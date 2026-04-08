【大阪】デザインの力で、ブランドを形にする。創業20周年のタイタン・アートが体験型イベント「宴-UtAGE-」を開催。

株式会社タイタン・アート

この度、デザイン会社、株式会社タイタン・アート（本社：大阪市、代表取締役：米原太一）は、2026年5月15日に創業20周年を迎える節目に「見る・触れる・学ぶ・つながる」をテーマにした複合イベント「宴-UtAGE-」を開催いたします。開催期間は、2026年5月15日（金）～17日（日）の 3日間イベントに加えて、同会場にて 5月14日（木）～20日（水）の間、これまでのデザイン実績や学生コンテストの優秀作品などを常設展示いたします。

私たちの根幹にあるのは「デザインの力」です。

多種多様な業種のクライアントへのデザイン制作と自社ブランド「KLON」の運営を通じて当社が培ってきた、デザイン起点のブランディングやビジネス成長のためのノウハウを、本イベントで公開いたします。

イベント詳細

URL：https://titan-art.com/utage20th

１. 【広報・SNS担当者向け】明日から使える「視覚化」の現場体験

企業の「伝えたい」を形にするための実践的なコンテンツを提供します。

・ 【5/15、17限定】プロによる「撮影・物撮り会」：その場で被写体（商品・人物など）をプロが撮影。魅力的な見せ方のコツを体験いただけます。

・ 【5/16限定】SNSなどに活かせるスマホで「写真撮影セミナー」：Instagramなどの投稿用の写真撮影をプロ品質でスマホで手軽に。目を引く構図や光の捉え方などをレクチャー。SNS運用の悩みをプロの視点で解消します。

２. 【学生向け】クリエイティブの未来を支える学生のデザインスキル・キャリア支援

次世代を担う学生に向けた支援企画も並行して実施します 。

・ 【5/14～20】クリエイティブなんでも相談会：デザイナーやエンジニアを目指す学生へのポートフォリオ添削を実施。デザインの細かい表現方法から、キャリアの相談まで。

・ 【5/14～20】学生デザイン展示：学生限定パッケージデザインコンテストの優秀作品を展示し、新しい才能を応援します。

３. 【課題解決】デザインに関する「相談会＆トークイベント」

ビジネスの悩みをデザインで解決するヒントを提示します。

・ 【5/14～20】デザインなんでも相談会：サイト改善やブランド刷新、コーディングでのAI活用など、通常は依頼後に始まるプロセスをその場で気軽にご相談いただけます。

・ 【5/15、16限定】クリエイティブ対談：デザインやコーディング、アニメ―ションの可能性や制作の裏側、AI活用など、今注目のトピックを現場の視点で語り合います。

４. 【おトクな体験】「KLON」ファミリーセールと特別展示販売会

デザインを軸にした事業拡張の象徴である自社ブランド「KLON」の人気のアイテムを本イベント限定の特別価格で販売いたします。

・ 【5/14～17限定】ファミリーセール：腕時計を通常では実現しない価格でご提供いたします。ご来場者様向けの特別な機会として、ぜひお楽しみください。

・ 【5/18～20限定】特別展示販売： 人気アイテムを展示・販売する特別企画を実施いたします。来場者限定クーポンにより特別価格での購買機会を提供します。また、無人販売を想定した実験的スペースを展開し、新たな購買体験の可能性を探る取り組みを行います。

５. 【注目企画】デザイン実例公開 ＆ Tシャツ総選挙

来場者様が「デザインの現場」を身近に感じ、楽しんでいただくためにご用意したコンテンツです。

・ 【5/14～20】デザイン実例・制作物展示：デザインの制作実績を展示でご紹介し、その制作過程などもデザイナーがお答えできます。プロのデザインが生まれる瞬間の熱量を感じていただければ嬉しいです。

・ 【5/20まで】Tシャツデザイン総選挙：社内デザイナーによる限定デザインTシャツの投票企画。イベント当日は実物展示を行います。SNSでの事前応募であなたの「推しT」が当たるチャンスも用意しています。（4/14応募〆切）

イベントコンテンツ一覧

・ デザイン制作実績展示

・ 自社ブランド「KLON」限定販売・ファミリーセール

・ デザイン・写真特別講座（広報・SNS担当者向け）

・ クリエイティブ・デザインなんでも相談会（デザイナー・エンジニア）

・ デザイン思考やAI活用などをテーマにしたトークセッション

・ 飲食スペース併設による交流空間

・ 社内デザイナーによる「Tシャツ総選挙」実物展示

プロジェクトメンバー代表メッセージ

タイタン・アートの20年は、常に『デザインで何ができるか』を模索し続けた挑戦の歴史でした。

自社ブランドKLONの運営もその一つです。今回の『宴』は、クリエイティブ業界におけるプロの仕事のご紹介から、AIなどの新しい技術への挑戦までお見せしながら、お客様のお悩みに直接ご相談できる場にいたします。ビジネスの課題を抱える方、クリエイティブを志す学生の方、そしてデザインを楽しみたいすべての方にとって、ここでの交流が新しい一歩のきっかけになればこれ以上の喜びはありません。ぜひ気軽に遊びに来ていただければと思います。

【開催概要】

株式会社タイタン・アート創業20周年記念イベント「宴-UtAGE-」

開催日程：2026年5月15日（金）～5月17日（日）イベント開催（常設展示：5月14日～5月20日）

会場：UTSUBO STUDIO3（大阪府大阪市西区靱本町3-3-3 サウザント岡崎橋ビル3F）

特設サイト：https://titan-art.com/utage20th/

【会社概要】

株式会社タイタン・アートは、大阪・東京を拠点に、WEB制作・グラフィックデザイン・ブランディング・プロダクト開発までを一貫して手がけるクリエイティブカンパニーです。企業やブランドの価値を可視化するクリエイティブを強みに、これまで多様なプロジェクトを展開してきました。自社ブランド「KLON」の企画・開発・販売も行い、デザインを軸にした事業領域の拡張にも取り組んでいます。

社名 ：株式会社タイタン・アート

代表者：代表取締役 米原 太一

所在地：

＜大阪本社＞

〒550-0013

大阪府大阪市西区新町1丁目28-11 安川ビル4F

＜東京オフィス＞

〒150-0001

東京都渋谷区恵比寿1丁目26-18

URL：https://titan-art.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社タイタン・アート

担当： 山之内

Tel ： 06-6170-2501

Mail： utage@titan-art.com