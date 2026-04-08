WEGO、海外進出を本格加速。街と若者の感性に寄り添う“編集力”で、台湾・中国で新たなカルチャー創出へ。

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー（本社：東京都港区 代表取締役社長：園田恭輔）は、自社が展開するLifestyle Culture Store「WEGO」の海外進出を本格化いたします。2026年5月から台湾での店舗展開を開始し、年内には台北市内および上海に旗艦店をオープンする予定です。台湾では2030年までに約20店舗の展開を計画しています。

【台湾での展開について】

台湾は世界でも屈指の親日国であり、日本ブランドへの信頼度・好感度が非常に高い市場です。SNSを中心に「WEGO」の既存認知も広がっており、日本発のファッションスタイルやカルチャーへの関心の高さから、「WEGO」との親和性が非常に高いことが確認されています。

日本のストリート・若者カルチャーを背景に持つWEGOの“カルチャー編集力”を活かし、台湾では実店舗展開に注力していきます。

【中国での展開について】

「WEGO」はこれまで、多くのインバウンドのお客様にご来店いただいており、上海で開催したPOP UPイベントでも大きな反響を得てきました。SNS上でも一定の認知と支持を獲得しており、先日オープンした中国向けオンラインストアも予想を大きく上回る成長を見せています。

こうした実績を踏まえ、2026年内にはオンライン事業の成長をさらに加速させるリアル拠点として、上海に旗艦店をオープンする予定です。

海外展開においても、日本同様『Fashion』『Culture』『Lifestyle』を街ごとの個性に合わせて編集し、街の空気感やコミュニティ、若者のムードを反映したラインナップで“その街にしかないWEGO”をつくり上げていきます。「WEGO」は、日本のストリートカルチャーを起点としながら、現地の若者とともに新しいカルチャーを共創していきます。

【代表取締役社長 園田恭輔 コメント】

「WEGOは1994年の創業以来、若者文化やストリートファッションを軸に成長してきました。国内外のお客様からの支持やオンラインでの利用拡大を受け、海外展開を本格化するタイミングが整ったと判断しています。

今回の海外展開では、街ごとの特性や若者の感性を丁寧に捉え、WEGOが得意とする“編集力”を活かしながら、体験価値を提供していきます。

WEGOが大切にしてきたのは、街とそこに集う人々の変化に寄り添い、長期的にブランドを育てていく姿勢です。今回の取り組みもその延長線上にあり、現地の若い世代とともに、新しいカルチャーの可能性を広げていきたいと考えています。」

■株式会社ウィゴーとは

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

Corporate Site ： https://wego.jp

Official Instagram ： https://www.instagram.com/wego_official

Official X (旧Twitter) ： https://twitter.com/WEGO_press

Official TikTok ： https://www.tiktok.com/@wego_official