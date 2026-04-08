英国王室御用達フォートナム・アンド・メイソン　母の日にふさわしいフローラルなブレンド「マザーズジョイティー」4月8日(水)より取扱い開始

株式会社ユーハイム

イギリス・ロンドンに本店を構える総合高級食品ブランド「フォートナム・アンド・メイソン」は、2026年4月8日(水)より、母の日のための特別な紅茶「マザーズジョイティー」を、日本橋三越本店をはじめとする店舗、および日本国内向けオンラインショップで順次取り扱いを開始します。

2026年の母の日は、5月10日。フォートナム・アンド・メイソンでは、花々の華やかな香りを活かした商品を取り揃えました。花束を贈るように、華やかな香り広がるこだわりの紅茶やビスケットを贈り物としてお楽しみいただけます。

また、リニューアルした日本橋三越本店のティーサロンでは、アフタヌーンティーをはじめとするメニューを一新。ピカデリー本店のダイヤモンドジュビリーサロンの趣きを感じられる特別な空間で、大切なお母様とのひと時をお過ごしください。

商品詳細

日本公式オンラインショップ :https://fortnumandmason.co.jp/pages/mothers-day母の日お勧め商品の取扱いページはこちら●母の日限定商品マザーズジョイティーマザーズジョイティー

(125g入) 税込5,400円

アールグレイクラシックをアレンジした、母の日にぴったりの心落ち着くブレンド。

ベルガモットの香りづけをしたとびきりの茶葉に、ピンク色のバラの花びらを加え、繊細でフローラルな味わいに仕上げました。静かなひと時に寄り添うような一杯です。

●母の日にお勧めの商品ローズビスケットローズビスケット

(250g入) 税込5,184円

甘いバタービスケットにアーモンドをちりばめ、フランス産の結晶化したバラの花びらを散らすことで、決して主張し過ぎることなくバラの香りを纏わせました。

満足感のある食感と洗練された繊細な味わいは、お茶の時間を優雅に彩ります。

同じくバラの香りを纏った、フローラルなマザーズジョイティーと好相性です。

ロゼスパークリングティーロゼスパークリングティー

(750ml入) 税込8,640円

淡いピンクが美しいロゼスパークリングティーは、ほのかな甘みと爽やかさをあわせ持つエレガントな味わい。

トロピカルフルーツやクランベリー、ほのかなジンジャーの香りが広がり、続いてダージリンの深みと日本の煎茶の軽やかさが調和します。ハイビスカスがしっかりとした骨格と複雑な風味をもたらし、ラズベリーやエルダーフラワーのニュアンスが重なります。白茶によるまろやかな余韻も心地よく、お食事にもよく合います。

日本橋三越本店ティーサロンについて

フォートナム・アンド・メイソンの世界観をより深くご体感いただけるよう、2025年12月に開店以来、初めて内装を一新いたしました。

ショップに併設されたティールームには深いブラウン調の家具と優しく輝くピンク色のランプシェードを設置し、エレガントでありながらも心地良い空間となるようデザインされています。

ピカデリー本店からインスピレーションを受けたこのティーサロンには、伝統、洗練、そして過去から現代に変わらず引き継がれてきたホスピタリティーの精神が現れています。

ティーサロンフォートナム・アンド・メイソン 日本橋三越本店

●ティーサロンお勧め商品アフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセット

（2名様分） 税込10,120円

店舗のリニューアルに伴い、アフタヌーンティーのスイーツはピカデリー本店で提供している最新のケーキを取り揃えました。フォートナム・アンド・メイソン自慢の紅茶と共に、セイボリーのサンドイッチ、香ばしくリッチな味わいのスコーンと、こだわりのケーキをお楽しみいただけます。

(写真は2名様分)

ニッカボッカグローリーニッカボッカグローリー

税込1,980円

フォートナム・アンド・メイソンがかつて運営し、華やかな社交の場であったレストランの看板デザートとして提供され、現在もピカデリー本店で人気を誇るケーキ「ニッカボッカグローリー」が、週末限定で日本橋三越本店に登場します。バニラアイスクリーム、ストロベリーアイスクリーム、パイナップル、ラズベリーが織りなすハーモニーをお楽しみください。



※商品の取り扱い状況およびティーサロンの状況については、各店舗へお問い合わせください。

フォートナム・アンド・メイソンとは

ロンドンのピカデリーに本店を構える英国王室御用達の総合高級食品ブランド。

ウィリアム・フォートナムとヒュー・メイソンにより1707年に創業し、アン女王が従僕のウィリアム・フォートナムにセントジェームス宮殿で廃棄されたキャンドルを販売することを許可してから現在まで、英国王室とフォートナム・アンド・メイソンは親密な関係を築いてきました。長い歴史の中で、英国王室御用達の称号であるロイヤルワラントを故・エリザベス女王２世とチャールズ国王陛下（皇太子時代）から賜り、現在でも保有し続けています。紅茶、手作りのチョコレート、ハンパーギフトが特に有名で、歴史上でも重要な役割を果たし、現在でも想像力と発見を大切に尽力し続けるブランドです。