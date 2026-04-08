猛暑の夏を快適に。「IFME いきものシリーズ」から“海のいきもの”のサマーシューズが新登場。猛暑の夏を快適に。「IFME いきものシリーズ」から“海のいきもの”のサマーシューズが新登場

丸紅コンシューマーリンク株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーリンク株式会社）は、様々な“いきもの”のデザインが人気の「IFME いきものシリーズ」より、新たに「海のいきもの」をモチーフにしたサマーシューズ2商品（BABY/KIDS）を、IFME直営店舗、オンラインストア、他IFME取扱店舗にて2026年4月中旬より順次発売を開始します。

猛暑・夏日の長期化で、水遊びもできて日常使いもできる「サマーシューズ」がスタンダードに

近年の記録的な猛暑や夏日の長期化により、キッズシューズ市場では5月から9月・初秋にかけてサンダルを日常的に履く期間が拡大しています。保護者からは「水遊びもできて、日常使いもできる安全な靴が欲しい」という声が多く寄せられており、水陸両用・通気性・安全性を兼ね備えたハイブリッド型サンダルの需要が高まっています。今回の新作は、IFMEならではの「水抜きソール」やつま先を覆う安全設計に加え、KIDSサイズでは肌を多めに覆うデザインを採用し、真夏だけでなく初秋まで長くご使用いただけます。

子どもの「自分で履きたい！」を応援する自立支援設計

アッパーには、海で暮らす“いきもの”をデザイン。ゆるくてキュートな表情が、子どもたちの視線をキャッチ。お出かけ前のイヤイヤも、思わず「履きたい」に変えてしまうようなデザインを目指しました。

見た目の可愛らしさだけでなく、子どもが自分で脱ぎ履きしやすい工夫も凝らしています。BABYサイズは平ゴムタイプで履き口が大きく開く仕様を採用。KIDSサイズには、タンとベルトが一体化してお子様一人でも“パッと”履ける「ifme patto（イフミーパット）」を採用。どちらも濡れた足でも脱ぎ履きしやすく、着脱のわずらわしさを軽減します。

「オルカ（シャチ）」「サメ」「ペンギン」をデザイン。大きく開くベルトが、脱ぎ履きの負担を軽減。

商品概要

IFME いきもの 両ベルト サマーシューズ

水抜きソールで通気性抜群の海のいきものサンダル。平ゴムタイプで履き口が大きく開きやすく、お子様自身でも履いていただきやすい仕様です。

●BABY

カラー：PINK（オルカ（シャチ）） / BLUE（サメ） / BLACK（ペンギン）

品番：20-6305

サイズ：12.0～15.0cm (ハーフサイズあり)

価格：4,730円（税込）

IFME いきもの patto サマーシューズ

タンとベルトが一体となった「patto」タイプ。肌を多めに覆うデザインなので、真夏だけでなく初秋まで長く履いていただけます。また、中敷きには抗菌防臭に優れた「リブフレッシュPスーパー」を採用しています。（KIDSのみ）

●KIDS

カラー：PINK（オルカ（シャチ）） / BLUE（サメ） / BLACK（ペンギン）

品番：20-6315

サイズ：15.0～21.0cm (ハーフサイズあり)

価格：4,730円（税込）

≪主な機能≫

水抜きソール：くつに水が入ってもアウトソールとインソールに設けた穴から水が排出され、水はけがよく速乾性に優れています。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するIFMEオリジナルのカップインソール。

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFMEイオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンmori 3階

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

URL： https://www.marubeni-cl.com/