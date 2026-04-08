内閣官房・デジタル庁・総務省が集結。シェアエコ協会主催MeetupにTRUSTDOCK代表・千葉の登壇が決定

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK（東京都中央区、代表取締役：千葉孝浩）は、2026年4月21日(火)に開催される「高市政権の重点政策とDX地域政策｜シェアリングエコノミー協会 Policy & Innovation Meetup 2026」に、TRUSTDOCK代表・千葉孝浩の登壇が決定したことをお知らせいたします。

千葉からは、第2部講演【DXによる地域課題解決に向けたインフラ整備最前線】にて、民間事業者におけるeKYC（オンライン本人確認）でのマイナンバーカード活用についてお話させていただきます。

イベント概要

シェアリングエコノミーの最前線を体感できるイベント『MEETUP』として、今回は「シェアリングエコノミーとスタートアップの最前線」をテーマに、高市政権が掲げる政策の最新動向を直接学び、官民で交流できる場を企画しました。

政策の最新情報をキャッチアップしながら、会員企業同士のつながりを深める機会としても、ぜひご参加ください。

・日程：4月21日（火）18:30～21:00（受付開始：18:10）

・会場：MIDORI.so Nagatacho（〒102-0093 東京都千代田区平河町２丁目５－３）

・主催：一般社団法人シェアリングエコノミー協会

・参加費：

当協会法人会員：2名まで無料（3名～2,000円）

シェアリングシティ推進協議会 参加自治体：2名まで無料

非会員（一般参加者）：5,000円

・定員：100名（先着順）

・お申込ページ：https://policy-meetup2026.peatix.com/

【注意事項】

・ご登壇者様/講演内容は都合により変更になる可能性がございます。

・本イベントは先着順となります。

【メディア関係者の皆様へ】

本イベントにて登壇者より発信された内容および当日の様子について、SNSを含む外部媒体への掲載・共有はご遠慮ください。本内容にご同意のうえ、お申し込みをお願いいたします。

プログラム・登壇者

オープニング 18:30-18:40

石山 アンジュ氏（シェアリングエコノミー協会 代表理事）

伊藤 和真氏（株式会社PoliPoli 代表取締役 CEO）

第1部講演 【高市政権の全体的な政策動向】 18:40-19:20

・戦略17分野の官民投資ロードマップについて

三浦 一央氏（内閣参事官 / 内閣官房 日本成長戦略本部事務局）

・地域未来戦略について

大瀧 洋氏（内閣官房 地域未来戦略本部事務局 参事官）

第2部講演【DXによる地域課題解決に向けたインフラ整備最前線】19:30-20:10

・マイナンバーカードの利用拡大に向けた最新情報

鳥山 高典氏（デジタル庁 国民向けサービスグループ企画調整官）

・ユースケース１.：デジタル本人確認

千葉 孝浩（株式会社TRUSTDOCK 代表取締役CEO）

・ユースケース２.：ふるさと住民登録制度

高橋 大輔氏（総務省 自治行政局 地域政策課 地域情報化企画室 課長補佐）

第3部 【懇親会】（軽食ドリンク付き） 20:10-20:50

クロージング 20:50-21:00

企業概要

株式会社TRUSTDOCKは、「デジタル社会のインフラをつくる」というパーパスのもと、eKYC（オンライン本人確認）サービスをはじめ、急速なデジタル化によって起こる諸問題を解決するデジタルソリューションカンパニーです。

eKYCサービスでは、個人の身元確認のほか、法人確認やリスクチェックなどさまざまな確認業務をワンストップでご提供。累計導入社数300社を超える顧客確認インフラとして、24時間365日、安定運用しております。

さらに2025年より、デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」と連携した転職サービス「Careefy」、ポイ活サービス「PointQuest」を、2026年よりセルフアンケートサービス「Quespix」をスタートしました。豊かなデジタル社会の実現のために、今後もさまざまなサービスを展開してまいります。

また当社は、公的個人認証サービスにおける署名検証者（プラットフォーム事業者）の主務大臣認定を、2025年9月26日（金）付で新たに取得いたしました。

これにより、民間事業者はTRUSTDOCKのシステム基盤を用いて、マイナンバーカードの電子証明書を活用したサービスを提供できるようになります。これまで培ってきた技術力・セキュリティ体制をもとに、「公的個人認証の社会実装を支えるインフラ事業者」として、日本のデジタル社会の発展に貢献してまいります。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000033766.html

【会社概要】

社名 : 株式会社TRUSTDOCK

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp/