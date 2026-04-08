最高レベルの人間工学と快適性：Razer Iskur V2、eスポーツプロに最も使用されているゲーミングチェア第1位に（ProSettings.net調べ）

Razer Japan株式会社eスポーツのトッププレイヤーから信頼を集めるRazer Iskur V2は、ProSettings.net 注1によると、2026年3月時点でeスポーツプロに最も使用されているゲーミングチェア第1位となりました。

2026年4月7日、米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、業界をリードする人間工学設計のゲーミングチェア「Razer Iskur V2」が、ProSettings.net.※1によると、2026年3月時点でeスポーツプロに最も使用されているゲーミングチェア第1位※1となったことを発表しました。

この実績は、Razerがeスポーツ向けデバイス分野で継続的に優位性を保っていることをさらに裏付けるものです。2025年12月時点では、「Razer Viper V3 Pro」がeスポーツで最も使用されているマウス第1位、「Razer BlackShark V2 Pro」が最も使用されているヘッドセット第1位、そして「Razer Huntsman V3 Pro TKL」が最も使用されているキーボード第1位※2となっています。



※1 ProSettings.net (2026): https://x.com/ProSettings/status/2029193900108185854

※2 ProSettings.net (2025): https://prosettings.net/blog/pro-gaming-gear-of-the-year-2025/

チャンピオンのためのエンジニアリング

Razerは、eスポーツのプロに信頼される革新的なギアの開発に一貫して取り組んできました。長時間にわたるトレーニングや競技を行う中で、人間工学に基づいたシーティングはプロの環境において不可欠な要素となっています。Iskur V2は、世界トップクラスのeスポーツプレイヤーや専門家とともに設計された理想的なゲーミングフォームにより、競合製品の中でも際立った存在となっています。



「プロレベルにおいて、快適性と人間工学はもはや“あれば良いもの”ではなく、パフォーマンスに不可欠な要素です」と、Razerのグローバルeスポーツディレクターであるジェフリー・チャウ（Jeffrey Chau）は述べています。

「今回の成果は、eスポーツコミュニティとともに取り組み、トップレベルの競技に求められる要件を真に支える最高のゲーミングチェアとしてRazer Iskur V2を設計してきた我々の努力が実を結んだことを示す強力な証です。」

ゲーミングチェアの次なる進化



Razerは、Iskur V2の成功を基盤に、2026年にチェアラインアップをさらに拡充。ProSettings.netにもレビューされた新たなフラッグシップモデル「Razer Iskur V2 NewGen」を発表しました。あらゆる姿勢のゲーマーをサポートするために設計された、業界をリードする機能を備えています。

- 世界初 Razer HyperFlex(TM) ランバーサポートシステムプレイヤーの体重や座る角度に応じてダイナミックに調整されるランバーサポートを搭載。常に腰部を支えながら、細かなカスタマイズも可能です。- Razer EPUレザー Gen-2（CoolTouch(TM)テクノロジー搭載）長時間のプレイでも快適さを維持。高い熱拡散性により触れた瞬間からひんやりとした感触を提供し、長時間の使用でも快適です。さらに、一般的なPUレザーの約13倍の耐久性を備え、上質な質感と長寿命を実現します。- デュアルデンシティ冷間成形フォームシートクッション放熱性と圧力分散を最適化する設計。効率的に熱を逃がしつつ、柔らかさとしっかりとしたサポートのバランスを実現し、一日中快適な座り心地を提供します。- 超ワイド設計のショルダーアーチ＆シートベースあぐらをかいたり、片足を折りたたんだりと、多様な座り方に対応する広々としたデザインで、自由で快適な姿勢を実現します。- 立体成形メモリーフォームヘッドクッション頭を預けた際の首のカーブにフィットする人間工学設計により、長時間でも快適なサポートを提供します。- リアクティブシートチルト＆最大152°リクライニング動きや好みの角度に瞬時に対応し、競技中の直立姿勢から休憩時のリラックス姿勢までしっかりサポートします。- フルアジャスタブル4Dアームレスト高さ・幅・奥行き・角度の調整が可能で、腕の位置を最適に保ち、肩や手首への負担を軽減します。

Razer Iskur V2がeスポーツプロの間でNo.1チェアとして選ばれていること、そしてIskur V2 NewGenの登場により、Razerは引き続きeスポーツ対応ゲーミングチェアの基準を確立。世界中のトレーニング環境や大会、競技シーンにおいて、プロフェッショナルレベルのサポートを提供し続けています。



Razer Iskur V2 NewGenの詳細については、以下をご覧ください：

https://www.razer.com/jp-jp/gaming-chairs/razer-iskur-v2-newgen





価格および販売情報



Razer Iskur V2 NewGen

希望小売価格：649.99米ドル / 699.99ユーロ

現在、Razer.com、Razer Store、および世界各国の一部販売店にて販売中。

Razer Iskur V2 X NewGen

希望小売価格：349.99米ドル / 399.99ユーロ

現在、Razer.com、Razer Store、および世界各国の一部販売店にて販売中。

ゲーミングチェア Razer Iskur 日本国内販売ページ（アマゾンジャパン内）

https://www.amazon.co.jp/stores/page/3B1F838B-DB93-4F2C-B2F8-6C27D276C153

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■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

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