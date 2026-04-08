忙しい男性のスキンケアを、たった5秒でシンプルに。メンズオールインワンジェル「HOPEN ALL IN ONE GEL」新発売

Beverich株式会社

Beverich株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：木下 慶）は、男性向けスキンケアブランド「HOPEN（ホープン）」より、オールインワンジェル「HOPEN ALL IN ONE GEL」を2026年3月28日に発売いたしました。

本製品は、化粧水・乳液・美容液・クリームの4つの機能を1本に集約し、洗顔後たった5秒のケアで清潔感のあるマット肌に導くメンズスキンケア製品です。忙しいビジネスマンや、スキンケアに時間をかけたくない男性のニーズに応えます。

1. 開発背景

男性の肌は女性と比較して皮脂量が多く（※一般的な傾向であり個人差があります）、テカリやベタつき、毛穴の目立ちといった肌悩みを抱えやすい一方で、乾燥も同時に起きやすいという複雑な肌環境にあります。

しかし、スキンケアに複数のステップを要する従来の製品は、忙しい毎日を過ごす男性にとってハードルが高いものでした。HOPENは「忙しい朝も、疲れた夜も、たった5秒」でスキンケアを手軽に完了できる製品として企画・開発いたしました。

2. 製品特長

（1）1本4役のオールインワン設計

化粧水・乳液・美容液・クリームの機能を1本に凝縮。毎日のスキンケアをシンプルにまとめ、洗顔後これ1本でケアが完了します。

（2）こだわりの6つの厳選成分

男性の肌特性を考慮し、必要な保湿成分と整肌成分をバランスよく配合しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109691/table/32_1_3a93289794a8332191a5d94d0361b002.jpg?v=202604081151 ]

*¹セラミドAP

*²アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、 イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン

*³フキ芽エキス

*⁴クチナシ果実エキス

*⁵ヘキシル３-グリセリルアスコルビン酸

（3）快適な使用感

みずみずしく軽いテクスチャーで、ベタつかずすっとなじみ（※角質層まで）、サラッとしたマット肌に仕上がります。スキンケア初心者の男性でもストレスなくお使いいただけます。

3. 製品概要

4. 全成分表示

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109691/table/32_2_2b1ca2c6d31fe612fe000f17751fb6bf.jpg?v=202604081151 ]

水、ＤＰＧ、メチルグルセス-２０、アクリレーツクロスポリマー-２-Ｎａ、ＰＥＧ-２０、ＰＥＧ-７５、ホップエキス、フキ芽エキス、クチナシ果実エキス、サッカロミセス／オオムギ種子発酵エキス、加水分解酵母エキス、セラミドＡＰ、グルコシルセラミド、ヘキシル３-グリセリルアスコルビン酸、マスチック樹脂、ニンフェアケルレア花エキス、ハス花エキス、シロキクラゲ多糖体、ＰＰＧ-２４グリセレス-２４、グリセリン、プロパンジオール、ペンチレングリコール、ＢＧ、レシチン、ＰＣＡ-Ｎａ、乳酸Ｎａ、アルギニン、アスパラギン酸、ＰＣＡ、１，２-ヘキサンジオール、グリシン、アラニン、水添レシチン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、フィトステロールズ、ヒスチジン、フェニルアラニン、オクテニルコハク酸デンプンＡｌ、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０-３０））クロスポリマー、（アクリル酸ブチル／イソプロピルアクリルアミド／ジメタクリル酸ＰＥＧ-１８）クロスポリマー、水酸化Ｋ、エタノール、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Ｎａ、エチルヘキシルグリセリン、エチドロン酸４Ｎａ、カノラ油、フェノキシエタノール、香料、ヒドロキシアニソール

5. ブランドコンセプト

「HOPEN」は、Hops（ホップ）、Butterbur（ふきのとう）、Gardenia（クチナシ）、Yeast（酵母）、Ceramide（セラミド）、Vitamin C（ビタミンC）、Amino Acids（アミノ酸）といった自然由来・先端科学の成分を掛け合わせ、男性の肌をすこやかに整えるスキンケアブランドです。

※上記はブランドとして採用する成分群です。各製品には製品ごとに最適な成分を配合しています。

「清潔感」は、ビジネスにおいてもプライベートにおいても大きな武器になります。HOPENは、スキンケアを通じて男性の自信と可能性を広げることを目指しています。

6. 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/109691/table/32_3_7240ad6f11949b1eb208e8144d614e3c.jpg?v=202604081151 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

Beverich株式会社 広報担当

E-mail： info@hopen.store