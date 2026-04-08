これ1台でカレーや一人鍋も！自炊のハードルを下げる「ご飯も炊ける電子レンジでらくらく調理ポット」

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリオリジナルブランド「Athena Life（アテーナライフ）」から、「ご飯も炊ける電子レンジでらくらく調理ポット」を2026年4月8日（水）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて販売を開始しました（一部店舗を除く）。

4月を迎え、新生活・新年度で忙しく過ごしている方は多くいらっしゃると思います。自炊が負担になりがちなこの時期。ついつい市販のお惣菜や外食が増えてしまう一人暮らしの方、共働きや、子育て中の調理時間を短縮したい方にオススメしたい商品が発売されました。

コメリオリジナルブランド「Athena Life（アテーナライフ）」の「ご飯も炊ける電子レンジでらくらく調理ポット」は、切った食材をレンジに入れて待つだけで、煮込み料理やカレーが完成します。1台5役で、炊く・煮る・焼く・沸かす・茹でることができ、14品目のレシピ集付きなので買ったその日から様々なメニューが作れます。

電子レンジ調理のメリットは、調理中にコンロに縛られないことです。火を使わないので、加熱している間は別の家事を済ませるもよし、ソファに座って一息つくもよしです。

自炊のハードルが下がり、無理なく続けられる『タイパ＆コスパ調理』が、ゆとりを生み出します。

アテーナライフ ご飯も炊ける電子レンジでらくらく調理ポット

・１台あれば、炊く・煮る・焼く・沸かす・茹でるができるマルチ調理器。

・本体内側には、便利な目盛付き。計量カップを使わずに準備ができるため、スムーズです。

使用後はふっ素樹脂加工により汚れがツルンと落ち、丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

・シンプルですっきりとしたデザインなのでフタを外してそのまま食卓へ出せます。

・14品目レシピ集付き。火加減の調整が不要なため、料理初心者でも手軽に調理可能です。

https://www.komeri.com/images/goods_pdf/024/640/37/2464037_1.pdf

【電子レンジでらくらく調理ポットの仕組み】

マイクロ波を吸収してプレートが発熱することで、まるでフライパンで調理したような仕上がりに。また、フタをした状態で加熱するので短時間で高温に上昇し、食材に直接マイクロ波があたらず水分が保たれます。

・サイズ：約19.7×15.5×13.8cm

・容量：1.4Ｌ（実使用容量1.0L）

・価格：2,980円(税込)

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2464037/?aaprid=260408

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

◆コメリオリジナルブランド「アテーナライフ」について

インテリア・寝装品・家具・生活雑貨の分野において、商品企画から原材料・加工・運搬・そして販売に至るまでを一貫してプロデュースし、住まいのトータルコーディネートをご提案する、使う人の立場に立って、使いやすさ・居心地のよさを追求し、機能と品質を兼ね備えたプライベートブランドです。

URL： https://www.komeri.com/shop/e/e009001037003/?aaprid=260408

■来店前に店舗の在庫をチェック

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年3月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26