2500年前の味を再現した「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」が“はなまつり”の4月8日(水)よりMakuakeで販売開始！

株式会社食欲

株式会社食欲（本社：東京都世田谷区）は2025年に築地本願寺「はなまつり」にて、Xで大反響を呼んだ1日限定の幻カレー「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」のレトルト化プロジェクトを開始しました。このカレーはお釈迦様が生きた時代の食文化に注目し、古代インドの文献や研究者への取材をもとに開発されたロマンある一杯となっています。

本プロジェクトはお釈迦様の誕生日である2026年4月8日（水）の「はなまつり」の日に応援購入サービス「Makuake」でスタートします。



Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/oshakasama_curry/

購入可能期間：2026年4月8日（水）10：00 ～ 2026年5月10日（日）22：00

■「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」の特徴

カレー・スパイス料理の商品企画・レシピ開発を手がける株式会社食欲の代表竹中が、新宿ゴールデン街での僧侶との出会いをきっかけに、お釈迦様が生きた時代の食文化に着目し開発しました。アーユルヴェーダ（古代インドの伝承医療）文献研究や初期仏教の食文化研究者への取材をもとに、当時の材料でレシピを構築しています。タイムマシーンに乗って「食」の旅をする。そんなロマンをもって、太古のカレーを現代に再現しました。このカレーをきっかけに仏教の楽しさが広がってほしいという願いも込められています。

ポイント１. 約2500年前の食文化に基づく食材選定

初期仏教の僧侶達は、労働が禁止されていて、いただいたものを全て食べるというルール（托鉢文化）がありました。この背景からヤギ・鹿・豚などの肉類も食べていたとする研究者も多く、今回は鶏肉を使用しています。

ポイント２. 現代カレーの基本材料であるトマト・唐辛子・ターメリック不使用

トマトと唐辛子は、インド伝来が1500年代の大航海時代と言われており、2500年前のインドには存在しませんでした。また、カレーには欠かせない定番スパイス「ターメリック」ですが、当時は薬や染料としての扱いが主だったとする説を採用し、今回は不使用としています。

ポイント３. 古来より伝わる7種のスパイスを厳選

ヒハツ（長胡椒）、黒胡椒、生姜などが当時の辛味の主役でした。東インドエリアで古くから伝わるミックススパイス「パンチフォロン」の原型を参考に7種のスパイスを使用しています。油は当時主流のごま油、うま味の補填には仏教用語にある乳製品『醍醐』の背景からヨーグルトを使用しています。

■ 有識者・僧侶からの応援コメント（抜粋）

浄土真宗本願寺派 僧侶 大坪了安氏

『仏教の教え「縁起」とは、あらゆる物事は「ご縁」で繋がっていることを指します。このカレーもまた、不思議な縁から生まれ、イベントでの出会いを通じて多くの方に届きました。そんな「ご縁」が詰まった一皿が、古代インドの食文化や歴史の痕跡に触れる、あなたにとっての新たな縁となりますように。』

曹洞宗 雲興山 榮林寺 副住職 實淨和暎氏（X：カレー妖怪）

『食べたからといって悟れるわけではありません。しかし、素材の持ち味「淡味」を引き出したこの一皿を通じて、食材を慈しみ「いのち」に敬意を払うという、お釈迦様の教えの一端に触れられます。仏教にある「八万四千の法門」のひとつとして、このカレーが新たな入口になれば幸いです。』

龍谷大学 世界仏教文化研究センター嘱託研究員 井上綾瀬氏

『面白い試みで、試食では美味なカレーに舌鼓！カレーが釈迦や舎利弗・目連・摩訶迦葉達が生き生きと暮らす古代ロマンへご案内します。古代インドの僧団運営ルールブックに登場するターメリックは今回は不採用…涙がちょちょぎれますが応援しています』

■ Makuake限定セット内容・早期購入割引

レトルトカレーにプラスして知識と一緒に楽しんでいただけるように、今回のレシピ開発における研究取材・調査の内容をまとめた「古代インド食文化研究レポート」と「再現レシピ」をセットにしてお届けします。

さらに、より深く没頭できるアイテムとして「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」Tシャツもご用意。

衣でお釈迦様を感じて没入型の食体験をお届けします。

上記のMakuake限定セットは数量・期間限定販売となります。

支援のタイミングに応じて最大16%～35％OFFで応援購入していただけます。

リターン内容の一例

【超早割・35%OFF】レトルトカレー1個のミニマムプラン。どんな味なのか気になる方へ。

【超早割・32%OFF】レトルトカレー2個セット。夫婦やご友人とのシェアに最適です。

【早割・23%OFF】レトルトカレー5個セット。ご家族やご友人たちと一緒に歴史を楽しむのにオ

ススメのセットです。

リターン品一覧：

１.お釈迦様が食べたかもしれないレトルトカレー

２.古代インド食文化研究レポート

３.お釈迦様が食べたかもしれないカレーの再現レシピ

４.オリジナルTシャツ（サイズ：S～XL）

※プランによってリターン品の構成・数は異なります。

※２.３.４.は一般販売は行わない、Makuake限定品です。

■ Makuakeプロジェクトについて

プロジェクト名：【築地本願寺はなまつり2025で即完！】 1日限定の幻カレーがレトルト

で誕生！

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/oshakasama_curry/

購入可能期間：2026年4月8日（水）10：00 ～ 2026年5月10日（日）22：00

■ レトルトカレーレシピ開発者

株式会社食欲｜代表 竹中直己

https://www.makuake.com/member/index/908267/ (https://www.makuake.com/member/index/908267/)

フードコンテンツプロデューサー / 作家

カレーやスパイスに関わるコンテンツプロデュース事業、執筆、商品開発、広告企画などを手がける。 RHYMESTER宇多丸「ムルグ・アール・マサラ」、YOASOBI「ピリリとマロロ」などのレトルトカレー、食品PB、OEMサポート、キャンペーン企画商品など多岐にわたって実績あり。

Podcast「カレー三兄弟のもぐもぐ自由研究」配信中。

著書にSFカレーファンタジー小説「少し不思議なカレーの物語」がある。好きな概念はカレー。

■ 会社概要

社名：株式会社食欲

事業：食に関わるコンテンツ制作・プロモーション企画、デザイン制作、WEB・ECサイト制作、書籍等出版物の制作・販売、スパイスを使った商品開発・製造・販売。

所在地：東京都世田谷区経堂1-18-11 山田ビル2階

代表：竹中 直己

URL：https://syokuyoku.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社食欲 広報事務局（株式会社シオン）

広報担当：田中朋子 (tomoko.tanaka@sion-group.com)

電話：03-6416-0546 ／ FAX：03-6416-0547

画像素材・取材希望などにつきまして、上記までお気軽にご連絡ください。