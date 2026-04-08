【採用ブランディングサービス】企業の口コミ・評判対策と採用強化を同時に実現する「キャリアバイブル」2026年4月1日より提供開始

株式会社アクシアカンパニー

採用候補者の93.5%が応募前に企業名をネット検索し、そのうち約7割がネガティブ情報を目にして辞退している--。

この構造的な課題を受け、株式会社アクシアカンパニーは2026年4月1日、検索上位最適化・社員Q&A(口コミ)発信・最新採用情報ページ整備の3施策を12ヶ月の完全伴走で提供する採用ブランディングサービス「キャリアバイブル(https://nexer.co.jp/career-bible/)」の提供を開始しました。

早ければ導入後1～2週間で検索順位の変動が確認でき、既存の求人媒体・エージェントとの併用で採用活動全体の歩留まり改善を支援します。

背景・課題--採用広告では防げない「検索時代」の応募前辞退

候補者の93.5%が応募前に企業名を検索している

採用市場の競争が激化するなか、候補者の意思決定プロセスに大きな変化が起きています。

採用候補者の93.5%が応募前に企業名と口コミを組み合わせてネット検索しており、情報収集が応募判断の前提となっています。

さらに深刻なのは、検索した候補者の約7割がネガティブな情報を目にして応募を辞退しているという実態です。

口コミサイトや掲示板に書き込まれた否定的な情報が、採用広告で集めたはずの候補者を静かに奪い去っています。

採用広告費をかけても「見えない離脱」は防げない

求人媒体やエージェントを活用して候補者にリーチできても、候補者が検索した段階でネガティブ情報が上位表示されていれば、応募には至りません。

この「見えない離脱」は採用担当者の目に届かないため、課題として認識されにくい構造があります。

採用広告費の増額や媒体の変更だけでは、根本的な解決にはなりません。

候補者が企業名を検索したときに何が表示されるかを能動的にコントロールする仕組みが、現在の採用活動には不可欠です。

多くの企業が「検索対策」に手を打てていない

「口コミサイトに反論する手段がない」

「社員の声を発信したいが社内リソースが足りない」

「採用ページが古いまま更新できていない」--

こうした声は採用担当者・人事責任者から多く聞かれます。

株式会社アクシアカンパニーは、逆SEO対策・サジェスト対策など検索領域における豊富な実績をもとに、採用フェーズに特化した解決策として「キャリアバイブル(https://nexer.co.jp/career-bible/)」の提供を開始しました。

サービス概要--「キャリアバイブル」とは

株式会社アクシアカンパニーは、検索エンジンを入口として企業の真実と社員のリアルな声を候補者に届ける採用ブランディングメディア「キャリアバイブル」を提供しています。

採用活動に課題を抱える法人企業を対象に、候補者が企業名で検索した際に正確かつ良質なコンテンツを上位表示させることで、ネガティブ情報による辞退を防ぎます。

早ければ1～2週間で検索順位の変動が確認でき、平均2～3ヶ月で採用への成果が現れます。

契約は12ヶ月の長期伴走モデルで提供しており、継続的なコンテンツ更新と改善を通じて採用ブランディングを根付かせます。

ご相談・お見積りはこちら :https://nexer.co.jp/career-bible/contact/

キャリアバイブルの3つの施策

施策１. 「口コミに負けている」--検索結果から変える上位最適化記事の制作

こんな課題はありませんか？

「Googleで自社名を検索すると、ネガティブな口コミが最初に出てくる」

「正しい情報を発信したくても、掲示板の書き込みに埋もれてしまう」

株式会社アクシアカンパニーは、企業名や採用関連キーワードで検索した際に上位表示されるコンテンツを制作しています。

職場環境・社風・キャリアパス・待遇を事実ベースで整理した記事を提供し、候補者が最初に目にする情報を自社でコントロールできる状態をつくります。

逆SEO対策で培った検索アルゴリズムへの知見を活用することで、企業の正しい情報を検索結果上位に押し上げ、正確な情報を前面に出すことを実現します。

施策２. 「社員の声が届いていない」--現職社員Q&A(口コミ)で候補者の不安を先回りして解消

こんな課題はありませんか？

「採用ページには良いことしか書いていない、と候補者に思われている」

「社員インタビューを作りたいが、社内の工数が取れない」

株式会社アクシアカンパニーは、クライアントにヒアリングを行い、現役社員のリアルな声をQ&A形式(口コミ)で毎月継続的に発信しています。

「実際の仕事量はどうか」「職場の人間関係はどうか」「入社前後でギャップはあったか」--

候補者が不安に感じる疑問に、社員自身の言葉で正直に答えるコンテンツを積み重ねます。

12ヶ月の継続運用によりコンテンツが蓄積され、単発の情報発信では得られない継続的な信頼形成を実現します。

施策３. 「せっかく興味を持った候補者が応募しない」--採用ページ整備で意欲を応募へ転換

こんな課題はありませんか？

「採用ページが数年前のままで、情報が古い」

「応募フォームへのリンクがわかりにくく、途中で離脱されている気がする」

株式会社アクシアカンパニーは、最新の採用情報を掲載したページを制作し、候補者が迷わず応募できる導線を設計しています。

施策１.２.で候補者の興味・信頼を高めたうえで、最終的な「応募」アクションへスムーズにつなげます。コンテンツで高めた候補者の意欲を、機会損失なく応募へ転換します。

既存の採用ツールとの併用で効果が最大化する

キャリアバイブルは、求人媒体やエージェントなど既存の採用ツールと競合せず、むしろ組み合わせることで投資対効果が高まるサービスです。

求人媒体でリーチした候補者は、応募前に必ず企業名を検索します。その検索結果に良質なコンテンツが並んでいれば、媒体への投資対効果が向上します。

エージェント経由の候補者も同様で、担当者から企業を紹介された後に自分で検索し、情報を確認する行動が一般的です。

採用広告で「見つけてもらう」仕組みに加え、キャリアバイブルで「検索した後も離脱させない」仕組みを整えることで、採用活動全体の歩留まりが改善します。

現在の採用ツールをそのまま活かしながら、応募前辞退という構造的な課題にアプローチできます。

12ヶ月の長期伴走モデルについて

株式会社アクシアカンパニーは、キャリアバイブルを12ヶ月以上の長期契約で提供しています。

採用ブランディングは単発のコンテンツ制作では効果が持続しません。

継続的な記事更新・社員Q&Aの蓄積・採用ページの改善を通じて、検索評価と候補者からの信頼を積み上げていく取り組みです。

月次でのコンテンツ更新を株式会社アクシアカンパニーが一貫して担うため、採用担当者の運用負荷を最小限に抑えながら、採用ブランディングの効果を継続的に高めていきます。

料金・プラン

初期費用10万円

月額費用10万円

契約期間12ヶ月

※価格・期間のご相談も可能です。

ご相談・お見積りはこちら :https://nexer.co.jp/career-bible/contact/

今後の展開

株式会社アクシアカンパニーは、キャリアバイブルを通じて採用ブランディングに課題を抱える法人企業への支援を順次拡大していきます。

検索領域で培ったノウハウをさらに採用フェーズへ応用し、企業が候補者に正確な情報を届けられる採用環境の整備に貢献していく予定です。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29436/table/2_1_5b5722eee4f78a02adbd5e9df6b5e76e.jpg?v=202604081151 ]

「自社の検索結果が気になる」「採用ブランディングを強化したい」方へ

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株式会社アクシアカンパニー キャリアバイブル運営事務局

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