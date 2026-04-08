アセットテクノロジー株式会社、株式会社MTGプロフェッショナルと業務提携

アセットテクノロジー株式会社

不動産テクノロジーを活用した不動産管理・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮本泰光、以下：アセットテクノロジー）は、美容ブランド「ReFa（リファ）」を展開する株式会社MTGプロフェッショナル（本社：愛知県名古屋市）と業務提携を締結し、当社が管理する賃貸物件において「ReFa」ファインバブルシャワーヘッドを順次導入していくことをお知らせいたします。

本取り組みは、住まいにおける日常体験の質を高めることで、入居者満足度の向上と物件価値の強化を図るものです。

■取り組みの背景

賃貸物件における設備競争は年々高度化しており、単なる「機能」だけでなく、「暮らしの体験価値」が重視される時代へと変化しています。

特に浴室空間は、毎日必ず使う生活インフラでありながら、物件ごとの差別化が難しい領域でもあります。

アセットテクノロジーでは、設備投資を単なる支出として捉えるのではなく、物件価値を高める重要な要素の一つと考え、入居者の満足度向上につながる具体的な取り組みを模索してまいりました。

また当社は、管理だけでなく原状回復・リフォーム等を自社で施工できる体制を構築しており、設備の選定から導入、設置までを一貫して対応できる点を強みとしています。

こうした体制があるからこそ、今回のような付加価値設備のスピーディーかつ柔軟な導入が可能となりました。

その中で着目したのが、微細なファインバブル技術を活用した『ReFa』ブランドのシャワーヘッドです。

■ReFa導入に込めた想い

「毎日使うものこそ、上質であってほしい。」

ReFaのシャワーヘッドは、毛穴より小さな泡を発生させる独自技術により、肌あたりのやさしさと洗浄力を両立した製品として広く支持されています。

当社では、この設備を単なる“美容アイテム”としてではなく、

・日常のリラックス時間の質を高める存在

・住まいの満足度を底上げする付加価値設備

・物件選びの決め手になり得る差別化要素

として位置づけています。

形式的な設備追加ではなく、「体験価値の向上」という視点から導入を進めてまいります。

■オーナー様にとっての価値

本取り組みは、入居者様への価値提供にとどまりません。

ReFaシャワーヘッドの導入により、

・物件の差別化による反響率向上

・内見時の印象アップ

・入居満足度向上による長期入居促進

といった効果が期待されます。

結果として、空室期間の短縮や収益の安定化につながる取り組みと位置付けています。

■今後の展開

現在導入を進めている物件に加え、当社管理物件への導入を順次拡大してまいります。

アセットテクノロジーは、不動産テクノロジーによる効率化・透明化を推進すると同時に、「住まいの体験価値」を高める具体的な施策を実行してまいります。

テクノロジーと人の暮らしに寄り添う発想を両立させながら、オーナー様・入居者様双方にとって選ばれる管理会社であり続けます。

■会社概要

会社名 ：アセットテクノロジー株式会社

代表者 ：代表取締役 宮本泰光

所在地 ：〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番7号

VPO本町セントラル 9階

事業内容：・不動産賃貸管理業

・内装、リフォーム、リノベーション業

・不動産売買仲介業

・不動産コンサルティング

・損害保険代理業

・建物管理業

・海外不動産業

・民泊事業

URL ：https://assettech.co.jp/

運営メディア：エンマネ(https://enmone.jp/)

公式Instagramアカウント

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.instagram.com/asset.technology/)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社(https://www.instagram.com/enmone.jp/)

・あんまり見せたくないアセットの裏側(https://www.instagram.com/asset_uragawa/)

公式Yotubeチャンネル

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.youtube.com/@assettechnology)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社-不動産のプロが語るリアル資産術(https://www.youtube.com/channel/UCLDApga8wXBzlKS-hqk5xDA)