DHCから「シンデレラ」デザインの限定コンパクトが登場！

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)は、“Dreaming（夢見る心）”をテーマに、ディズニーの大人気プリンセス＜シンデレラ＞の世界観を取り入れた「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト （薬用ホワイト) [シンデレラ]」を2026年4月8日(水)より、数量限定で発売いたします。

ディズニー映画「シンデレラ」の物語が持つ“魔法”や“輝き”の世界観から着想を得てデザインされた専用コンパクトは、メークを通じてなりたい自分へ近づく楽しさを表現しています。日常のメーク時間を、まるで魔法に包まれたかのような、少し特別なひとときへと演出します。

コンパクト本体には、上品で可愛らしい線画アートを採用し、幅広い世代の女性にご使用いただけるデザインに仕上げました。また、外箱とコンパクト本体にはそれぞれ異なるアートをあしらい、箱を手に取った瞬間からシンデレラの物語のような世界観が広がります。

まるで肌に魔法をかけるような、心ときめくメークの時間をお楽しみいただけます。

■商品概要

(C)DISNEY ENTERPRISES, INC[表: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/476_1_3f5758808b320d8432cdd1253998e164.jpg?v=202604081151 ]

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

DHCオンラインショップはこちらから：https://www.dhc.co.jp/