『転職ドラフト』、職務経歴書（レジュメ）の質を高める「リアルタイムフィードバック機能」を提供開始

株式会社リブセンス

株式会社リブセンス（代表取締役社長：村上太一、本社：東京都港区、証券コード：6054）が運営する『転職ドラフト』（URL：https://job-draft.jp/）は、企業からの指名獲得に向けた「プロジェクト経験」の作成をサポートする「リアルタイムフィードバック機能」を提供開始しました。これまで「どう書けば魅力が伝わるかわからない」と悩んでいた求職者も、経験やスキルを魅力的に企業に伝える質の高い職務経歴書（レジュメ）を作成でき、企業からより良いスカウトを獲得する可能性を高めることが期待できます。本機能は現状では新規会員登録時に提供されるものですが、今後既存会員向けの同様のサービス提供を予定しています。

■「リアルタイムフィードバック機能」について

会員登録時の情報入力フォームの「プロジェクト経験」の登録ページにて、「フィードバックをもらう」ボタンをクリックすることで利用することができます。

入力したプロジェクト詳細を、指名獲得につながる具体的な項目ごとに分析し、現在の「完成度」や項目ごとの「Good! / More」を表示します。

このようにレジュメを作成する過程で、同時に企業からの指名を受けやすくする精度向上のためのフィードバックを受けられるようになることから、同一の画面内でスムーズにレジュメのブラッシュアップが可能になります。

■開発背景

ITエンジニアのキャリア形成において、自身のスキルや経験を言語化する「キャリアの棚卸し」は非常に重要です。しかし、転職ドラフトにご登録いただく際、「企業からスカウトをもらいたいが、具体的に何をどう書けば魅力が伝わるのかわからない」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。

このような課題を解決するため、ご自身が作成したプロジェクトの内容に対して、良かった点や具体的な改善案を即座に確認できる「リアルタイムフィードバック機能」を開発いたしました。

本機能では、転職ドラフトがこれまでのレジュメ審査を通じて培ってきたノウハウを体系化し、フィードバックを生成するようAIへ指示、設計しています。これにより、企業が採用判断で実際に重視する観点に沿った、転職ならではの実践的なフィードバックを実現し、ユーザーが自信を持って転職活動に臨めるようになります。

本機能は、新規の会員登録に向けて実装されていますが、今後は既存の会員も利用できるよう機能拡張を予定しています。今後も『転職ドラフト』は、ユーザーの皆様がご自身の経験やスキルをスムーズに棚卸しできるよう、さらなる機能拡充や改善を行ってまいります。

■ 『転職ドラフト』について（URL：https://job-draft.jp/(https://job-draft.jp/)）

『転職ドラフト』は、「年収も実力も磨ける仕事」に出会える、ITエンジニア限定の転職サービスです。企業から直接指名がもらえる「転職ドラフトスカウト」、ITエンジニアキャリアのプロに相談できる「転職ドラフトエージェント」、ITエンジニアの人生の“選択”にフォーカスしたインタビューメディア『LIFE DRAFT』の運営などを通して、ITエンジニアのキャリア形成を包括的に支援しています。

■ 株式会社リブセンスについて（URL：https://www.livesense.co.jp/）

株式会社リブセンスは、「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、『マッハバイト』『転職会議』『転職ドラフト』『batonn（バトン）』『IESHIL（イエシル）』などのサービスを展開しています。新しい“あたりまえ”の発明を通じて、より多くのお客様に、そして広く社会に必要とされる企業を目指しています。

・所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

・設立 2006年2月8日

・資本金 237百万円

・代表者 代表取締役社長 村上太一

・事業内容 インターネットメディア運営事業