TED TALKSを題材にした、ファシリテーターのもと参加者全員で意見を交わすアウトプット型英会話コミュニティ「TED TALKS 英会話」の提供開始！
株式会社Globee（所在地：東京都港区、代表取締役社長 幾嶋 研三郎、以下Globee）が提供する、AI英語学習アプリ「abceed（エービーシード）」の有料Proプラン会員限定で、TED TALKSを題材としたアウトプット型コミュニティ「TED TALKS 英会話」を定期開催することをお知らせいたします。
「TED TALKS 英会話」とは？
自分の考えを英語で伝える力を実践的に養うことを目的とした、ディスカッション形式の英会話セッションです。事前に指定のTED TALKSを視聴し、その内容を題材にファシリテーターと受講生3～4名の少人数グループにて対話形式で意見を交わします。
2026年4月23日（木）より毎週木曜21:00から、1テーマ全4回のサイクルで継続的に開催。4週間ごとに新しいテーマへと切り替わり、継続的なアウトプットの場を提供します。
・こんな方におすすめ
・英語で自分の意見を言えるようになりたい
・スピーキングの実践機会を増やしたい
・インプットをアウトプットに繋げたい
詳細や最新情報ついては随時公式noteで発信してまいります。
https://note.com/abceedenglish
第1弾は2026年4月23日（木）21:00より開催。本日より専用フォームにてお申し込み受付開始。
◆タイトル
TED TALKS 英会話
◆テーマ
「Inside the mind of a master procrastinator／先延ばし魔の頭の中はどうなっているか」ティム・アーバン氏
◆日時
第 1 回：2026 年 4 月 23 日（木）
第 2 回：2026 年 4 月 30 日（木）
第 3 回：2026 年 5 月 7 日（木）
第 4 回：2026 年 5 月 14 日（木）
◆場所
オンライン開催（Zoom）
◆申込方法
第1弾のお申し込みは、下記フォームよりお申し込みいただけます。
https://forms.gle/tADZ6P2uWAcbhAiL7
※abceed 有料Pro会員が対象となります
※推奨レベル：TOEIC(R) 600 点以上目安
※1 回あたりの定員 12 名、応募多数の場合は抽選とさせていただきます
※第2弾以降は別途フォームにてご案内予定です。最新情報は公式noteをご確認ください
講師プロフィール
株式会社Globee 英語コーチ Ryu Matias
＜略歴＞
日本国内の教育委員会にてトレーナーを務め、多くの日本人英語教師を指導。県全体の指導スキルやコミュニケーションスキルの向上に努める。ネイティブスピーカーでありながら、第二言語習得論にも精通。学習者のポテンシャルやモチベーションを引き出すことを得意としている。
AI英語学習アプリ abceed の紹介
abceedは「学習量×学習効率を最大化する」というミッションに基づき作られたAI英語学習サービスです。ユーザー一人ひとりの英語力、学習目的に応じて、AI が最適な問題や語彙をレコメンド。それにより、従来では不可能だったレベルにまで学習効率を高めます。そして、2023年には『アイアンマン』や『グッド・ウィル・ハンティング』など映画作品を活用した英語学習機能をリリース。その後、『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～』、『ダンダダン』、『ルパン三世 カリオストロの城』などのアニメ作品を追加し、エンターテインメントと英語学習を融合させた、新たな学習体験を提供しています。さらに、2024年には、AI 英会話レッスンをスタート。ユーザーの英語力や興味、関心に合わせて、AI を相手に英語を話すトレーニングが可能となっています。
2022年3月にはアプリストア（App Store/Google Play ストア）の教育アプリ売上げランキングにおいて1位を獲得*1、2025年11月には、登録ユーザー数600万人を突破しました！ abceed は、日々進化を続けながら、ユーザーの英語力向上を全力でサポートしています。
サービスHP：https://www.abceed.com/
*1モバイルデータ分析ツール「data.ai」調べ
【株式会社Globeeについて】
商 号：株式会社Globee
代表者：幾嶋 研三郎
所在地：東京都港区東麻布1丁目7-3 第二渡邊ビル 4F
創 業：2014年6月12日
事 業：AI英語学習アプリ「abceed」、反転学習プラットフォーム「abceed for school」、
AI英語スクール「ABCEED ENGLISH」の開発・運営
U R L：https://www.globee.io/
【本件へのお問い合わせ先】
株式会社Globee
経営企画室 広報担当 近藤 莉紗
アドレス：rkondo@globeejp.com
電話番号：050-1731-0039
【採用情報】
現在、当社では積極的な採用活動を実施しております。
興味をお持ちいただけた方は下記リンクより応募お願い致します。
https://recruit.globee.io/