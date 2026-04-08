靴・バッグ修理・合鍵　リアット！浅草ＲＯＸ店　東京都台東区に4月10日（金）オープン

イオン株式会社

リアット！浅草ＲＯＸ店2026年4月10日（金）オープン！

洋服・バッグのお直しを行う「マジックミシン」、靴・バッグの修理を行う「リアット！」など全国に669 店舗（2026年2月末現在）を展開するイオングループのリフォームスタジオ株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：細谷哲平）は、リアット！浅草ＲＯＸ店を2026年4月10日（金）にオープンいたします。

リアット！浅草ＲＯＸ店は、東京都台東区の商業施設「ＲＯＸ」1階に出店し、ご家庭では難しい靴・バッグのメンテナンス＆リペアサービスをご提案いたします。スーツケース・キャリーバッグのキャスター交換修理にも対応し、旅行や出張などで欠かせないアイテムのメンテナンスも承ります。そのほか、合鍵作製や時計電池交換、傘の修理、はんこ・印鑑作成など、日常生活におけるさまざまなお困りごとにも幅広く対応し、大切なお品物をより長く綺麗な状態でご愛用いただけるようお手伝いいたします。

■リアット！浅草ＲＯＸ店 店舗情報

〒111-0032 東京都台東区浅草1-25-15 浅草ＲＯＸ 1階

電話：03-6802-7217 営業時間：10:30～21:00

■取扱いメニュー

靴修理、靴クレンジング＆ケア、バッグ修理、バッグクレンジング＆ケア、靴・バッグケア用品販売、

スーツケース・キャリーバッグのキャスター交換修理、合鍵作製、時計の電池交換、はんこ・印鑑作製、包丁研ぎ、表札制作、傘の修理、名刺印刷

リアット！浅草ＲＯＸ店取扱いメニュー

■お知らせ

リフォームスタジオ株式会社は、2026年2月21日に創業40周年を迎えました。これまで支えてくださったすべての皆さまに感謝をお伝えするべく、40周年記念企画を順次展開してまいります。

特設サイト：https://reform-s.com/anniversary/40th/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rs_40th(https://reform-s.com/anniversary/40th/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rs_40th)

【会社概要】

■ 商号：リフォームスタジオ株式会社 http://reform-s.com/

■ 代表者：代表取締役社長 細谷 哲平

■ 本店所在地：千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1（イオンマリンピア専門館地下1階）

■ 設立：1986年2月21日

■ 資本金：1億6,000万円

■ 経営理念：私たちは、資源を大切にする社会、環境にやさしい社会を目指し、廃棄型生活

から「ものを大切にする心」を持った循環型生活への転換をすすめ、お客さまの「できたらいい

な」「あったらいいな」を実現していくことを使命とします。

■ 主な事業内容：

【1】アパレルのファッションリフォームサービスとこれに関するサービス業務

（店名：マジックミシン）https://www.magicmachine-rs.com/

【2】靴修理、バッグ修理、合鍵の複製とこれら関連品の販売業務

（店名：リアット！、ミスタークラフトマン、エコクラフト）https://riat-rs.com/

【3】レンタル収納スペース（店名：蔵Rent）https://reform-s-rental.com/

【4】コインランドリー（店名：Hare365）https://reform-s.com/hare365/

■リフォームスタジオの取り組み：https://reform-s.com/sdgs/mission/

リフォームスタジオでは、衣料品のリフォーム（仕立て直し）やリペア（修理）を、創業当初から行ってきました。年間で延べ約270万人のお客さまの愛用のお品物を長く使うお手伝いをさせていただき、その量は衣料品・靴・バッグなど年間1,200トンにのぼります。（洋服1着当たり、靴・鞄1点当たりの平均の重量に、年間の受注点数を乗じて算出しております）私たちは当社の各種サービスを通じて廃棄量の削減に取り組んでおります。