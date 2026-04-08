初夏から晩夏まで活躍！清涼感あふれるドライタッチとエレガントな高見えを実現した新作「My wardrobe シャドーピンスラブセットアップ」
ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年４月８日（水）より、全国のP.S.FA店舗にて、新作ビジネスウェア「My wardrobe（マイワードロープ） シャドーピンスラブセットアップ」を発売いたします。本作は、多様化する現代女性の働き方に寄り添う“ソフトセットアップの核”として、快適な着心地と美しい見栄えの両立を目指して開発されました。
本製品は、幅広いお客様からご好評をいただいている「ゆったりめのシルエット」を継承しつつ、他にはないエレガントな「高見え」を演出するデザインへと進化しました。表面感のあるドライタッチな生地を採用したことで、これまで以上の清涼感を実現しています。また、初夏から晩夏まで長いシーズンにわたって着用しやすいこだわりのカラーリングを採用。ご自宅で簡単に洗える上下ウォッシャブル仕様も備えており、デザイン性とビジネスシーンでの実用性を高い次元で融合させた一着となっています。
商品特徴
・清涼感をもたらすドライタッチ素材とこだわりのカラー
・快適なゆったりシルエットと「高見え」するエレガントさ
・日常使いに最適な上下ウォッシャブル仕様
商品概要
【商品名】 My wardrobe シャドーピンスラブセットアップ
【価格】 シングルボタンジャケット 16,900円（税別）
ダブルボタンジャケット 18,900円（税別）
パンツ 10,900円（税別）
ワイドパンツ 11,900円（税別）
【サイズ展開】 SS，S,M,L
【カラー】 チャコールグレー、ブラウン
【素材】 ポリエステル100％
【販売店舗】 P.S.FA全店舗
※ECサイトでは４月10日（金）販売開始
【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924
◆はるやま商事株式会社
公式WEBサイト：https://perfect-s.com/
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