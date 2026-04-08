日本テレビ スマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」、生成AIで新たな映像表現に挑戦

日本テレビ放送網株式会社

本プロジェクト『The Unseen Beauty』は、日本テレビのスマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」が、生成AIクリエイター宮城明弘氏（KANA-L HOLDINGS所属）と共創し、生成AIを活用した新たな映像表現の可能性に挑戦する取り組み。

視覚に依存しない知覚や感性に着目し、障害当事者の個性発掘と社会参加の機会創出に取り組む株式会社ePARA（以下ePARA）に所属する4名の視覚障害者が映像監督として参加。それぞれが音から広がるイメージを言語化し、宮城氏の手がける生成AIを通じて映像として立ち上げる。

題材には、ヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』を採用し、参加者の解釈をもとにストーリーを構築。さらに映像の世界観に合わせて楽曲も再構成することで、音と映像が相互に影響し合う表現を試みた。

本プロジェクトは、視覚に頼らない発想から生まれるクリエイティブの可能性に着目し、生成AIによって拡張される新たな映像制作のあり方を模索するものである。

ミュージックビデオは4月8日（水）から SARUKANIの公式YouTube（URL：https://youtu.be/PtCzVhUE57s） 、The Unseen Beauty 特設サイト（https://epara.co.jp/unseen_beauty/）にて全世界に公開。

ミュージックビデオ

■ミュージックビデオ制作のプロセス

1.アーティストの楽曲を、視覚以外の知覚や感性をもとに解釈

2.そのストーリーラインをもとに、生成AIを活用して映像化

3.映像の世界観やストーリーに合わせて、楽曲を新たにアレンジ

4.ミュージックビデオとして全世界へ公開

■作品概要

MUSIC VIDEO：SARUKANI『CROWN（Water Remix）』

視覚障害をもつ、eスポーツプレイヤー、声優、エンジニア、ピアノ、声楽、演劇など異なる分野で活動する４名が監督を務め、ヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』をアレンジした『CROWN（Water Remix）』を、生成AIを活用して映像化したミュージックビデオ作品です。

■CONCEPT：

水は、形を持たず、壊れ、混ざり、循環しながら存在を続けています

この作品は、水の変化そのものを通して、人の感情と存在のあり方を描いています。

■メッセージ

水は常に私たちのそばにあります。

体の中にも、世界の中にも存在しています。

それは一つの形に留まらず、

分かれ、混ざり、押し潰され、立ち上がりながら、

循環し続ける存在です。

人の感情や生き方もまた同じように、

壊れ、揺らぎ、形を失いながらも、

完全に消えることはありません。

この作品は、水の変化を通して、

人は止まることなく、形を変えながら生き続けているという事実を描いています。

ミュージックビデオ配信URL：https://youtu.be/PtCzVhUE57s

楽曲配信URL： https://orcd.co/crown_waterremix

■クレジット情報

タイトル：CROWN（Water Remix）

アーティスト：SARUKANI

映像監督：北村直也・関場理生・西脇有希・真しろ（ePARA）

生成AIクリエイティブ：宮城明弘（KANA-L HOLDINGS）

脚本・映像構成：廣田純平（GOKKO）

クリエイティブディレクター：南俊輔（SHIKI.inc）

プロデューサー：平岡辰太朗/井上直也（日本テレビ）、井上隆/三宅布司弥（SHIKI.inc）

アシスタントプロデューサー：丸山紗季（日本テレビ）

制作協力：AOI.Pro

プロジェクトムービー

本プロジェクトにおける制作の様子やプロセスを記録したドキュメンタリー。視覚障害のある参加者が、映像制作に取り組む過程や、試行錯誤の様子を通じて、本作がどのように形づくられていったのかを記録しています。

URL：https://epara.co.jp/unseen_beauty/

（The Unseen Beauty 特設サイト）

コメント

生成AIクリエイター：宮城 明弘

見えていない世界だからこそ生み出せるものがあると感じています。今回は水の一滴一滴を、彼らの触覚の感覚や、流れや時間を方向性に見立て、彼らが本当に頭で思い描いているものに近づけたいと思って制作しました。今まで実現できなかったことを再現するのはAIの力があるからこそ。障害という言葉が一人歩きせず、同じ人間として、感じた世界観を世界中の方に受容してもらえると一番いいかなと思います。

日本テレビ 「VIRAL POCKET」プロデューサー

本作は、多様なクリエイターの感性が掛け合わさることで生まれた作品です。

視覚に依存しない知覚や感性をもとに監督を務めたePARAの4名を起点に、その声に耳を傾けながら構想を描いた廣田さん、さらにそのクリエイティブを生成AIによって最大限に引き出した宮城さん、そしてそこから生まれた世界観をもとに楽曲を再構築したSARUKANIさん。

