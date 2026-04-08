「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッドホールディングス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役会長兼社長:池田茂)およびフランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田茂)は、経済産業省および日本健康会議が実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。本認定は、2025年に続く継続認定となります。

「健康経営優良法人認定制度」は、特に優良な健康経営を実践している法人を大規模法人部門および中小規模法人部門に分けて認定する制度で、経済産業省が2016年度に創設しました。

フランスベッドグループでは、代表取締役をトップとする「健康経営推進体制」のもと、外部専門機関とも連携しながら、心身両面から社員の健康を支える取り組みを継続的に推進してまいりました。

こうした取り組みが評価され、昨年に続き本年も認定を受けることができました。

今後もフランスベッドグループでは、社員が豊かな人間性を保ち、能力を最大限に発揮できるよう、健康で働きがいのある安全な職場環境を整備するとともに、社員一人ひとりが安心していきいきと働き続けられるよう、健康づくりに取り組んでまいります。