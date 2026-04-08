SLV AI トークンをリリース - AI エージェントによる Solana バリデータ・RPC 運用をネイティブに利用、5ユーロ の Authorization で 100,000 トークン無料配布

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、SLV AI トークンパックの提供を開始しました。

SLV AI トークンを利用することで、Solana バリデータ、Solana RPC ノード、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、DoubleZero など各種クライアントの起動・運用・移行を、AI エージェントとの自然言語の対話で完結できます。リリースを記念して、5ユーロ の Authorization を行うことで 100,000 トークンを無料で配布いたします。

ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

SLV AI トークンとは - AI エージェント運用をネイティブに利用するための仕組み

SLV AI トークンは、SLV の AI エージェント機能を利用するためのクレジットです。Solana バリデータや Solana RPC ノードのデプロイ、アップグレード、ダウングレード、アイデンティティ切り替え、Solana Geyser gRPC の構成、Solana Shredstream の設定、DoubleZero クライアントの起動、ノードの移行 - これらすべての運用業務を、AI エージェントが代行します。

トークンは、AI エージェントが内部で利用するツールやスキルのロード、外部モデルとの通信、実行結果の解釈などに消費されます。SLV のスキルとツールは、必要な時に必要な分だけロードされる設計のため、トークン消費量を構造的に抑えています。常時すべての機能を読み込むのではなく、リクエストの内容に応じて専門エージェント（Cecil、Tina、Cloud、Setzer）と必要なスキルだけが呼び出されます。

ChatGPT および Claude の API トークンを利用した接続にも対応しています。お客様自身の API キーを使って SLV AI を動作させることも可能です。一方、ERPC が提供する SLV AI は、Solana バリデータ・RPC 運用および Solana アプリ開発の文脈に最適化されたモデル構成で提供されており、同じトークン量でもタスクの精度と効率を高めやすい構成となっています。

なぜ AI エージェントによる運用なのか - 開発時間を別の価値創出に振り向ける

Solana バリデータや RPC ノードの運用には、Linux の深い知識、CLI の習熟、クライアントソフトウェアのバージョン管理、障害対応の判断力が必要です。これらは習得に時間がかかり、習得後も日々の運用作業として開発者の時間を継続的に消費します。

AI エージェントが運用業務を代替することで、開発者はこれらの認知負荷と時間消費から解放されます。生まれた時間は、アプリケーションのロジック設計、ユーザー体験の改善、新機能の開発 - 本来集中すべき価値創出の領域に振り向けることができます。

SLV は、CLI による運用簡略化にとどまりません。AI エージェントとの自然言語対話による Solana バリデータ・RPC 運用という、新しい運用方法を可能にしています。コマンドを覚える必要も、手順書を照合する必要もありません。「テストネットバリデータをアップグレードして」「Geyser gRPC のストリームを設定して」と話しかけるだけで、AI エージェントが適切な手順を選択し、実行します。

ERPC の研究開発知見をすべて集結

SLV の AI エージェントは、最適なサーバーの調達から、最適なブーストセッティングまでを担います。ERPC プラットフォームの実運用と研究開発から得られた知見 - ハードウェア選定、CPU C-state の無効化、CPU ガバナーの performance 固定、カーネルパラメータの最適化、ネットワークスタックのチューニング、IRQ アフィニティの調整 - これらすべてが SLV のスキルとして AI エージェントに集約されています。

ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用している Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。世界トップクラスのバリデータ運用で蓄積された最適化手法が、SLV を通じて誰でも利用できる形で公開されています。

SLV の AI エージェントを使うことは、ERPC の運用知見をそのまま自分の環境に適用することと同じです。

SLV AI Plans - Free から Pro まで 4 プラン

SLV AI Plans は、4 つのプランで提供されます。月間トークン枠は毎月初にリセットされます。

Free（ユーロ0） - 100,000 トークン。お試し用のプランです。Solana バリデータ・RPC ノードの運用管理、Solana アプリ開発の機能をすべて利用できます。AI エージェントとの初期の相談、設定変更、小規模な運用タスクを試すのに十分な容量です。継続的な運用には次の Developer プラン以上が必要です。

Developer（ユーロ42/月） - 4,200,000 トークン/月。個人ビルダー向けのプランです。テストネットバリデータの運用を問題なく継続でき、Solana アプリ開発も開始できる容量です。SLV AI を本格的に使い始める最初の選択肢です。

Business（ユーロ298/月） - 42,000,000 トークン/月。成長中のチーム向けのプランです。複数のノード運用や、本格的なアプリ開発に対応できる容量です。

Pro（ユーロ598/月） - 100,000,000 トークン/月。本格的な Solana 運用向けのプランです。複数のメインネットバリデータ、複数の RPC ノード、大規模なアプリ開発を AI エージェントと共に進めるための容量です。

すべてのプランで、Solana 開発運用スキル内蔵、Solana バリデータの運用管理、Solana RPC ノードの運用管理、Solana アプリ開発の機能を利用できます。

ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

買い切りのトークンパックも提供

プラン変更なしで容量を追加したい場合は、買い切りのトークンパックを利用できます。追加分は残高に積み上がり、プランを変更することなくそのまま継続利用できます。

1M Tokens Pack（ユーロ14 買い切り） - +1,000,000 トークン。少量の追加に最適です。

10M Tokens Pack（ユーロ98 買い切り） - +10,000,000 トークン。お得なまとめ買いの選択肢です。

月間の処理量が一時的に増えるタイミングや、特定のタスクにまとまった容量が必要な場合に、プランを上げずに対応できます。

ターミナルから AI エージェントへ話しかけるだけ

SLV のセットアップは、`slv onboard` のウィザードで完了します。AI プロバイダーの接続、モデルの選択、利用するスキルの設定までを一括で案内します。セットアップ後は `slv c` で AI Console を起動し、ターミナルから自然言語で AI エージェントに話しかけるだけで運用が始められます。

「Solana バリデータの運用に適したサーバーはある？」と尋ねれば、AI エージェントが必要な情報を読み込み、メインネットバリデータ向けのラインナップとテストネット・開発向けのラインナップを整理して提示します。サーバーの調達は SLV Metal の購入まで対応済みであり、選定から発注、構築までを同じ AI Console から進められます。

ローカルモードにも対応しています。ssh でログインしたノード上で SLV を直接動作させ、そのノード自身を AI エージェントで管理できます。スマートフォンさえあれば、ssh クライアント経由でノードに接続し、AI エージェントと一緒に Solana バリデータの構築を始めることも可能です。

YouTube動画（スマートフォンだけで Solana バリデータを AI エージェントと一緒に始める）: https://www.youtube.com/watch?v=4Ah4Bs5yvpY

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV Getting Started: https://slv.dev/ja/doc/general/getting-started/

5ユーロ Authorization で 100,000 トークン無料配布

リリースを記念して、5ユーロ の Authorization を行うことで 100,000 トークンを無料で配布いたします。Authorization 後、Free プランが有効化され、100,000 トークンが付与されます。

実際に AI エージェントと対話しながら Solana バリデータや RPC の運用を体験できるボリュームです。継続的な運用を行う場合は、Developer プラン以上へのアップグレードをご検討ください。

ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

SLV はオープンソースで提供

SLV 本体は、引き続きオープンソースで提供されます。GitHub からソースコードを取得し、自由に利用・改変・再配布が可能です。

SLV AI トークンは、AI エージェントによる運用を SLV 本体に統合された形で利用するためのマネージドサービスです。お客様自身で AI プロバイダーと接続して SLV のオープンソース機能を利用することも、SLV AI トークンを利用してネイティブな AI エージェント運用環境をすぐに始めることも、どちらも選択できます。

ERPC の運用と研究開発から得られた知見は、SLV のスキルとツールを通じてすべてオープンソースとして公開されています。Solana エコシステム全体への還元として、これからも SLV の開発を続けてまいります。

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

ERPC プラットフォームとの組み合わせ

SLV で構築した環境を ERPC プラットフォーム上にデプロイすることで、プラットフォーム内の高速スナップショットダウンロード、Solana バリデータとのゼロ距離通信、Solana に特化したチューニング済みの構成がすべて最初から手に入ります。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Epic Shreds）、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS、ERPC Global Storage が同一プラットフォーム内に統合されています。

DoubleZero の専用ファイバーネットワークも全リージョンに統合されており、特にアジアリージョン（東京・シンガポール）では P99 約 200ms のレイテンシ短縮を達成しています。SLV AI エージェントが構築する環境は、これらのインフラ最適化の恩恵を追加の設定なしで受けられます。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

5 年連続 WBSO 承認の研究開発成果として

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ運用オーケストレーション、AI エージェントによる Solana 運用環境の構築に関する継続的な研究開発の成果が、SLV のツール群と AI エージェントに直接実装されています。RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設も今月予定しており、SLV AI エージェントが構築する環境の基盤としてさらなる高速化を支えます。

日常の運用シーンに溶け込む AI エージェント

たとえば、Solana クライアントの新バージョンがリリースされたとき。AI Console を起動して「テストネットバリデータを最新の Agave にアップグレードして」と話しかけるだけで、AI エージェントが現行バージョンを確認し、アップグレード手順を提示し、実行まで進めます。障害復旧時には、ノードの状態確認、ログの読み解き、再起動手順までを対話の中で完結できます。新しい Solana Geyser gRPC ストリームを構成したいときも、必要なフィルタ設定や接続先の情報を尋ねながら設定を組み立てられます。

これまで手順書を確認しながら行っていた作業が、AI エージェントとの会話の中で進んでいきます。5ユーロ の Authorization で 100,000 トークンが付与されますので、ぜひこの新しい運用方式を体感してください。

いつもありがとうございます。これからも SLV と ERPC をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

SLV および ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

リンク一覧

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja- ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- SLV Getting Started: https://slv.dev/ja/doc/general/getting-started/- SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv- Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR