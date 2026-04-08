【Koh Gen Do】光が宿る、もうひとつの白。ふんわり艶めく美肌へ導く グロス フィルム ファンデーション 2026年夏季限定デザインを2026年6月1日（月）より数量限定で発売！

江原道株式会社

「肌へのやさしさ」と「機能性」を融合させた自然派化粧品を企画販売する江原道（こうげんどう）株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：板橋信太郎）は、乾燥した肌にも柔らかく溶け込み、まるで磨きあげられたような美しい仕上がりを叶えると人気の グロス フィルム ファンデーション 2026年夏季限定デザインを、2026年6月１日（月）より数量限定で発売いたします。

光フィルムで肌をフラットに整え、ピタッと密着させる

独自開発原料「グロスフィルムパウダー(R)」*1配合。

さらにソフトフォーカス成分*2で毛穴を感じさせない艶めく肌へ。

乾燥した肌にも柔らかく溶け込み、

まるで磨きあげられたような美しい仕上がりを実現します。

グロス フィルム ファンデーション

〈 2026年夏季限定デザイン〉

2026年6月1日（月）数量限定発売

全6色 SPF30 PA+++

コンパクトケース・スポンジ1個付

各9g \5,060（税込）

香料・合成色素・石油系鉱物油・

紫外線吸収剤・パラベン不使用

パッチテスト済み

（すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

5つの機能を持つグロスフィルムパウダー(R)*1が、肌の凹凸にも溶け込むようにフィット。長時間のメイクでもヨレず、美しくカバーします。

明るさと艶を与えるルーセントディフュージョンプレート*2に加え、2種の機能性パウダーの光拡散効果が、毛穴・シワ・くすみを自然にカバー。上質で透明感のある肌を演出します。

加齢などによる肌内部*5の水分不足に加え、エアコンや紫外線などの外部要因による乾燥から肌を守るため、10種類の美容成分を惜しみなく配合。さらに、5種のうるおいパウダーがしっとりと溶け込みます。

＊1 マイカ、酸化チタン、酸化鉄、ジメチコン、ハイドロゲンジメチコン<メイクアップ成分> ＊2 タルク、アルミナ、シリカ<メイクアップ成分> ＊3 シリカ<メイクアップ成分> ＊4 （ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー<メイクアップ成分> ＊5 角質層まで ＊6 メイクアップ成分 ＊7 保湿成分 ＊8 リピジュアは日油株式会社の登録商標です ＊9 感触調整剤・保湿成分

Koh Gen Do（こうげんどう）とは

1986年、東京・麻布十番に創業。「肌へのやさしさ」と「機能性」の融合を目指した自然派化粧品を開発。 肌への負担が少なく、長時間美しい仕上がりを保つクオリティは、厳しい目を持つプロからも信頼を得て 国内外1,506作品以上（※2026年3月末現在（未公開作品を含む））の映画・ドラマ・舞台で使用されています。

ブランド公式サイト：

https://www.kohgendo.com/

公式オンラインショップ：

https://shop.kohgendo.com/

お客様お問合わせ先

Koh Gen Do（こうげんどう） 0120-700-710 www.kohgendo.com

〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目3番16号 西五反田8丁目ビル4階