異なる領域のクリエイターが交差する“掛け算”によって、今回の表現に辿り着きました。

多くの方に、この作品を通して新しい感覚を感じてもらいたいです。

生成AIクリエイター「宮城明弘」について

15年以上映像プロデューサーとしてCMやミュージックビデオの企画制作に携わる中でAIの可能性に着目し、自らAIクリエイターとしての活動を開始。

最新のAI技術を駆使し、強い視覚的インパクトと独自の美的感覚を融合させた映像表現を得意とする。読売テレビ『サヨナラ港区』、日本テレビ『TOKYO巫女忍者』など、地上波ドラマにおけるAI活用を牽引し、AIとリアルを融合した新しい映像制作の在り方を提示。従来の映像制作では実現できなかった表現領域を切り拓いている。現在は日本、アメリカ、フランス、ベルギー、インドなど世界各国のプロダクションと独占マネジメント契約を締結し、グローバルに活動。未来的で革新的なビジュアルコンテンツを通じて、映像表現の次なるスタンダードを創出し続けている。

アーティスト「SARUKANI」について

KAJI、Kohey、RUSY の3人からなる世界No.1ビートボックスクルー。

ジャンルを越えたポップダンスミュージックを創り出し、ライブでは重低音のビートが全身を揺さぶる圧倒的なステージを展開。世界大会「GRAND BEATBOX BATTLE 2023」でチャンピオンに輝き、スペインの人気番組『GOT TALENT ESPAÑA』で決勝3位を獲得するなど、グローバルな舞台で実績を積み重ね、国内外の音楽シーンで注目を集めている。

Official HP: http://sarukani.net/

X: https://twitter.com/SarukaniBeatbox

Instagram: https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/

YouTube: https://www.youtube.com/SARUKANI

TikTok: https://www.tiktok.com/@sarukanibeatbox

ePARAについて

株式会社ePARA

「個性を発掘し、未来をつくる。」をミッションとし、障害の有無に関わらず誰もが活躍できる社会の実現を目指す企業。バリアフリーeスポーツの企画・運営や就労支援、企業・団体との共創事業を展開し、障害当事者が自分らしく活躍する機会の創出に取り組んでいる。企業メッセージは「挑戦の、連鎖（コンボ）を決めろ。」

Official HP: https://epara.co.jp/

X:https://x.com/ePARA_official

■本作品における４名の監督

北村直也（NAOYA）

先天性の小眼球で、二十歳頃まではわずかな色と光が見える程度、以降は全盲。

好奇心旺盛な個性を生かし、eスポーツプレイヤー・ナレーター・声優・エンジニアなど、幅広い領域で活動。最近は、視覚補助としての生成AI活用を探求している。

プライベートでは、小説の出版、生成AIを用いた作曲、ゲーム実況を行っている。

藤本昌宏（真しろ）

先天性全盲。大学では英米文学などを研究し、在学中に英国留学も経験。当時から株式会社ePARAの海外広報業務に従事し、全盲eスポーツプレイヤーとしても活動。

芸術分野では、美術・演劇の鑑賞WSのファシリや、音声ガイドのレビューなどを経験。その他、ラジオドラマ・ボイスドラマの制作、詩の執筆なども積極的に取り組んでいる。

関場理生

2歳で失明し全盲となる。日本大学芸術学部演劇学科卒業。自ら舞台に立つ他、視覚障害者向けの観劇サポートにも携わる。また、「ePARA Voice」や「みみよみ」に所属し、ナレーターとしても活動。近年、「スーパーパントマイムシアターSOUKI（ソウキ）」に入団し、言葉のない表現にも挑戦中。

西脇有希

先天性の弱視で、大学卒業後に全盲の診断を受ける。大学で声楽を専攻。現在でもナレーター業務を含め、音と声を活用した業務に従事。・就労移行支援の訓練でボイストレーニングを行い、技能の向上に励む。プライベートでは、地域の合唱団に所属し、ピアノと声楽を継続。電車オタクで、車内アナウンスのものまねを得意とする。

日本テレビプロデューサーチーム「VIRAL POCKET」について

「VIRAL POCKET（バイラルポケット）」は、日本テレビが立ち上げた、縦型動画を中心としたスマホ時代のコンテンツに特化した組織です。SNS総再生30億回超えのショートドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」や、Z世代に人気のショートバラエティ「ちょこっとぱーちー」など、ヒットコンテンツを多数展開。自社コンテンツ開発から、企業との共創によるコンテンツプロデュース、SNSマーケティング支援までを一貫して手がけます。テレビ局の企画・制作力に、Z世代への感度をかけ合わせ、カルチャーとビジネスの両面から“次のエンタメ”を共創していきます。

◆WEBサイト：https://viralpocket.jp