暑い夜も、“着て寝るだけで疲労軽減” 人気のリカバリーウェア「TIGORA SLEEP」より涼感メッシュモデルが4月上旬より新発売

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、シリーズ累計24万点を販売してきたリカバリーウェア「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）の新作として、メッシュ素材を使用したアイテムを4月上旬より発売いたします。

春夏シーズンに向けて新たに開発した、ユニセックスで着用可能な涼しく快適な着心地のメッシュ素材の半袖Tシャツおよびショートパンツを展開いたします。さらに、既存の通常素材の半袖Tシャツには新色としてペールブルーを追加し、春夏をより快適に過ごせるラインナップへと拡充いたします。

全国のアルペン、スポーツデポ、ゴルフ５、公式オンラインストアにて展開予定です。

■スポーツブランドの技術が、あなたの疲労軽減を徹底サポート。「TIGORA SLEEP」の特長

「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、軽いランニングやストレッチから本格的なトレーニングや試合まで、体を動かすことで溜まる様々な疲労を軽減し、翌日のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指して開発したリカバリーウェアです。スポーツシーンのみならず、日常の仕事や家事で蓄積された疲労も寝ている間にしっかりケアします。快適な寝心地とともに、疲労軽減をサポートする商品としてご好評をいただき、スポーツブランドのリカバリーウェアとしてシリーズ累計24万点を販売しています。

本製品は厚生労働大臣が指定した一般医療機器に分類される「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届け出をしています。

性能として、特殊なセラミックを練り込んだ生地が、人間の身体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進。それにより、疲労の軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉疲労の軽減といった効果が期待できます。

本商品は、2025年12月にモノ情報誌「GoodsPress」（徳間書店）による「GoodsPressAWARD 2025」のリカバリーギア部門で大賞受賞を始め、多数のメディアでも取り上げられています。スポーツブランドの視点で設計されており、快適な寝心地とともに疲労軽減をサポートする睡眠特化型の商品である点が評価されました。

■2026年春夏モデルのこだわり

TIGORA SLEEPでは、レディース・ユニセックスそれぞれのラインで、アイテム設計や仕様、シルエット、カラーにこだわった商品展開を行っています。

今回新たに登場するアイテムでは、春夏に向けたメッシュ素材のアイテムを展開します。涼しく快適な着用感が特長で、ユニセックス仕様により幅広い方に着用いただけます。

さらに、既存の通常素材の半袖Tシャツには、視覚的にも涼やかな印象を与えるペールブルーを新色として追加いたします。

【商品概要】

着るだけでベストコンディションに導くTIGORAのスリープウェア「TIGORA SLEEP」とは、身体から放出されるエネルギーを、特殊機能繊維に練り込んだ高純度のセラミックが吸収し、そのエネルギーを熱に変換・再放射することで、血行を促進し疲労を軽減する環境を整えます。

機能・効能：疲労軽減・筋肉のハリ、コリを緩和・筋肉の疲れを軽減・血行促進（一般医療機器）

●TIGORASLEEPメッシュクルーネック半袖Tシャツ

涼しく快適なメッシュ素材のアイテム。

サイズ：（ユニセックス）M/L/XL/2XL

カラー：ブラック

価格：2,499円（税込）

●TIGORASLEEPメッシュショーツ

涼しく快適なメッシュ素材のアイテム。

サイズ：（ユニセックス）M/L/XL/2XL

カラー：ブラック

価格：2,499円（税込）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000082

●TIGORA SLEEP 半袖Tシャツ（ペールブルーのみ新発売）

人気の半袖Tシャツに新色が登場。

サイズ：（ユニセックス）M/L/XL/2XL

カラー：ブラック/ダークグレー/ペールブルー

価格：2,499円（税込）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000036

【TIGORA SLEEP商品特設サイト】

https://store.alpen-group.jp/campaign/ec/tigorasleep/

【販売店情報】

全国のスポーツデポ・アルペン・ゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン、ゴルフ5店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/(https://store.alpen-group.jp/)

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/)

・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/)

・アルペン/スポーツデポ ZOZOTOWN店： https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/(https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/)

・アルペングループ LOCONDO 店：https://www.locondo.jp/shop/in-shop/SALP0482D/

■TIGORAとは

TIGORA（ティゴラ）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、高いコストパフォーマンスで展開しているプライベートブランドです。

【TIGORA ブランドサイト】

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/

【TIGORA公式Instagram】

■TIGORA OFFICIAL

ID：tigora_official

URL：https://www.instagram.com/tigora_official/

■TIGORA WOMEN

ID：tigora_women

URL：https://www.instagram.com/tigora_women/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営