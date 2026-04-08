竜星涼さん・塩野瑛久さんが共演。再び交差するふたりの距離、その関係性をムスクが映し出す。『VOGUE JAPAN』にてスペシャルコンテンツを公開

株式会社資生堂

俳優・竜星涼さんと塩野瑛久さんが、『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトのスペシャルプロモーションコンテンツで共演。

『獣電戦隊キョウリュウジャー』での出会いから、大河ドラマ『光る君へ』での再共演--時を経て再び交差したふたりの歩みと関係性にフォーカスしたコンテンツを、2026年4月8日（水）より公開します。

本コンテンツでは、「ナルシソ ロドリゲス」のフレグランスの象徴である「ハートオブムスク」を軸に、互いを理解しながらも、それぞれの個性が自然と際立つ関係性を描写。近づきすぎず、離れすぎない距離の中で立ち上がるニュアンスや、ふとした瞬間に垣間見える感情を、ふたりの姿を通して映し出します。

互いをよく知る存在でありながら、それぞれ異なる道を歩み、再び交わる--その関係性は、柔らかく混ざり合いながらも個を際立たせるナルシソ ロドリゲスのムスクの在り方と重なります。肌と溶け合い、その人自身の魅力と融合していく”肌の香水”というブランドの本質が、ふたりの関係性の中で立ち上がります。

コンテンツ内では、竜星さんが「フォーハー ピュア ムスク ブラン オードパルファム インテンス」を、塩野さんが「フォーヒム ブルーノアール オードパルファム」を纏い登場。柔らかな包容力と、静寂の中の確かな存在感という対照的な香りが、それぞれの個性と呼応し、内なる魅力を引き出します。

また、インタビューでは互いの存在について語り合いながら、俳優としての歩みの中で培ってきた信念や美学にも言及。長い時間を共有してきたからこそ生まれる信頼や距離感が、言葉の端々ににじみます。さらに、ふたりの素顔に迫る「10 Questions」動画も4月8日（水）より『VOGUE JAPAN』公式SNSや記事内で公開し、リラックスした空気の中で垣間見える自然体の魅力を届けます。

ナルシソ ロドリゲスの「ハートオブムスク」から創り出されるフレグランスは、香りを纏うことでその人自身の在り方を引き出し、他者との関係性の中で新たな魅力を生み出します。竜星涼さんと塩野瑛久さんの共演を通して、香りがもたらす”感情と距離”の唯一無二の体験を提案します。

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■公開概要

公開日：2026年4月8日（水）

『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイト 記事 URL：

https://www.vogue.co.jp/special-feature/2026-04/08/narcisorodriguez

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■ナルシソ ロドリゲスについて

ニューヨーク発のファッションブランド。デザイナー「ナルシソ・ロドリゲス」本人による、大切な人への想いから生まれたフレグランスの比類なきクリエイションは、ひとりひとりに宿るエレガンスとセンシュアリティという「本質」を引き出します。すべての香りの核にムスクを調香し、肌と溶け合いながら、その人自身の魅力を際立たせる”肌の香水”として、纏う人の個性や感情、そして人との関係性を静かに映し出します。

■ナルシソ ロドリゲスの「ハートオブムスク」

ナルシソ ロドリゲスのフレグランスを象徴する「ハートオブムスク」。エジプシャン・ムスクに着想を得て、すべての香りの核にムスクを据え、それを緻密に計算されたアコードで包み込む独自の構成です。肌と溶け合いながら、体温や時間とともにその人自身へと移ろい、肌から立ち上がるようなオーラを描き出します。ひとりひとりの個性に寄り添いながら、静かに魅力を際立たせる、ナルシソ ロドリゲスを象徴するシグネチャーです。

2026年4月8日（水）新発売

フォーハー

ピュア ムスク ブラン オードパルファム インテンス

香調：シプレー ホワイトフローラル

トップノート：クリーンアコード、ジャスミン

ハートノート：ムスク

ベースノート：シダーウッド、バニラ

30mL 12,980円（税込） 50mL 18,920円（税込）

100mL 25,080円（税込）※価格はすべて希望小売価格

まっさらなピュア。陽だまり香る、リネンのムスク

清らかでありながら、内に秘めた芯の強さをもたらすリネンの香り。純粋なアルデヒドのクリーンアコードで鮮やかな清潔感ではじまり、ジャスミンとホワイトフラワーの輝かしい調和によって柔らかなシグネチャームスクに包まれます。

乾いたウッディな質感と、温かなクリーミーさを併せ持つシダーから、オークモスとアンバーがさらなる深みを与え、バニラの余韻が柔らかな存在感を放ちます。

2026年4月8日（水）新発売

フォーヒム ブルーノアール オードパルファム

香調：ウッディ スパイシー

トップノート：ベルガモット、ブラックペッパー

ハートノート：ムスク

ベースノート：シダーウッド

50mL 13,640円（税込）

※価格はすべて希望小売価格

光と影の謎めく存在感。惹きつけるシアーウッディムスク

ベルガモットとブラックペッパーのきりっとした立ち上がりがもたらす、澄んだ緊張感。

やがて香りの中心には、肌を包み込むようなシグネチャーのムスクが現れます。

温かみのあるウッディノートと重なり合い、クリーンでありながら奥行きのある香りへと深まっていく。

語らずとも内なる魅力で惹きつけ、ブルーノアール（消えないインク）のような忘れられない存在へ。

■『VOGUE』について

『VOGUE』は、ファッションとカルチャーにおける世界を代表するメディアです。どのように装い、暮らし、人とつながり、何を食べ、聴き、観るのか。誰が私たちを導き、インスピレーションを与えてくれるのかーー『VOGUE』は、コンデナストの一員として、ファッションという視点で世界を見つめています。多様なプラットフォームで、思考を刺激し、時代に響き、常に影響力を持つストーリーテリングを届けながら、『VOGUE』は次なる潮流をかたちづくっていきます。

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