした、至極の逸品”をコンセプトとしたプレミアムラインの第2弾となる新商品『お水がいらないプレミアム中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん』や2026年春夏新商品「お水がいらない 台湾ラーメン」なども対象商品に加わります。

※対象商品一覧

・お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん、同 カドヤ食堂ワンタンめん、同 飯田商店醤油らぁ麺、

・同 鍋焼うどん、同 京風だしのおうどん、同 味噌煮込みうどん、同 チゲうどん、同 牛すき焼うどん、同 かぼちゃのほうとう、

・同 ラーメン横綱、同 横浜家系ラーメン、同 天下一品、同 四海樓ちゃんぽん、同 札幌味噌ラーメン、同 塩元帥ラーメン、

・同 喜多方ラーメン坂内、同 熊本ラーメン、同 尾道ラーメン、同 台湾ラーメン、

・麺屋はなび台湾まぜそば、豚骨魚介つけ麺、魚介醤油つけ麺、あっさり旨辛つけ麺、ソース焼そば、うま塩焼そば

■会社概要

会社名 ：株式会社キンレイ（英訳名：KINREI CORPORATION）

創業 ：1974年（昭和49年）12 月 大阪

代表 ：代表取締役社長 白潟 昌彦

本社所在地 ：京都市伏見区南浜町247番地

資本金 ：4億円

株主 月桂冠株式会社

従業員数 ：146名(2024年度末時点、臨時雇用者数は含まず)

売上高 ：172億 ※2024年度時点

主要な事業内容：冷凍食品の製造・販売