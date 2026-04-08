洋服・バッグのお直し　マジックミシンミナモア広島店　広島県広島市に4月10日（金）オープン

イオン株式会社マジックミシンミナモア広島店が4月10日（金）オープン！

洋服・バッグのお直しを行う「マジックミシン」、靴・バッグの修理を行う「リアット！」など全国に669 店舗（2026年2月末現在）を展開するイオングループのリフォームスタジオ株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：細谷哲平）は、マジックミシンミナモア広島店を2026年4月10日（金）にオープンいたします。

マジックミシンミナモア広島店は、広島県広島市の商業施設「ミナモア広島」地下1階に出店いたします。洋服のサイズ直しはもちろん、バッグ修理、ランドセルリメイク、おもいで制服、きものリメイクなどの各種サービスを通じて、お気に入りの品を長く愛用するための可能性をご提案いたします。そのほか、スーツケースのキャスター交換修理や靴修理、合鍵作製などのメンテナンスも承ります。思い入れがあるものの着る機会がなく眠っている衣類も、リペア・リフォームで新たな魅力を引き出すお手伝いをいたします。

■マジックミシンミナモア広島店 店舗情報

〒732-0822 広島県広島市南区松原2-37 ミナモア広島新駅ビル 地下1階

営業時間：10:00～20:00

■取扱いメニュー

洋服のお直し、バッグ修理・バッグクレンジング＆ケア、ランドセルリメイク、おもいで制服、きものリメイク、入園入学グッズ、ユニバーサルファッション、ネーム刺繍、ペット服、衣装、靴修理、合鍵作製、スーツケース・キャリーバッグのキャスター交換修理

マジックミシンミナモア広島店取扱いメニュー

■オープン記念セール開催

開催期間：2026年4月10日（金）～4月30日（木）

セール内容：洋服・バッグのお直し・靴修理（かかとゴム交換修理のみ）が店頭見積価格より10％OFF

注意事項：特殊素材・特殊加工など、一部除外品がございます。オーダー、リメイク、かけつぎ、皮革・毛皮修理、バッグクレンジング＆ケア、ニット修理、付属品、ユニバーサルファッション、黒染め、スピード料金は対象外です。他の割引企画との併用利用はできません。マジックミシンミナモア広島店限定セールです。

■お知らせ

リフォームスタジオ株式会社は、2026年2月21日に創業40周年を迎えました。これまで支えてくださったすべての皆さまに感謝をお伝えするべく、40周年記念企画を順次展開してまいります。

特設サイト：https://reform-s.com/anniversary/40th/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rs_40th(https://reform-s.com/anniversary/40th/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rs_40th)

【会社概要】

■ 商号：リフォームスタジオ株式会社 http://reform-s.com/

■ 代表者：代表取締役社長 細谷 哲平

■ 本店所在地：千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1（イオンマリンピア専門館地下1階）

■ 設立：1986年2月21日

■ 資本金：1億6,000万円

■ 経営理念：私たちは、資源を大切にする社会、環境にやさしい社会を目指し、廃棄型生活

から「ものを大切にする心」を持った循環型生活への転換をすすめ、お客さまの「できたらいい

な」「あったらいいな」を実現していくことを使命とします。

■ 主な事業内容：

【1】アパレルのファッションリフォームサービスとこれに関するサービス業務

（店名：マジックミシン）https://www.magicmachine-rs.com/

【2】靴修理、バッグ修理、合鍵の複製とこれら関連品の販売業務

（店名：リアット！、ミスタークラフトマン、エコクラフト）https://riat-rs.com/

【3】レンタル収納スペース（店名：蔵Rent）https://reform-s-rental.com/

【4】コインランドリー（店名：Hare365）https://reform-s.com/hare365/

■リフォームスタジオの取り組み：https://reform-s.com/sdgs/mission/

リフォームスタジオでは、衣料品のリフォーム（仕立て直し）やリペア（修理）を、創業当初から行ってきました。年間で延べ約270万人のお客さまの愛用のお品物を長く使うお手伝いをさせていただき、その量は衣料品・靴・バッグなど年間1,200トンにのぼります。（洋服1着当たり、靴・鞄1点当たりの平均の重量に、年間の受注点数を乗じて算出しております）私たちは当社の各種サービスを通じて廃棄量の削減に取り組んでおります。