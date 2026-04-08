びっくりドンキーのグランドメニューがリニューアル！4月8日(水)より新メニューが登場ステーキメニューからサラダ、デザートまで新たな商品が仲間入り

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2026年4月8日（水）よりグランドメニューをリニューアルします。

新年度が始まるこの季節に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップ。よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになりました。

グランドメニューには、「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など8品が定番商品に新たに加わります。

より充実したラインナップとなり、今まで以上にメニューの選択肢や組み合わせの幅が広がった、びっくりドンキーの新メニューをご家族やご友人と一緒に、お店でもお家でも是非ともお愉しみください。

●ライトセット（レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ）

小さいハンバーグと少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽にお愉しみいただけます。スープ(ビーフコンソメスープまたはみそ汁)と北海道ミニソフトも付いたセットです。北海道ミニソフトはお好みでドリンクに変更可能です。

●ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ

香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキにハンバーグを盛り合わせました。

※お肉は食べやすい大きさに切り、よく噛んでお召し上がりください。

●ガーリックチキンステーキ

外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキです。程よい刺激のガーリック風味で、ライスにもよく合います。

※チキンは食べやすい大きさに切り、よく噛んでお召し上がりください。

●ネギ塩サラダ

きゅうりやビタミン大根、わかめと長ネギを合わせ、食感を感じるえびせんと韓国のりを添えました。香り豊かなネギ塩だれで、やさしく絡めたサラダです。

●オーロラシュリンプ＆ポテト

オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテトです。定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプもお好みで。

●珈琲パフェ

なめらかなミルク感の北海道ソフトクリームと自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、さらにカスタード風バニラアイスを組み合わせた、ちょっと贅沢なパフェです。

●シナモンロール

シナモンの豊かな香りに、ほど良い甘さのとホイップクリームが重なり合う、デザート感覚のシナモンロールです。デザートとしても、モーニングとしてもお愉しみいただけます。

●シナモンロールコーヒーセット

シナモンロールにびっくりドンキーの自社焙煎でこだわりのコーヒーがついたセットです。

※モーニングの時間帯はモーニングドリンクとセットになった「シナモンロールセット」をお選びいただけます。

■商品概要 ※以下掲載商品は新規追加メニューのみとなります

※ライスをカリフラワーライスに変更できます。（変更：\110（税込））

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。（大盛ディッシュサラダ：\195（税込））

※ライスの量を変更できます。（大盛：\130（税込）/ 小盛：\40（税込）引き）

※ハンバーグにお好みでトッピングできます。（エッグ、おろしそ：\150（税込）/パイン、チーズ（２本）：\200（税込））

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください。

※一部商品の盛り付けが異なる場合がございます。

※夜10時以降ご注文のお客様は10％の深夜料金を追加させていただきます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります。

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合がございます。

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器でご提供いたします。

※テイクアウト商品代金には「軽減税率8％」が適用になります。

※テイクアウト品の店内飲食はご遠慮ください。

※レジ袋は有料です。【レジ袋(大・小)各 1 円＋税】

※デリバリーのご注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスの WEB サイトまたはアプリでご確認ください。

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送手数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスの WEB サイトまたはアプリでご確認ください。

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスではご利用いただけません。

＜新メニュー商品画像＞

ガーリックチキン＆ハンバーグステーキガーリックチキンステーキネギ塩サラダライトセット（レギュラー）ライトセット（レギュラー）ライトセット（おろしそ）ライトセット（チーズ）ライトセット（パイン）オーロラシュリンプ&ポテト珈琲パフェシナモンロールシナモンロールコーヒーセット

＜テイクアウトメニュー商品画像＞

テイクアウト ネギ塩サラダテイクアウト ガーリックチキンステーキテイクアウト ガーリックチキン&ハンバーグテイクアウト オムデミチーズバーグディッシュテイクアウト オーロラシュリンプ&ポテト

※ガーリックチキン＆ハンバーグステーキの写真のハンバーグはLサイズです。

※ネギ塩サラダの写真はLサイズです。

※ライトセットのハンバーグはSSサイズです。