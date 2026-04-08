人と動物の共生センター・ペトコト・HAL行政書士事務所・リトルファミリー少額短期保険共同で「ペット後見ラボ」を2026年4月に設立

特定非営利活動法人人と動物の共生センター

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター（本部：岐阜県岐阜市、理事長：奥田順之、以下「人と動物の共生センター」）は、ペットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保泰介、以下「ペトコト」）、HAL行政書士事務所（本社：神奈川県横浜市港北区、代表行政書士：田代さとみ）、リトルファミリー少額短期保険株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：板谷和、以下「リトルファミリー」）は、飼い主に万が一のことがあった際にペットの命を守る「ペット後見」制度を社会に広く根付かせるため、2026年4月1日に共同で「ペット後見ラボ」を設立いたしました。

ペット後見ラボ :https://petkoken.lab.petokoto.com/

ペット後見ラボとは

ペット後見ラボは、「ペットの未来を守る仕組みを社会に実装する」 ことを目的に、ペット関連企業・専門家・NPOが連携し、啓発・研究・制度設計・事業共創を行う業界横断型の共創プラットフォームです。

公式サイトでは、ペット後見の基礎知識、事例、企業向けの参画方法などを公開し、業界全体での共創を促進しています。

高齢者とペットの暮らしを支えるために

超高齢社会の中、飼い主の入院や死亡によってペットが行き場を失うケースは増加しています。

一方で、動物愛護センターや保護団体では年齢制限により高齢者への譲渡が難しく、結果として保護犬猫の滞留や過密飼育につながる課題も生じています。

しかし、65歳の健康な方の飼育困難リスクは5～10％程度とされ、 「万が一に備える仕組みさえあれば、高齢者も保護犬猫も救える」 という現場の声は大きくなっています。

ペット後見は、この社会課題を解決するために生まれた仕組みです。

参画企業が担う役割

今回のラボ設立には、ペット後見の社会実装に必要な多様な専門性が結集しました。

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター（https://human-animal.jp/(https://human-animal.jp/)）｜ペット後見運営・獣医師

「ペット後見互助会とものわ」などの実践をもとに、 制度設計・研究・ガイドライン整備 を担う。

株式会社PETOKOTO（https://corp.petokoto.com/(https://corp.petokoto.com/)）｜ペットウェルネスカンパニー

保護犬猫マッチング「ペトコトお結び」やペットライフメディアを通じ、啓発・情報発信・社会的認知の拡大 を担う。

リトルファミリー少額短期保険（https://www.littlefamily-ssi.com/(https://www.littlefamily-ssi.com/)）｜保険を通じたペット後見の仕組み作り

飼い主の病気・死亡時に備える保険「みらいの約束」を提供し、飼育費用の確保と受け入れ先の紹介という“経済的セーフティネット” を担う。

「Happy Animal Lifeを応援するHAL行政書士事務所（https://halu-office.com/(https://halu-office.com/)）｜ペット後見を法務面から支援

わんニャンあんしん終活サポート」を通じ、 契約・書類作成手続きの専門支援 を担う。

ペット後見は、社会性と経済性を両立できる仕組み

ペット後見は保護活動の延長ではなく、企業が参入し、持続可能な形で社会課題を解決できる領域 です。

これまでにも多くの企業が人と動物の共生センターへ相談に訪れ、個別プロジェクトの伴走支援を行ってきました。

ペット後見ラボは、 企業が参入しやすい環境を整え、業界全体での共創を加速させる“道先案内人” として機能します。

「ペット後見」を社会インフラにする共創パートナーを募集

ペット後見ラボでは、ペット関連企業・保険会社・相続関連企業・団体など、 社会的責任を重視し、共に未来をつくるパートナー を募集しています。

参画パートナーは、「共同学習会への参加」「自社事業でのペット後見の活用」「業界横断の共創プロジェクトへの参加」などを通じ、社会実装を共に推進していただきます。

お問い合わせ :https://petkoken.lab.petokoto.com/

ペット後見ラボ概要

設立日：2026年4月1日

設立主体：人と動物の共生センター、ペトコト、HAL行政書士事務所、リトルファミリー

所在地：東京都渋谷区（PETOKOTO内）／岐阜県岐阜市（共生センター内）

目的：

ペット後見制度の社会的認知と制度設計の推進

ペット後見に参画する企業団体を増加させること

ペット後見に関する共創の場を作ること

主な活動予定：

ペット後見ラボによる、参画パートナーとの共同学習の場づくり

参画パートナーとの共創による、ペット後見の普及活動

ペット後見ラボ設立記念発表会および勉強会を開催

・日時：2026年4月24日（金）13:00～15:00（12時30分受付開始】

・テーマ：ペット後見の現状整理と課題ディスカッション

・登壇者：ペトコト 執行役員 COO 伊藤 允晴/人と動物の共生センター 理事長 奥田 順之/

HAL行政書士事務所 代表行政書士 田代 さとみ/リトルファミリー 代表取締役 板谷 和彦

・対象：ペット後見の啓発に賛同する事業者※定員：20名

・内容

１.ペット後見ラボの目指すもの（伊藤）5分

２.ペット後見が作る人とペットの共生の未来（奥田）20分

３.事例紹介（田代）10分

３.飼育場所・お金・担い手の課題などについてペット後見座談会（板谷、田代、伊藤、奥田）30分

４.会場との意見交換 20分

５.ネクストアクション＆協業案内 5分

６.名刺交換会 30分

・場所：TKPガーデンシティPREMIUM神保町（東京都千代田区神田錦町3-22）

報道機関によるご取材希望はコチラ :https://forms.office.com/r/k9fEaUcYdq?origin=lprLink勉強会のご参加申し込みはコチラ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrvXVCW48wXRE4uJq4m1CqEEjDnZ71WulPPzxKPkd0178rg/viewform

ペット後見ラボによる共創の第一弾

ペット後見ラボによる共創の第一弾として、PETOKOTOが運営する「ペトコトメディア」にて、人と動物の共生センター奥田理事長の執筆・監修によるペット後見に関するコンテンツを公開予定です。ペトコトメディアを通じて、社会への啓発を進めていきます。

奥田理事長の著書の発売による啓発

さらに、奥田理事長による著書『自分の死後も愛犬・愛猫を幸せにする方法』（ワニブックス）が、2025年11月21日に発売されました。

本書では、ペット後見の仕組みや実例を交えながら、飼い主が「もしも」のときに備えるための具体的な方法が紹介されており、ペット後見ラボの理念と実践をより深く理解する一冊として注目されています。