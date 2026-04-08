【ABCマート】俳優・畑芽育さんが着用！うす底×レトロ×Y2Kのいいとこ取りデザインで大注目のニューアイコン New Balance最新モデル「204L」再販売開始！

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは春夏に向けて、大注目のNew Balance最新モデル「204L」を、2026年4月9日(木)より全国のABC-MART GRAND STAGEと公式オンラインストアにて発売いたします。

本モデルの発売にあわせ、ファッション誌「mini」とタイアップし、俳優の畑芽育さんをモデルに起用した新ビジュアルを公開いたします。

●特設ページ：https://gs.abc-mart.net/feature/30452/ （4/9(木) 9時公開）

●YouTube：https://youtu.be/1eaXgxv1MkA (4/9(木)8時公開)

■New Balance「204L」とは

●ヴィンテージライクな新作「204L」

「204L」は、2000年代のランニングシューズのアッパーデザインと、現代のトレンドである「ロープロファイル」をハイブリッドした、New Balanceの注目商品です。2025年に初登場した際には、ニューバランスのアンバサダーであり、グラミー賞受賞アーティストであるロザリアがキャンペーンキャラクターを務め、全世界的に話題を呼びました。日本でも完売サイズが続出するなど、人気を博しており、今期モデルも引き続き注目が集まっています。70年代のレトロランニングを彷彿とさせるアウトソールデザインを取り入れ、洗練されたヴィンテージライクな佇まいとなっています。

●ファッションアイテムとしての取り入れやすさも本モデルの魅力

カラーリングはシンプルながらも、レトロ×モダンが融合したこなれ感のあるデザインはコーディネートを一気に引き上げます。また、デザイン性だけでなく、幅広いコーディネートに取り入れやすい点も魅力です。淡色ベースのモデルはフェミニンなスタイリングにもなじみやすく、メタリック素材を掛け合わせたタイプは、シンプルな着こなしの鮮度を高めるアクセントとして活躍。ニュアンスカラーのベージュを取り入れたモデルは、きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、日常のスタイリングに自然と取り入れられる一足です。

■畑芽育さんがナビゲート！フェミニンにもカジュアルにも寄り添う204L

本商品の発売を記念し、俳優・畑芽育さんを起用した新ビジュアルを公開します。ソフトな発色と細見シルエットの「204L」を、きれいめからストリートまで、コーディネートを引き上げるアイテムとして提案しています。

畑芽育さんは、シアースカートを合わせた軽やかな着こなし、シンプルなワンピースにシルバーを効かせたスタイル、赤トップス×カプリパンツに合わせた都会的なコーディネートなど、「204L」の持つファッション性を生かした多彩なスタイリングを披露。トレンドを押さえながらも、さまざまなテイストにフィットする“新しい定番”として、本シューズの魅力を表現しています。

■商品概要

商品名：U204L 155

カラー：BEIGE(155)

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

商品名：U204L 1KP

カラー：SILVER(1KP)

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：13,970円（税込）

商品名：U204L 4HH

カラー：GRAY/NAVY(4HH)

サイズ：22.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

価格 ：15,950円（税込）

商品名：U204L 2SZ

カラー：LIGHTBEG(2SZ)

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

商品名：U204L 5WZ

カラー：BLK/BRWN(5WZ)

サイズ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：16,940円（税込）

商品名：U204L 86W

カラー：GRAY/BEIGE(86W)

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：16,940円（税込）

■モデルプロフィール

畑芽育（はた・めい）

2002年4月10日生まれ。幼少期より芸能活動をはじめる。

4月期ドラマ「エラー」(ABCテレビ)では主演を務め、4月10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にはゲスト声優として出演する。

また、自身のラジオとpodcast番組を持つほか、日本テレビ系新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」ではMCを務めるなど、活動の幅を広げている。

■会社概要

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：服部喜一郎

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）